Xbox Game Pass Marts 2024: Wave 2 offentliggjort

Microsoft bekræfter næste bølge af spil til Xbox Game Pass i marts 2024. Oplev spændende nye titler som Lightyear Frontier, MLB The Show 24 og mange flere!

20 mar. 2024

Microsoft har bekræftet den anden bølge af spil, der kommer til Xbox Game Pass i marts 2024. Ude i dag er open-world farming eventyret Lightyear Frontier som et day-one release. IGN's Lightyear Frontier Early Access Review gav spillet en 7/10. De skrev: "Sødt og afslappende, landbrug i din gigantiske mech på Lightyear Frontier's fremmede verden er allerede en god og simpel sjov, selvom det stopper lidt for tidligt."

Også ude i dag er MLB The Show 24 som en anden day-one Game Pass lancering. Supermassive's The Quarry er også med på listen. IGN's The Quarry Review gav spillet en 7/10. De skrev: "The Quarry er en sjov, blodig thrill ride på din første gennemspilning, men manglen på interaktivitet og en masse små problemer trækker det hele ned."





Den 21. marts, rammer Old West eventyret Evil West Game Pass. "Evil West er langt fra det mest komplekse eller innovative actionspil, men det rammer de vigtigste dele af sin old-school, monster-drepende kampagne," skrev de i IGN's Evil West Review.





Sci-fi grand strategy spillet Terra Invicta rammer PC Game Pass den 26. marts som en del af Game Preview. Dette spil er fra Pavonis Interactive, skaberen af den populære Long War mod til 2012 spillet XCOM: Enemy Unknown.





Her kommer den store: Blizzard's action-rollespil Diablo 4 lanceres på Game Pass den 28. marts. Diablo 4 er det første Blizzard spil, der rammer abonnementstjenesten, siden Microsofts 69 milliarder dollars erhvervelse af Activision Blizzard. Derudover rammer Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, og Open Roads Game Pass den 28. marts. Open Roads er en day-one Game Pass titel.





Vi har også nogle Game Pass spil, der kommer i begyndelsen af april. Ark: Survival Ascended lanceres på Game Pass den 1. april, F1 23 via EA Play den 2. april, og Superhot: Mind Control Delete vender tilbage til Game Pass den 2. april.

Tre spil forlader Game Pass den 31. marts: - Hot Wheels Unleashed - Infinite Guitars - MLB The Show 23