Xbox Games Showcase

Microsoft har netop afholdt deres årets store event inden for gaming med deres Xbox Games Showcase. Der var masser af nye annonceringer og trailers fra kommende spil. Udover det, så var der masser af ny information om det kommende Bethesda Sci-Fi RPG Starfield. Vi ser på et par af de største nyheder og annonceringer.

12 jun. 2023 kl. 10:06 Af Kenneth Johansen

Starfield

Starfield er den første nye setting/verden fra Bethesda i mange år. Det betyder at der meget naturligt er store forventninger til spillet. Det hele er dog blandet med lidt frygt for mange fans, da de sidste par lanceringer fra Bethesda ikke ligefrem har været super gode.

Der er på mange måde grund til optimisme, hvis vi ser på de trailers som er blevet vist fra spillet. Starfield lander til september i år, så det er begyndt at nærme sig og for at holde hype toget kørende er der netop kommet masser af ny information om spillet.





Spillet fik sit helt egen Starfield Direct event ved siden af Xbox Games Showcase. Det event bragte os dels en ny gameplay trailer, som kan ses herover.









Hvis man er super sulten efter flere detaljer, så kan den 45 minutter lange Gameplay Deep Dive Video dog være lige det, der skal til for at tilfredsstille det behov.





Avowed

Hvis vi bliver i RPG genren, men tager fantasy vinkelen på tingene, så var der også nyt fra Obsidians kommende RGB Avowed.

Meget pudsigt er det sat op imod Starfield videoerne et spil, der på mange måder ligner Bethesdas Skyrim rigtigt meget.





Spillet er sat i verdenen Eora, som er den samme verden som spillet Pillars of Eternity foregår. Så der bygges videre på deres mere klassiske top down RPG, som de fleste af os kender fra Obsidian.

Den nye trailer løftede også sløret for, at vi kan se frem til spillet i 2024.





Star Wars Outlaws

En anden stor nyhed var den første trailer fra Massive Entertainments Star Wars spil. Det har været kendt et godt stykke tid, at de arbejdede på et Star Wars spil, som skulle udgives af Ubisoft, men detaljerne har været sparsomme.

Nu har vi så fået den første, meget smukke, cinematic trailer fra spillet Star Wars Outlaws. Her møder vi spillets helt Kay Vess og får lidt detaljer om spillets stil.





Det er et skridt væk fra den store galaktiske konflikt, og lader til mest af alt at være en historie bundet op på underverdenen i The Outer Rim. Lidt i samme stil, som vi fx så i Solo filmen.

Der er naturligvis forbindelser til det større univers, og vi ser da også Imperiet og Stormtroopers, men generelt ser historien mest ud til at være bundet op på en helt, der prøver at skabe sig en plads i en kriminel underverden.









South of Midnight

En ny annoncering var South of Midnight, som er et nyt spil af Compulsion. Det er studiet bag spillet We Happy Few. Nu går turen til den sumpede syd i USA og den står på monster jagt.





Der er meget få detaljer om spillet, men South of Midnight er beskrevet som et Third-person actions adventure, hvor spilleren skal jagte overnaturlige væsner.





Fable

Vi fik mere RPG goodness i en tilbagevenden til en klassisk RPG setting på Xbox, i form af et nyt Fable spil.

Det er lang tid siden at der er sket nyt på Fable fronten, og det nye spil ser ikke ud til at fortsætte i samme tråd som de tidligere spil. Det kunne meget vel være et reboot, men stadig sat i Albion.





Der er ikke ret mange informationer om spillet endnu, men baseret på traileren sigtes der efter at holde den velkendte lidt humoristiske stil, som vi kender fra Fable spillene. Skuespilleren Richard Ayoade er en del af traileren, men hvor stor hans rolle kommer til at være i selve spillet er ikke til at sige.





Cyberpunk-2077: Phantom Liberty

Der var endnu mere RPG nyt i form af DLC udgivelsen Phantom Liberty til Cyberpunk 2077, som fik en ny trailer. Keanu Reeves er tilbage som Johnny Silverhand og han får selskab af Idris Elba.





I den nye udvidelse til historien skal spilleren af sted til et nyt område af Night City kaldet Dog Town, for at redde den nedstyrtede præsident af New United States.

Så historien minder på mange måder om den klassiske Escape from New York. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty lander den 26. september til alle platforme.





Clockwork Revolution

For at blive endnu mere i RPG genren, så blev der også annonceret et nyt spil fra udviklerne i InXile Entertainment, med en trailer for deres action RPG Clockwork Revolution.

Hvis man er fan af Bioshock Infinite, så vil man sikkert føle sig ret meget hjemme i den dystopiske steam punk setting, som vi får præsenteret.





Der er dog elementer som adskiller Clockwork Revolution, da tidsrejse spiller en rolle i Clockwork Revolution. Spilleren kan rejse frem og tilbage i tiden for at ændre på begivenhederne i handlingen.

Der er pt ingen oplysninger om, hvornår vi kan forvente Clockwork Revolution lander.





Senua's Saga: Hellblade II

Opfølgeren til en af mine personlige favorit spil nogensinde, Hellblade: Senua's Sacrifice fra 2017, fik også lidt kærlighed i form af en ny trailer for spillet.





Sidste år fik vi en længere gameplay video, men den nye trailer kommer ikke med nogen nye detaljer eller afsløringer om spillet. Den fanger dog meget dog den specielle stemning, som er en del af spillet.

Senua's Saga: Hellblade II er annonceret til udgivelse i 2024.