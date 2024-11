Corsair introducerer K70 PRO TKL

CORSAIR er nu klar til at integrere sin MGX-magnetiske switch-teknologi i en tenkeyless formfaktor med det helt nye K70 PRO TKL-tastatur.

1 nov. 2024 kl. 11:20 Af Kenneth Johansen DEL:

Udstyret med eftertragtede funktioner som FlashTap og Rapid Trigger er K70 PRO TKL klar til at dominere på den konkurrencedygtige gaming-scene.





K70 PRO TKL præsenterer de helt nye CORSAIR MGX Hyperdrive-magnetiske switches, der udnytter Hall-effektsensorer til ultrahurtig magnetisk aktivering. K70 PRO TKL har Rapid Trigger, som accelererer handlinger ved at registrere og nulstille taster øjeblikkeligt og dermed overgår selv de bedste mekaniske switches. Kombineret med muligheden for at tilpasse aktiveringsafstanden fra en ultrasensitiv 0,1 mm til en dyb 4,0 mm*, tilpasser K70 PRO TKL sig til enhver spillestil.

K70 PRO TKL tilbyder også FlashTap som en mulighed. Et helt nyt SOCD-system, der gør det muligt for brugere at udføre esportsklare karakterbevægelser. FlashTap revolutionerer bevægelser i spillet med tilstande, der prioriterer den første eller sidste tast, der trykkes. Bruges sammen med Rapid Trigger, gør FlashTap hurtige sidestep og spejling af bevægelser i spil hurtigere end nogensinde før.

Brugere kan øjeblikkeligt skifte fra afslappet til pro med Game Mode. Med ét tryk optimeres indstillingerne, nemt fejltrykkede taster låses, RGB-lysene bliver statiske, og Rapid Trigger aktiveres for øjeblikkelig input-registrering.

Når millisekunder tæller, sikrer CORSAIR AXON hyper-processorteknologi, at K70 PRO TKL undgår inputlag eller forsinkelser og dermed giver spillerne disse afgørende øjeblikke tilbage for matchafgørende bevægelser. Det ledningsbaserede K70 PRO TKL tilbyder 8.000Hz hyper-polling, som registrerer tastetryk på bare en ottendedel af et millisekund.

CORSAIR fortsætter med at innovere ved at bringe sin førsteklasses multisensoriske oplevelse til K70 PRO TKL. Diskret nok til at være distraktionsfri til gaming har de præsmurte MGX Hyperdrive-switches en robust dobbelt-skinne struktur, der gør hvert tastetryk ensartet og uden vaklen. To lag premium lydisolerende skum reducerer uønsket støj for blødere akustik, der er ekstra rig og tilfredsstillende.

”Dagens bedste spillere kræver ikke kun det hurtigste gaming-udstyr, men også et tastatur, der passer til deres opsætning og forbedrer deres spil,” sagde Thi La, præsident og COO hos CORSAIR. ”K70 PRO TKL kombinerer proprietær hardware med den kraftfulde iCUE-software, som fungerer som kernen i alle vores produkter. Konkurrencespillere har nu mulighed for at tilpasse og styre deres gaming-oplevelse på en måde, kun CORSAIR kan tilbyde.”