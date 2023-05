Cooler Master MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0

Efter at de nye grafikkort er kommet frem, har det stillet nogle andre krav til strømforsyningerne og kablerne som følger med. Det har gjort at producenterne har været nød til enten at komme med nogle nye modeller eller en opdateret udgave af de gamle. Cooler Master har opdateret mange af deres eksisterende modeller, og en af dem er MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0. Som navnet indikere er kompatible med ATX 3.0 kabler.

24 apr. 2023 kl. 08:28 Af Berger

Specifikationer og features:

Type: ATX Rev. 3.0

ATX Rev. 3.0 Kabellayout: fuld modulært

fuld modulært Effektivitet: 80 PLUS Gold

80 PLUS Gold Køleløsning: 140mm

140mm Maksimal temperatur for drift: 50 grader celsius

50 grader celsius Semi-passiv køleløsning: Nej

Nej Forventet levetid: > 100.000 timer

100.000 timer Inkluderet kablet: Ja, de flade plastik kabler

Ja, de flade plastik kabler Sikkerhedssystemer: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, Inrush Protection

OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, Inrush Protection Dimensioner ( L x W x D): 180 x 150 x 86

180 x 150 x 86 Vægt: -

- Garanti: 10 års garanti ved Cooler Master

MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0 kommer med guld certificering, og garantere effektivitet på 90%. Den har fået opdateret blæseren til 140mm silent fan, og bruger 100% japanske kondensator. Du er derfor klar til den RTX 40 serien med 12VHPWR tilslutning.

Med MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0 får vi alle de nødvendige kabler med. Det er kun det nye kabel 12VHPWR som kommer sleeved, hvor resten er sort plastik.

Strømforsyningen er fuld modulær, hvilket gør du selv bestemmer hvor mange kabler du ønsker der skal bruges, og du skal ikke forsøge at få plads til ubrugte kabler i kabinettet.

MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0 kommer med fem 8P indgange til CPU og grafikkort, fire 5P til SATA/HDD, én 12VHPWR, 10P+18P til bundkort.

MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0 bruger som sagt en 140mm blæser, som er gør brug af en avanceret fluid-dynamic bearing, som levere en lydløs og effektiv køling. Med Smart Thermal Control System, begynder blæseren først at gå i gang når der bruges 40% output for at reducere støjen. Ved 100% ydelse, vil strømforsyningen have et støjniveau på 25 dBA. Ved 50% er den på 20 dBA.

Pris

MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0 har et prisskilt på 1699,- DKK.

