Glorious GMMK 3 Pro HE

Vi har netop taget et kig på Glorious GMMK 3 HE, men der findes også en Pro version, som vi i dag tager et kig på. En pro version, som dog kommer med overraskende få forskelle fra den “almindelige” version.

2 dec. 2024 kl. 09:34 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

Type: 60%, 75%, 100%

60%, 75%, 100% Materialer: Aluminium

Aluminium Kontakter: Glorious Fox HE Switches

Glorious Fox HE Switches Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Polling Rate: 8000 Hz

8000 Hz Response Rate: 0.125ms

0.125ms Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Glorious Core

Glorious Core Dimensioner: 338 x 152 x 44,5mm

338 x 152 x 44,5mm Justerbar højde: Nej

Nej Kompatible styresystemer: Windows, MacOS, Linux

Den eneste forskel jeg har kunne finde imellem Pro versionen af GMMK 3 HE, som vi ser på i dag, og så den almindelige version, som vi har set på tidligere, er at selve bundkabinettet er lavet af CNC forarbejdet aluminium i stedet for det Polymer materiale, som blev brugt i den anden version.

Det kommer naturligvis også til at betyde, at meget af det kommende i anmeldelsen vil lyde meget bekendt, hvis man har læst vores første anmeldelse.





Rundt om Glorious GMMK 3 Pro HE

Glorious GMMK 3 Pro HE er et mekanisk tastatur, der anvender avanceret Hall Effect-teknologi for præcis registrering af tastetryk med justerbar aktiveringsafstand. Det tilbyder hot-swap-funktionalitet, hvilket gør det nemt at skifte switches uden lodning. Tastaturet har holdbare PBT double-shot keycaps og er bygget med et solidt CNC forarbejdet aluminiums bundkabinet, der giver super solid og betydeligt tungere fornemmelse en non-pro versionen af GMMK 3 HE. Med fuldt tilpasselig RGB-belysning gennem Glorious Core-softwaren er det designet til at imødekomme både gamere og tastaturentusiasters behov.

I æsken med GMMK 3 Pro HE får du selve tastaturet, som er fuldt samlet og klar til brug. Hvis du vil stå for samling af det hele selv så tilbyder Glorious også kits som du selv skal samle. Vælger man det er der rigtigt mange muligheder for at tilpasse farver, materialer osv helt som man vil. På den front har Glorious et ret godt udvalg af kontakter, keycaps osv.

Der medfølger i den pre built version her et USB-C til USB-A kabel til tilslutning, en keycap-puller og switch-puller til nem udskiftning af taster og switches, samt en kort manual til opsætning og brug. Tastaturet er desuden pakket med PBT double-shot keycaps og præinstallerede Glorious Fox Hall Effect-switches. Alt leveres i en kompakt æske, der beskytter tastaturet under transport.

Fronten på Glorious GMMK 3 Pro HE præsenterer et minimalistisk og stilrent design med rene linjer. Tastaturet har et slankt profil med et lavt aluminiums kabinet, som giver det et moderne og strømlinet udseende. De holdbare PBT double-shot keycaps har en mat finish, der både modvirker slid og fingeraftryk, mens de tydelige, laser-indgraverede tegn lader RGB-belysningen skinne klart igennem. Der er desuden en diskret Glorious-logoindsats på tastaturets øvre højre hjørne, hvilket tilføjer en subtil branding uden at dominere det elegante design. Det samlede udtryk er både premium og funktionelt, perfekt til både gaming og daglig brug.

Glorious GMMK 3 Pro HE leveres med præinstallerede Glorious Fox Hall Effect-switches, som er kendt for deres jævne og lydsvage aktivering. Disse switches tilbyder høj præcision med mulighed for at justere aktiveringsafstanden via softwaren, hvilket gør dem ideelle til både hurtig gaming og skrivearbejde. Med tastaturets hot-swap-funktionalitet kan du nemt udskifte switches uden brug af lodning, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Du kan vælge andre kompatible switches fra Glorious, såsom de Glorious Silent Lynx eller Glorious Panda switches, afhængigt af om du foretrækker en mere støjsvag eller taktil skriveoplevelse. Dette giver mulighed for fuld tilpasning af tastaturets følelse og lyd efter dine præferencer.

Glorious GMMK 3 Pro HE tilbyder en stabil og pålidelig kablet tilslutningsmulighed via et aftageligt USB-C-kabel, som gør det nemt at tilslutte tastaturet til din PC eller andre kompatible enheder. USB-C-porten sikrer en hurtig dataoverførsel og lav input-latens, hvilket er ideelt til både gaming og produktivt arbejde, hvor reaktionstid er afgørende. Det aftagelige kabel gør det desuden praktisk at transportere tastaturet uden at skulle bekymre sig om kabelskader, og USB-C til USB-A-kompatibiliteten gør det let at tilpasse til de fleste moderne opsætninger.

