Glorious GMMK 3 HE

Når det kommer til mekaniske tastaturer, søger mange gaming-entusiaster efter den perfekte kombination af respons, tilpasningsevne og komfort. Glorious er et mærke, der har slået sit navn fast på gaming-markedet med deres serie af GMMK-tastaturer, der tilbyder en unik "hot-swap"-funktion, som gør det muligt for brugere at udskifte tasterne uden at skulle lodde dem. Deres nyeste tilføjelse, Glorious GMMK 3 HE, bygger videre på denne tradition og tilføjer flere premiumfunktioner for at tiltrække både gamere og skrivebordsentusiaster. Med avanceret teknologi såsom den innovative Hall Effect-mekanisme lover dette tastatur at levere både præcision og en flydende skriveoplevelse. I denne test vil vi dykke ned i GMMK 3 HE's design, funktionalitet og performance for at se, om det lever op til forventningerne.

12 nov. 2024 kl. 14:46 Af Berger

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på GMMK 3 HE. Som er fundet på Glorious’ hjemmeside.

Specifikationer på GMMK 3 HE

Type: 60%, 75%, 100%

60%, 75%, 100% Materialer: Polymer

Polymer Kontakter: Glorious Fox HE Switches

Glorious Fox HE Switches Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Batteri: -

- Polling Rate: 8000 Hz

8000 Hz Response Rate: 0.125ms

0.125ms Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Glorious Core

Glorious Core Dimensioner: 338 x 152 x 44,5mm

338 x 152 x 44,5mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: - gram

- gram Kompatible styresystemer: Windows, MacOS, Linux



Rundt om GMMK 3 HE

Glorious GMMK 3 HE er et mekanisk tastatur, der anvender avanceret Hall Effect-teknologi for præcis registrering af tastetryk med justerbar aktiveringsafstand. Det tilbyder hot-swap-funktionalitet, hvilket gør det nemt at skifte switches uden lodning. Tastaturet har holdbare PBT double-shot keycaps og er bygget med et stærkt polymerhus, der giver en let, men solid konstruktion. Med fuldt tilpasselig RGB-belysning gennem Glorious Core-softwaren er det designet til at imødekomme både gamere og tastaturentusiasters behov.

I æsken med Glorious GMMK 3 HE får du selve tastaturet, som er fuldt samlet og klar til brug. Der medfølger et USB-C til USB-A kabel til tilslutning, en keycap-puller og switch-puller til nem udskiftning af taster og switches, samt en kort manual til opsætning og brug. Tastaturet er desuden pakket med PBT double-shot keycaps og præinstallerede Glorious Fox Hall Effect-switches. Alt leveres i en kompakt æske, der beskytter tastaturet under transport.

Fronten på Glorious GMMK 3 HE præsenterer et minimalistisk og stilrent design med rene linjer. Tastaturet har et slankt profil med et lavt polymerhus, som giver det et moderne og strømlinet udseende. De holdbare PBT double-shot keycaps har en mat finish, der både modvirker slid og fingeraftryk, mens de tydelige, laser-indgraverede tegn lader RGB-belysningen skinne klart igennem. Der er desuden en diskret Glorious-logoindsats på tastaturets øvre højre hjørne, hvilket tilføjer en subtil branding uden at dominere det elegante design. Det samlede udtryk er både premium og funktionelt, perfekt til både gaming og daglig brug.

Glorious GMMK 3 HE leveres med præinstallerede Glorious Fox Hall Effect-switches, som er kendt for deres jævne og lydsvage aktivering. Disse switches tilbyder høj præcision med mulighed for at justere aktiveringsafstanden via softwaren, hvilket gør dem ideelle til både hurtig gaming og skrivearbejde. Med tastaturets hot-swap-funktionalitet kan du nemt udskifte switches uden brug af lodning, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Du kan vælge andre kompatible switches fra Glorious, såsom de Glorious Silent Lynx eller Glorious Panda switches, afhængigt af om du foretrækker en mere støjsvag eller taktil skriveoplevelse. Dette giver mulighed for fuld tilpasning af tastaturets følelse og lyd efter dine præferencer.

