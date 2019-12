AUTHOR :

2018-09-21

ASUS ROG Strix Flare RGB Gaming Keyboard

ASUS har meldt sig på redaktionen med deres ASUS ROG Strix Flare Gaming RGB tastatur, og vi er selvfølgelig ikke sene til at sige ja tak til opgaven. Som altid i Republic of Gamers serien henvender tastaturet sig primært til gaming segmentet, og vi tjekker i dag, om det lever op til opgaven.

ASUS ROG, der i daglig tale også er kendt som Republic of Gamers, er en underafdeling hos ASUS, der henvender sig udelukkende til gamere. Segmentet består i dag af bundkort, grafikkort og alverdens periferaler. Desuden ser man ofte mærket anvendt på færdigsamlede systemer, da det er noget, som enhver på jagt efter en gaming PC kan relatere til.







ASUS ROG Strix Flare Gaming RGB tastaturet er et mekanisk tastatur, og i denne omgang har ASUS allieret sig med Cherry MX brandet, da det er udstyret med Cherry MX switches.

I dag skal vi som sagt kigge på ASUS ROG Strix Flare Gaming RGB tastaturet, der selvfølgelig også bærer det velkendte mærke.

ASUS ROG Strix Flare tastaturet kommer i en lækker kasse, der følger det ROG design, som vi også ser på deres ROG bundkort. Endnu et kendetegn ved ROG serien.

Tastaturet er et lavprofil tastatur, der selvom klapperne på bagsiden er slået ud ikke måler mange centimeter over bordet. Personligt foretrækker jeg nok alligevel et tastatur, der bliver hævet en anelse mere. Valget af switch er derimod for mig et super godt valg. Cherry MX Red er en kontakt med knap så meget modstand og ikke mindst uden et alt for højt klik, når man trykker på dem. Noget, der kunne være et irritationsmoment for mange gamere.

ASUS ROG Strix Flare er også udstyret med et nummerisk tastatur i højre side.

RGB belysningen kan, for nogen vil man nok sige heldigvis, slukkes. Men hvis man er en teenager på jagt efter sit næste RGB fix, så kan ASUS ROG Strix Flare tastaturet virkelig give en det kick, der jagtes. Lyset kan styres i alle retninger og i flere forskellige modes.

I toppen af tastaturet har vi et stykke plexi, hvor der er CNC-fræset et ASUS ROG logo ned i, der bliver oplyst af RGB belysningen. Derudover finder vi også et scroll hjul, der kan bruges til hurtig regulering af lydstyrken på ens PC.

Desuden er ASUS ROG Strix Flare tastaturet udstyret med multimedia funktionsknapper øverst, ligesom man også her kan ændre på RGB belysningen.

På bagsiden af ASUS ROG Strix Flare tastaturet finder vi en USB hub, og kablet fra tastaturet kræver også to USB porte, hvis man vil drage nytte af tastaturets indbyggede USB hub.

Slutteligt kan jeg fortælle, at ASUS ROG Strix Flare tastaturet bliver leveret med en håndledsstøtte, som jeg umiddelbart vil vurdere til at være af tvivlsom kvalitet. Den er lavet i hård plast uden nogen form for afblødning af håndledet, når det ligger derpå. Den giver en god støtte, men den virker bare lidt for billig til et ellers lækkert mekanisk tastatur.



Software

ASUS ROG Strix Flare tastaturet har, som jeg tidligere har nævnt, masser af RGB muligheder. De RGB muligheder kan styres med et stykke software, der går under navnet ASUS ROG Armoury II.

Med softwaren har man mulighed for at vælge imellem et hav af forskellige funktioner, såsom Wave funktionen, hvor farverne løber henover tastaturet. Der er ligeledes mulighed for at få farverne til at løbe ned fra oven som regndråber, statisk farve, virkårlig belysning eller tryk aktiveret lys.

Softwaren kan også bruges til at oprette macros, hvis man har behov for at kunne eksekvere en længere række tryk på én og samme gang.

Armoury II Sync funktionen gør det muligt at synkronisere flere ASUS ROG LED produkter, så de lyser ens med samme mønster og farve.

Pris

I skrivende stund, den 18. september 2018, er ASUS ROG Strix Flare Gaming RGB tastaturet set med et prisskilt på 999,00 kroner og opefter.

Konklusion

Nu har vi jo været lidt rundt omkring ASUS ROG Strix Flare Gaming RGB tastaturet, og det har været en interessant rejse. Personligt er jeg rigtig vild med det slanke og stilrene design, som ASUS ROG har proppet ned i tastaturet. Valget af Cherry MX switches til det mekaniske tastatur er et rigtig godt valg. I vores testmodel har man valgt MX Red switches, og det er for mig den bedste switch til et gaming tastatur. De har så godt som ingen modstand, hvilket gør, at man kan være lynhurtig på tasterne.

RGB belysningen i ASUS ROG Strix Flare Gaming RGB tastaturet er overvældende på alle måder, og som én, der ikke er fan af den slags, så er jeg virkelig glad for, at det kan slukkes. Men er man den RGB hungrende teenager, der bare skal have så meget lys som overhovedet muligt, så burde ASUS ROG Strix Flare tastaturet kunne tilfredsstille alle behov.

Prisen for ASUS ROG Strix Flare Gaming RGB tastaturet på lige under 1.000,00 kroner rammer for mig ganske fint for et mekanisk gaming tastatur med Cherry MX switches. Men skal jeg finde noget negativt at sige, så er jeg ikke imponeret over, at tastaturet ikke hæves mere, når man slår fødderne på undersiden ud.

Godt:

Fint og stilrent design

God pris

Masser af RGB funktioner, der heldigvis også kan slukkes

Fornuftigt valg af Cherry MX switches

Knapt så godt:

Tastaturet hæves meget lidt, når fødderne slås ud

Håndledsstøtten virker lidt for billigt produceret

Score: 9 + Safe Buy Award