I toppen af tastaturet for kablet monteret har vi også to kontakter. Den ene kan skifte frem og tilbage imellem Windows eller Mac funktioner, alt efter hvilket system du bruger. Den anden har tre indstillinger, som svarer til de tre profiler, du kan tilpasse via softwaren og lagre lokalt på tastaturet.





Bagsiden af Glorious GMMK 3 Pro HE er en af de områder, hvor det også skiller sig ud i forhold til den almindelige version. Her er bunden en fast del af det massive CNC forarbejdede aluminiumskabinet. Det betyder også, at vi ikke har mulighed for højdejustering. Der er fire gummifødder, der sammen med tastaturets betydelige vægt betyder, at Glorious GMMK 3 Pro HE står meget godt fast på bordet.

Glorious GMMK 3 Pro HE i 75%-formfaktoren, som testet her, tilbyder en kompakt løsning, hvor funktionstaster, piletaster og andre vigtige genvejstaster stadig er til stede, men det numeriske tastatur er fjernet for at spare plads. Dette gør det ideelt for dem, der ønsker en balanceret opsætning med god funktionalitet uden at fylde for meget på skrivebordet.

Tastaturet fås også i en mere kompakt 65%-formfaktor, hvor piletasterne stadig er bevaret, men funktionstasterne og flere andre taster er fjernet for at give endnu mere pladsbesparelse. For dem, der foretrækker et fuldt layout, er der også en 100%-version, som inkluderer alle taster, inklusive det numeriske tastatur, og giver den fulde skriveoplevelse. Disse forskellige formfaktorer giver fleksibilitet til at tilpasse tastaturet til brugerens præferencer og pladsbehov.





Software

Inden vi går videre til selve testen, skal vi have kigget på softwaren som du kan bruge sammen med GMMK 3 Pro HE, Glorious Core.

På den helt basale side er der i softwaren mulighed for at oprette profiler, så du let kan skifte frem og tilbage, hvis du har flere forskellige brugsscenarier. De tre profiler kan lagres i den on-board hukommelse , der er på GMMK 3 Pro HE, og man kan skifte imellem dem via knappen i toppen af tastaturet.

Næste fane giver mulighed for at vælge performance indstilling, som dækker over Polling Rate og Latancy. GMMK 3 Pro HE understøtter en polling rate op til 8000 Hz. Her er der også mulighed for en Switch Calibration. Den kontrollerer, om alle kontakter virker som de skal. Det anbefales at gennemføre denne kontrol, hvis man fx har skiftet kontakter eller opdateret firmware.

Næste fane er kontrol af RGB belysningen. Der er mulighed for at vælge og tilpasse et væld af forskellige effekter. Mange af dem kan du selv tilpasse detaljer ved som farver, lysstyrke eller hastighed.

Lyset kan tilpasses for hver enkelt tast eller samlet for hele tastaturet.

Næste trin er tastefunktioner og her kan man virkeligt komme ned i dybden med tingene, for der er et hav af muligheder. Du kan programmere dine kaster i tre forskellige lag, tilføje modifiers og optage macro funktioner stort set som du vil. Oven i det kan du tilpasse hver enkelt tast med både Windows genveje eller funktioner, medie og volumen kontrol eller programspecifikke funktioner.

Næste trin er en af de vigtigste for mange sikkert, da det er her man kan gøre nytte af Hall Effect kontakterne. Her kan du enten for hver enkelt tast eller for dem alle indstille detaljer som aktiverings- og reset afstande, samt aktivere rapid trigger.

Det betyder, at du kan indstille tingene 100%, som du foretrækker det. Alt det kan naturligvis bindes op på forskellige profiler, så du kan have en super hurtig indstilling med et lavt aktiveringspunkt til gaming og et andet med et højere til skrivearbejde.

Du kan tilpasse aktiveringspunktet fra 0,1 mm og op til 3,7 mm. Med indstillingerne på 0.1 mm, skal man nærmest kun puste på sine taster før de aktiveres.

Sidste fane er stedet for de mere avancerede funktioner og er lidt en forlængelse af tastefunktionerne. Her er der fx mulighed for at opsætte dine taster, så de kan have op til fire funktioner i en tast. Så er det muligt at indstille to afstande på dit tryk ned af tasten og to afstande på vej op. Så du kan have en funktion når du rammer 1,2 mm på vej ned, en anden når du rammer 3,7 mm i bunden, en tredje når du resetter på 3.7 mm på vej op, og så en fjerde når du igen rammer 1,2 mm. Alle funktionerne kan være de samme ting, som når du indstiller tasterne normalt så alt fra mus funktioner, til windows genveje og makro funktioner.