Glorious GMMK 3 HE tilbyder en stabil og pålidelig kablet tilslutningsmulighed via et aftageligt USB-C-kabel, som gør det nemt at tilslutte tastaturet til din PC eller andre kompatible enheder. USB-C-porten sikrer en hurtig dataoverførsel og lav input-latens, hvilket er ideelt til både gaming og produktivt arbejde, hvor reaktionstid er afgørende. Det aftagelige kabel gør det desuden praktisk at transportere tastaturet uden at skulle bekymre sig om kabelskader, og USB-C til USB-A-kompatibiliteten gør det let at tilpasse til de fleste moderne opsætninger.

Bagsiden af Glorious GMMK 3 HE er udstyret med otte små gummifødder, der sikrer optimal stabilitet på overflader og forhindrer tastaturet i at glide, selv under intens brug. Selvom tastaturet ikke har justerbare fødder til hældningskontrol, giver de strategisk placerede gummifødder en solid og sikker base.

Glorious GMMK 3 HE i 75%-formfaktoren, som testet her, tilbyder en kompakt løsning, hvor funktionstaster, piletaster og andre vigtige genvejstaster stadig er til stede, men det numeriske tastatur er fjernet for at spare plads. Dette gør det ideelt til dem, der ønsker en balanceret opsætning med god funktionalitet uden at fylde for meget på skrivebordet.

Tastaturet fås også i en mere kompakt 65%-formfaktor, hvor piletasterne stadig er bevaret, men funktionstasterne og flere andre taster er fjernet for at give endnu mere pladsbesparelse. For dem, der foretrækker et fuldt layout, er der også en 100%-version, som inkluderer alle taster, inklusive det numeriske tastatur, og giver den fulde skriveoplevelse. Disse forskellige formfaktorer giver fleksibilitet til at tilpasse tastaturet til brugerens præferencer og pladsbehov.

Software

Inden vi går videre til selve testen, skal vi have kigget på softwaren som du kan bruge sammen med GMMK 3 HE, Glorious Core.

Første menu er til Profiler, hvor brugeren kan gemme og aktivere forskellige brugerdefinerede profiler. I dette eksempel er der tre profiler tilgængelige, hvoraf Profile1 er aktiv. Der er også mulighed for at logge ind på en Glorious ID-konto for at få adgang til sky-profiler, hvilket giver mulighed for at gemme og hente profiler fra skyen.

Den næste er performance. Hvor det er muligt at ændre polling rate samt input latency. Det er også muligt at lave en switch kalibrering.

Efterfølgende er belysning. Her kan vælge mellem flere grundlæggende lyseffekter, men det er også muligt at give farver til hver enkelt tast.

Vi springer keybinding over, og går til menuen Actuation. Her er det muligt at justere hvornår tasten skal reagere på trykket, samt sætte rapid trigger på, hvis man ønsker endnu hurtigere respons.

Den sidste vi gennemgår, er advanced keys. Her kan du tildele avanceret key bindings.

Testen – Brugen og komfort

Det er blevet tid til testen af GMMK 3 HE fra Glorious. Som altid bliver der skiftet rundt på tastaturet, og vi skal igennem forskellige ting, så jeg kan få et helhedsbillede af min oplevelse med GMMK 3 HE, sammen med en tur forbi en hjemmeside, som kan give nogle oplysninger om ms på tastaturtryk og en estimeret scan rate.

Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve responsen på tastaturet.

Efter at have testet GMMK 3 HE med de forskellige switches, skiftede jeg tilbage til de Fox kontakter, som fulgte med som standard. Disse kontakter er Glorious’ egen støjsvage lineære type, og de gav en yderst tilfredsstillende oplevelse. Fox kontakterne er både hurtige og responsive, men det, der virkelig imponerede mig, var deres støjsvage natur. De leverede et blødt og næsten lydløst tastetryk, der gjorde tastaturet velegnet til kontorarbejde eller situationer, hvor lydniveauet skal holdes lavt. Samtidig føles de behagelige under fingrene, hvilket giver en komfortabel og jævn skriveoplevelse uden det klassiske klik, som mange andre mekaniske switches har.

Selve støjniveauet ved brug af Fox kontakterne er bemærkelsesværdigt lavt – selv under hurtig tasteaktivitet forblev tastaturet næsten lydløst. Det betyder, at det er perfekt til både arbejde og gaming i omgivelser, hvor man ikke ønsker at forstyrre andre. Der er ingen mærkbar modstand, hvilket gør det let og hurtigt at skrive med, og den lydløse feedback kan være særligt værdsat af dem, der arbejder sent eller i delte kontorer. Kombineret med det let ru overflade på PBT keycaps, gav det en bedre føling og kontrol, hvilket føltes behageligt både til korte og lange skrive- og gaming-sessions.

