AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-01-09 12:31:00

Cooler Master MasterKeys MK750

Mekaniske gamer tastaturer... Vi kender alle sammen til dem, og mange af os ejer også et. Cooler Master er nu på banen med endnu et af slagsen, som vi naturligvis har kigget nærmere på. Navnet er MasterKeys MK750, men hvad gemmer der sig helt konkret bag dette lettere kryptiske navn? Klik ind på testen og få svaret, og vores vurdering af dette nye tastatur fra Cooler Master!

Det er endnu en gang blevet tid til at dykke ned i tastaturjunglen og hilse på en ny model fra Cooler Master. Vi har modtaget deres seneste MasterKeys MK750 gamer tastatur som ud over at være udstyret med RGB lys (selvfølgelig), også kommer med Cherry MX kontakter og en magnetisk håndledsstøtte.

Hvad MasterKeys MK750 er for en størrelse og om det kan leve op til prisskiltet på over 1000,- DKK er nogen af de ting vi skal se nærmere på i denne test. Lad os starte ud med det tekniske som vi plejer i form af specifikationerne og features, før vi pakker hærlighederne ud af kassen.

Specifikationer og features

Traditions tro har jeg været en tur forbi producentens hjemmeside og fundet lidt talguf til jer. Nedenfor finder i specifikationerne på MasterKeys MK750 listet op, efterfulgt af et par billeder der viser et par af de features som der tilbydes:

Kontakt type: Cherry MX (tilgængelig med Blue, Brown og Red)

Materialer: Plastik, metal og PU læder

Tilgængelige farver: Gun metal

LED lys: Ja, RGB med 16.7 millioner farver

Polling/responserate: 1000 Hz / 1ms

MCU: 32bit ARM Cortex M3

Indbygget hukommelse: 512 KB

Multimedie knapper: Ja, fire dedikerede

Håndledsstøtte: Ja, magnetisk med PU læder

Kabel: Aftageligt USB type-C kabel på 1.8 meter

Dimensioner: 437.75 x 132.25 x 42 mm

Vægt: 1003 gram (uden kabel)

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Inden vi kan tage det første rigtige kig på tastaturet, skal vi naturligvis lige have det pakket ud af kassen. På fronten af denne finder vi et stort billede af selve tastaturet samt model navn og enkelte features listet op. Bagsiden byder på et detaljeret kig på nogle af de features som MasterKeys MK750 kommer med, såsom RGB lys og inkluderet håndledsstøtte.

Med det hele ude af kassen kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Vi finder følgende inkluderet i kassen:

Cooler Master MasterKeys MK750 tastatur

Magnetisk håndledsstøtte

Quickstart guide/manual

USB type-C kabel på 1.8 meter

Ekstra knapper i lilla/pink og værktøj

Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst kiggede på et tastatur fra Cooler Master som havde en inkluderet håndledsstøtte, hvis jeg overhovedet har dette. Ikke desto mindre kommer MasterKeys MK750 med en magnetisk en af slagsen som har en lækker blød overflade med PU læder, lidt som dem vi også har set på de nyeste tastaturer fra Razer.

Et nærmere kig på MasterKeys MK750 tastaturet

Lad os dog ligge denne til side for nu, og i stedet kigge nærmere på selve tastaturet. Ved første øjekast ligner MasterKeys MK750 et hvert andet tastatur fra Cooler Master. Det er først når man går ned i detaljer at man kan se de små forskelle der gør dette til et forfriskende syn.

Først og fremmest har vi nu dedikerede medieknapper for play/pause, frem/tilbage og mute af lyden, hvilket er en fed ting. Volume styringen foregår stadig ved brug af en FN knap og pageup/down. Placeringen af denne genvej er dog super god, idet man kan klare det med en enkelt hånd. Styringen af lyset, profiler og andre ting foregår stadig i F knapperne og tallene fra 1-4 som på et hvert andet Cooler Master tastatur.

Designet er stadig ret højt, ment på den måde at knapperne svæver over aluminiumspladen på toppen og ikke er sat ”ned” i selve tastaturet. Dette har skabt lidt småproblemer på de tidligere tastaturer fra Cooler Master som jeg har set på, når det kom til komforten. Men nu har vi en inkluderet håndledsstøtte i kassen, så det skal blive spændende at se om dette har ændret sig lidt senere.

I bunden af MasterKeys MK750 finder vi to små gummifødder, samt to større som også virker som fødder der kan slås ud for at få en vinkel på tastaturet. Der er desuden også kabelkanaler således at du kan trække det aftagelige USB-kabel ud i en af siderne eller ligefrem som på de fleste andre tastaturer.