Samlet set er der utroligt mange funktioner tilgængelige i Glorious Core softwaren. Det betyder, at man kan få et tastatur, der kan tilpasses til stort set, hvilket som helst scenarie man kan forestille sig med praktiske genveje, tastekombinationer og meget mere.





Test

Jeg har brugt Glorious GMMK 3 Pro HE i en uges tid nu til PC. Det har været en skøn blanding af arbejde og gaming.

Til almindeligt skrivearbejde og desktop brug har det været en fin fornemmelse at bruge Glorious GMMK 3 Pro HE. Specielt muligheden for at tilpasse aktiveringsafstanden helt som man vil betyder, at man kan få den oplevelse man foretrækker.

Personligt ville jeg rigtigt gerne have set en håndledsstøtte, som en del af pakken her. Glorious sælger dem separat, men til den pris som man betaler for Pro versionen her, kunne det have klædt dem at inkludere den.

Alle de tilpasningsmuligheder bliver dog endnu mere tydelige når man skifter til gaming for Hall Effect funktionerne virkeligt kommer til sin ret, med funktioner som rapid trigger, som er med til at give dig et meget hurtigt og responsivt tastatur.

Selv om det meste omkring Glorious GMMK 3 Pro HE giver indtryk af at være et high-end tastatur i luksus klassen, så er jeg dog ret skuffet over lydprofilen på det. For et tastatur i denne prisklasse og sammen med de øvrige features på listen så havde jeg forventet en bedre lydprofil. Der er ikke ret meget dæmpning i tastaturet og resultatet er en lidt raslende skarp lyd når man skriver, hvilket ikke giver det samme luksusindtryk, som resten af tastaturet forsøger at ramme.

Glorious GMMK 3 Pro HE kommer med mulighed for en 8000 Hz polling rate, men jeg må indrømme at jeg i min tid med tastaturet ikke kan mærke nogen forskel mellem 8000 Hz og 1000 Hz. Det er tilsyneladende ikke den slags små marginaler, der gør mine skills i fx Space Marine 2 Multiplayer bedre.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Glorious GMMK 3 Pro HE med en online pris på lige under 2400 kroner. Det er omkring 700 kroner kroner mere den almindelige version i Polymer materiale koster.





Konklusion

Det har været lidt en blandet oplevelse at have Glorious GMMK 3 Pro HE på besøg. Byggekvaliteten og materialerne er super lækre, og den gode byggekvalitet og høje vægt betyder, at man får en fornemmelse af kvalitet når man står for det.

Skriveoplevelsen har været en overordnet set god oplevelse, selv om lydprofilen bestemt ikke er den bedste jeg har hørt. Det ville måske ikke gøre så meget, hvis ikke prisen var så høj som den var. Til den pris vi skal betale her, burde der i min bog være noget mere dæmpning i tastaturet, netop for at modvirke den slags. Glorious GMMK 3 Pro HE er lavet, så det er let at modde og ændre på tingene og Glorious selv sælger også ekstra udstyr, som kan bruges til at tilpasse lydprofilen. Det betyder dog, at prisen stiger og for dem der køber prebuild versionen, er det måske ikke tillokkende at skulle skrue på tingene selv.

Der er ingen tvivl om, at der er et hav af high end features i tastaturet i form af Hall Effect kontakterne, som i samspil med softwaren giver os masser af avancerede muligheder for tilpasning. Så den del af Glorious GMMK 3 Pro HE er helt i top og fortjener ros.

Jeg har dog bare svært ved at være helt overbevist når prisen lander omkring 2400 kroner. Specielt når det eneste som adskiller Pro og non-pro versionerne er materialet på bundkabinettet. I daglig brug har det jo netop ingen indflydelse på om du vinder eller taber dine online kampe og når tastaturet først står på bordet kan det være svært at mærke forskellen.

Til prisen har jeg bestemt en forventning om en mere premium fornemmelse på andet end bare de ydre materialer. Smag og behag kan naturligvis variere en del, men aluminium over polymer som matriale er i min bog ikke 700 kroner mere værd, når alt andet er det samme.

Vi lander med en endelig karakter på 7 for et på overfladen gennemført produkt, som dog fejler lidt på de indre features og ikke mindst prisen.





Fordele

Solid konstruktion og gode materialer

Gode Hall Effect kontakter

Masser af Software features





Ulemper