Fox kontakterne bidrager også til at understøtte tastaturets generelle performance, som i mine tests viste sig meget tilfredsstillende. Med en responstid på 2 ms og en estimeret scan rate på 500 Hz, opnår man en jævn og pålidelig oplevelse uden forsinkelser. Selv ved hurtige tastetryk formåede GMMK 3 HE at holde trit, hvilket var en fordel under gaming, hvor hurtige reaktioner er afgørende.

Alt i alt gav Fox kontakterne GMMK 3 HE en god balance mellem ydeevne og komfort. Den støjsvage oplevelse kombineret med et hurtigt responsniveau gør tastaturet ideelt til en bred målgruppe – lige fra gamere, der ønsker hurtige reaktioner, til kontorbrugere, der har brug for et stilrent og lydløst tastatur.

Pris

For GMMK 3 HE prebuilt starter prisen på 1.666,- DKK. Hvis du vælger at lave dit eget fra bunden, kan du hurtigt ende op på 3000-3500,- DKK. Hvilket pludselig bliver en meget høj pris, for et tastatur.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring med GMMK 3 HE fra Glorious kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Efter at have gennemgået testen af Glorious GMMK 3 HE står det klart, at dette tastatur leverer en premium oplevelse, hvor både ydelse og komfort er i fokus. Tastaturet imponerer med Fox kontakterne, som er støjsvage og tilbyder en jævn og lydløs skriveoplevelse. Dette gør GMMK 3 HE særligt velegnet til både kontorbrug og gaming i miljøer, hvor lyd skal holdes på et minimum. Fox kontakterne giver en behagelig følelse under fingrene, og det lave støjniveau kombineret med en præcis responstid gør det let at fordybe sig i arbejdet eller spillet uden forstyrrelser.

Med en responstid på 2 ms og en estimeret scan rate på 500 Hz opnår tastaturet høj præcision og pålidelighed, som er afgørende for især gamere. Selvom det ikke har markedets laveste latenstal, er det stadig mere end tilstrækkeligt for de fleste brugere, der ønsker en responsiv oplevelse uden forsinkelse. De medfølgende PBT double-shot keycaps tilføjer en ru tekstur, som sikrer god kontrol og en holdbarhed, der kan modstå intensiv brug.

GMMK 3 HE tilbyder også gode tilpasningsmuligheder med hot-swap-funktionalitet og flere formfaktorer (65%, 75%, og 100%), hvilket gør det muligt at skræddersy tastaturet til specifikke behov og præferencer. Derudover giver muligheden for at udskifte kontakter og justere aktiveringspunkter stor fleksibilitet, som mange entusiaster vil sætte pris på. Dog er prisen en væsentlig faktor: med en startpris på 1.666,- DKK for en prebuilt-model og op mod 3000-3500,- DKK for en fuldt tilpasset opsætning, er tastaturet i den høje ende af skalaen, hvilket kan være en barriere for budgetbevidste brugere.

En anden ulempe er den manglende håndledsstøtte, hvilket kan påvirke komforten ved længerevarende brug. Selvom selve tastaturet er behageligt at skrive på, kunne en håndledsstøtte have gjort det endnu bedre og mere ergonomisk. Den høje pris og manglen på håndledsstøtte trækker lidt ned, men tastaturets kvalitet, funktioner og støjsvage ydeevne gør det stadig til en attraktiv mulighed for dem, der søger et pålideligt, præcist og tilpasseligt tastatur.

Glorious GMMK 3 HE er et fremragende tastatur til både gamere og kontorbrugere, som værdsætter støjsvag ydeevne og tilpasningsmuligheder. Prisen og manglen på håndledsstøtte holder det dog fra at opnå en endnu højere score. Hvilket gør jeg ender med at give GMMK 3 HE fra Glorious en score på 8 ud af 10.

Fordele

Lav dit eget tastatur

Du bestemmer selv design

HE magnetiske kontakter

Hot-swap af kontakter

Flere formfaktor

PBT double-shot keycaps

Ulemper

Pris

Ingen håndledsstøtte

Score: 8