Nedenfor ser vi henholdsvis tastaturet liggende fladt på bordet, samt med benene slået ud. Det giver noget af en højdeforskel når benene er slået ud, hvilket jeg personligt selv foretrækker. Vi vender tilbage til dette i test delen når vi skal snakke komfort.

Som jeg vidst har nævnt et par gange er MasterKeys MK750 et af de første tastaturer jeg har stødt på som er udstyret med et USB type-C stik. Det betyder altså at du kan vende stikket begge veje når det skal monteres, plus at det er mere solidt end de velkendte micro-USB som vi ser på næsten alle andre tastaturer med aftagelig ledning. Det giver et frisk pust og viser at Cooler Master går imod fremtiden med åbne arme. Med håndledsstøtten og kablet monteret ser MasterKeys MK750 også ret lækkert ud, eller er det bare mig og min hardware fetish?

Inden vi går videre til at tage et kig på softwaren som kan downloades, men ikke er et krav for at gøre brug af alle MasterKeys MK750’s funktioner. Skal vi først se nærmere på kontakterne som tastaturet er udstyret med. Der er tre udgaver af Cherry MX kontakter at vælge imellem. Blue, Red og Brown som vores eksemplar er udstyret med. Jeg valgte for sjov at udskifte pile, WASD og ESC tasten til de lilla/pinke der var inkluderet i kassen. Det giver et noget anderledes og specielt look.

Softwaren

Lad os nu tage et hurtigt kig på software som kan hentes til MasterKeys MK750 tastaturet. Som nævnt har du adgang til samtlige funktioner og indstillinger uden brug af software, så længe du kan huske de mange genveje der kræves. Personligt er jeg mere til at ændre tingene i softwaren, da det i min optik gør det lidt lettere. Alle ændringer du foretager i softwaren, eller direkte på tastaturet via genveje, gemmes direkte i den indbyggede hukommelse således at du altid har dine indstillinger med dig – smart!

Det første man mødes af når softwaren startes op, er muligheden for at ændre på det indbyggede lys. Der er en masse forskellige effekter og farver at vælge iblandt, og du kan tilpasse det helt som du lyster. En fed effekt er equalizeren som får lyset i tastaturet til at hoppe og danse i takt med musikken du hører på din computer i real time. Det er også denne effekt der er valgt på billedet nedenfor – det kræver dog at softwaren kører minimeret i proceslinjen for at virke. Macroer kan let optages og tilknyttes enhver knap på tastaturet ganske enkelt.

Under menuen ”Kay Map” kan du tilpasse hvad de forskellige knapper skal gøre. Det kan være at du ønsker at deaktivere en knap på tastaturet, eller måske vil bytte om på Ø og Å af en eller anden mærkelig årsag. Skulle dette være tilfældet, kan det ganske enkelt klares her. Tryk på knappen du ønsker at rette, og dernæst på den nye funktion den skal have.

Under ”Profiles” kan du rette i de i alt fire profiler der er indbygget i tastaturets hukommelse. Det kan være at du ønsker at flytte nogen af dem til computeren, eller den anden vej. Du kan også nulstille dem, hvis du har lavet noget der ikke giver mening og gør at tastaturet ikke virker optimalt eller lignende. Softwaren er super enkel, men har alligevel de funktioner der er behov for.

Testen – Brugen og komfort

Sidste stop inden vi lander ved konklusionen, er naturligvis test delen – hvordan er MasterKeys MK750 faktisk at bruge? Hvad angår de Cherry MX Brown kontakter som vores eksemplar er udstyret med, henviser jeg til vores store guide omkring mekaniske kontakter, for at få meget mere information omkring hvad forskellene, ulemperne og fordelene er ved de forskellige slags.

Jeg vil i stedet meget hellere fokusere på hvordan MasterKeys MK750 var at bruge til de forskellige opgaver, og ikke mindst hvordan komforten var. Som jeg nævnte tidligere har netop komforten været en svaghed ved mange af de tidligere Cooler Master tastaturer jeg har kigget på. Kanten fra bordet og op til tastaturet er simpelthen for høj, hvilket kan give ubehag i håndledende. Det er dog med stor glæde at jeg kan meddele at jeg på ingen måde oplevede nogen former for ubehag i den tid jeg brugte MasterKeys MK750 på mit skrivebord. Den magnetiske håndledsstøtte har en rigtig god størrelse og behagelig overflade som giver god support. Puden er en smule hårdere end dem vi har set på de seneste tastaturer fra Razer, men det gør faktisk ikke noget.

