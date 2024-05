Xbox Game Pass maj måneds-drop

Maj er en spændende måned for Xbox Game Pass fans med introduktionen af Little Kitty, Big City og flere nye tilføjelser.

1 may. 2024 kl. 11:41 Af Maria DEL:

Xbox Game Pass-brugere har virkelig noget at se frem til i maj måned, da en af årets største spil, et spil der straks bør få en Game of the Year-nominering, er på vej til abonnementstjenesten. Det er rigtigt, Xbox har annonceret, at Little Kitty, Big City snart kommer til Xbox Game Pass i maj!

Udover Double Dagger Studios spil, bringer Xbox også Brothers: A Tale of Two Sons, Kona 2: Brume og Tomb Raider: Definitive Edition med. Det er en fantastisk lille lineup, der vil føre os ind i første halvdel af maj, hvor vi blander det kattefokuserede åbne verden-spil med en tilbagevendende perle af et co-op-spil, et spændende interaktivt eventyr og en actionpakket klassiker.





Lige siden Stray erobrede mit hjerte, har jeg utålmodigt ventet på dens efterfølger. Mens der ikke er dukket planer om en efterfølger op, er jeg jublende glad for at se, at Double Dagger tager hånd om arven, og som en day-one tilføjelse til liste over Xbox Game Pass-spil.

Med en "kattebakke" i by størrelse og masser af muligheder for at skabe kaos og "kat-astrofer" er jeg klar til, at Little Kitty, Big City giver mig et boost af dopamin.