Selv efter mange timers uafbrudt arbejde foran computeren, eller blot gaming er der ingen former for ubehag eller smerte i håndled. Havde Cooler Master inkluderet en lignende håndledsstøtte til deres tidligere modeller, havde alle mine komfortproblemer været væk er jeg sikker på.

De dedikerede medieknapper til play/pause, frem/tilbage og mute af lyden gør en kæmpe forskel. Jeg er selv vandt til at bruge Creatives SoundBlaster X Vanguard K08 tastatur som er blevet mit trofaste bræt på skrivebordet. Dette tastatur har også dedikerede knapper til mediestyring og et volumehjul, hvilket gør tingene så meget lettere end at skulle bruge en FN-tast kombineret med en tast fra F rækken eller lignende. Selvom der ikke er noget dedikeret volumehjul på MasterKeys MK750, er det alligevel en god løsning Cooler Master har implementeret, da lydstyrken stadig kan styres med én hånd. Der er ikke rigtig noget negativt at sige om MasterKeys MK750 tastaturet hvis vi snakker om komforten og brugen i hverdagen. Vælg din yndlings kontakt blandt Cherry MX Blue, Brown og Red og du er good to go, jeg er sikker på at du ikke bliver skuffet. Med disse vise ord, er det blevet tid til at få sat en pris på grisen, og konkludere.

Pris

I skrivende stund d. 26/12 2017 kan MasterKeys MK750 tastaturet findes på nettet til lige over 1200,- DKK. Dette lyder umiddelbart som ret mange penge for et tastatur tænker du måske. Men holder vi MasterKeys MK750 direkte op imod konkurrenterne såsom Corsair og Razer, er prisen faktisk ganske fornuftig og man får rigtig meget tastatur for sine penge. Du kan klikke HER for at komme til en prisoversigt med de forskellige danske forhandlere.

Ønsker du alle detaljer på tastaturet fra Cooler Master selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn herunder.

Konklusion

MasterKeys MK750 fra Cooler Master er et bundsolidt gamertastatur som har en god balance mellem at være stilren og ”bling bling” at se på. Som et hvert andet morderne tastatur i 2017 er der naturligvis indbygget RGB LED lys som både kan styres med og uden software. Det er imponerende hvordan Cooler Master gør det muligt at styre alle tastaturets funktioner helt uden brug af software. Det kræver ganske vidst at man husker en masse genveje hvilket er et minus for nogen, og så alligevel ikke. Det er nemlig også muligt at installere software til MasterKeys MK750 hvis man er mere til det. Alle indstillinger der foretages gemmes direkte på tastaturet, så du kan tage dem videre til en anden computer – smart!

Den inkluderede håndledsstøtte er rigtig lækker at hvile hænderne på. Den har en læderagtig overflade som minder lidt om den som Razer’s tastaturer også er udstyret med. Dog er puden på MasterKeys MK750 en smule hårdere, hvilket faktisk ikke gør noget i min optik. Håndledsstøtten fastgøres med magneter, som gerne måtte være en smule kraftigere da jeg flere gange oplevede at støtten ikke fulgte med hvis jeg rykke lidt på tastaturets placering – mindre detalje. Ægte Cherry MX kontakter er også altid et plus i bogen, dog ikke ment at de mindre producenter ikke er gode, men tysk kvalitet kan man forholde sig til right?

USB-kablet er desuden aftageligt og benytter et USB type-C kabel, hvilket gør at man ikke kan vende det forkert, og hurtigt kan komme i gang med at spille. Det er dejligt at se at flere og flere producenter tager dette stik til sig, nu mangler vi bare at de bliver en fast del af vores kære computer kabinetter også. Der er faktisk ikke meget mere at sige, end at MasterKeys MK750 fra Cooler Master er et virkelig solidt tastatur som leverer varen hver gang. Der er kælet for detaljerne med indbygget LED bar i bund og sider, samt ekstra lilla/pink knapper inkluderet i kassen til WASD plus pilene. Lækker byggekvalitet, håndledsstøtte og medieknapper løfter også det hele. Vi ender på en solid score der hedder 9/10 samt vores Great Product award – job well done Cooler Master!

Godt

Lækker byggekvalitet og design

USB type-C kabel der kan afmonteres

Tilgængelig med forskellige Cherry MX kontakter

Alle funktioner kan bruges med og uden software

Magnetisk håndledsstøtte inkluderet

Dedikerede knapper for play/pause, mute og frem/tilbage

Ekstra WASD og piletaster inkluderet (i lilla/pink)

Indbygget LED bar i bund og siderne…

Knap så godt

… dog er lyset meget svagt

Magneterne i håndledsstøtten er lidt for svage

Score: 9 + Great Product award