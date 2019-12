AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-12-04 09:29:00

Cooler Master MasterKeys PRO M Tastatur

Et kompakt mekanisk tastatur med Cherry MX kontakter, RGB lys og masser af andre spændende features - lyder ret fedt ikke? Klik ind på vores test af Cooler Master MasterKeys PRO M tastaturet, og læs gennemgangen hvor vi finder ud af om det kan bruges til andet end blot gaming.

I denne test skal vi se nærmere på et tastatur som vi har hilst på tidligere og så alligevel ikke. Cooler Master har sendt os deres MasterKeys PRO M RGB, som til forveksling minder om MasterKeys PRO M som vi har testet HER. Som navnet antyder finder vi dog nu indbygget RGB lys, hvilket også betyder at Cooler Master har flækket et lille stykke software frem i sammen ombæring.

Hvordan er det ”nye” MasterKeys PRO M RGB i forhold til den foregående model uden RGB? Kan det semi høje prisskilt retfærdiggøres og er der andet Cooler Master har gjort for at opdatere tastaturet til 2017 standarderne? Alt dette og mere finder vi svar på i denne test, hvor vi som altid starter ud med at få de tekniske af vejen først. Nedenfor er specifikationerne og et par features i form af billeder listet op.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside, og fundet lidt oplysninger på MasterKeys PRO M RGB tastaturet. Disse finder du listet op herunder:

Tastatur type: Mekanisk

Fås med følgende kontakter: Cherry MX Blue, Brown, Red og Silver

Størrelse: TK Hybrid

Macro support: Ja

Software: Ja

Medieknapper: Ja, genveje med FN-tast

LED Baggrundslys: Ja, RGB

Kabel: 1.5 meter langt micro-USB kabel, aftageligt

Dimensioner: 377 x 141 x 38 mm

Vægt: 1025 gram

Unboxing – hvad får man med?

Lad os starte med at tage et kig på kassen som MasterKeys PRO M RGB tastaturet kommer i. Som vi kan se på billederne nedenfor, finder vi på fronten et stort billede af selve gamer tastaturet, samt en række features listet op. Bagsiden giver et billede af tastaturet i flere dele, samt en masse beskrivende tekst.

Inde i kassen finder vi selve keyboarded pakket ind i en tyk stofpose som også skal sikre mod stød udefra. Ud over selve tastaturet, byder kassen desuden på værktøj til afmontering af knapper, 1.5 meter micro-USB kabel og en manual.

Et kig på MasterKeys PRO M RGB tastaturet

Med det tekniske og tilbehøret gennemgået, kan vi nu tage et nærmere kig på selve tastaturet. Hvis du så vores test af MasterKeys PRO M på vores YouTube kanal, vil de næste mange billeder ikke være noget nyt for dig. MasterKeys PRO M RGB er nemlig fuldstændig identisk med udgaven uden RGB lys når det ikke er tilslutte. Neden for ser vi tastaturet som helhed uden USB-kabel monteret.

I den højre side finder vi et noget anderledes design end hvad vi er vandt til. MasterKeys PRO M RGB er nemlig en mellemting mellem et tastatur uden numpad, og så alligevel ikke. Den højre side består nemlig af et numpad, men fungerer på samme tid som piletaster og de velkendte, page up/down, home etc – så længe numpad knappen ikke er aktiveret. Dette er et lidt specielt design, som ikke mange tastaturer tilbyder.

Oppe i ”F” rækken af knapper finder vi kontrol af det indbyggede lys, profiler og mere.

Hvis vi tager et kig på MasterKeys PRO M RGB fra begge sider, kan vi se at vi faktisk har med et ret tykt tastatur at gøre. Profilen er en smule vinklet, hvilket burde give en bedre komfort på trods af at der ikke er nogen håndledsstøtte inkluderet i kassen.

I bunden af MasterKeys PRO M RGB tastaturet finder vi fire gummifødder, samt kanaler hvor micro-USB kablet kan trækkes. Du kan selv vælge om kablet skal køre lige ud af bagenden, eller komme ud af en af siderne. Der er desuden også to fødder der gør det muligt at forhøje tastaturet og give det endnu mere vinkel. Fødderne har også gummibelægning for at forhindre tastaturet i at glide hen af bordet.

Micro-USB kablet tilsluttes i hullet på undersiden, markeret med den røde pil.

På de to billeder herunder ser vi MasterKeys PRO M RGB tastaturet liggende fladt på bordet, samt med fødderne slået ned. Som det kan ses giver det en betydelig forskel.

Med USB-kablet tilsluttet ser tastaturet således ud og er nu klar til brug. Inden vi når der til skal vi dog lige tage et hurtigt kig på de monterede Cherry MX kontakter, samt softwaren. Det medfølgende værktøj gør det legende let at afmontere knapperne på MasterKeys PRO M RGB tastaturet. Som vi nævnte under specifikationerne kan denne model fås med Blue, Brown, Red og Silver kontakter – vi har selvfølgelig de brune som det kan ses.

Normalt ville vi lave et separat afsnit hvor vi gennemgår softwaren, men da softwaren til MasterKeys PRO M RGB er noget af det mest simple jeg længe har set på, tager vi det hurtigt her. De to billeder nedenfor, viser hvad der er muligt at styre i softwaren. Side et gør det muligt at tilpasse det indbyggede RGB lys med forskellige effekter og andet lir, mens at side to er stedet hvor du kan importere/exportere macroer til en af tastaturets fire profiler således at du altid har dem med dig på farten. Det er sådan set det eneste softwaren kan, resten klares via genveje direkte på tastaturet, som vi nu vil snakke lidt mere om i vores test afsnit.

Testen – Brugen og komfort

Det er nu blevet tid rent faktisk at bruge MasterKeys PRO M RGB tastaturet. Hvis du i forvejen er bekendt med Cherry MX brown kontakter vil det mere eller mindre være rent plug-n-play. Det er fedt at Cooler Master tilbyder tastaturet med en række forskellige kontakter, da man derved kan vælge den der passer bedst til ens behov. Til dagligt bruger jeg et K95 tastatur fra Corsair med Cherry MX Red. Brown kontakterne minder dog meget om dem, men er lidt mere klikkende og føles lidt hårdere uden at være det.

Det tog mig derfor ikke lang tid at vænne mig til Brown kontakterne og være op på samme niveau som jeg er med Reds. Korte perioder ved computeren på op til et par timer af gangen var ikke noget problem med MasterKeys PRO M RGB smidt på bordet. Jeg bemærkede dog en smule ubehag i mine håndled efter mange timers uafbrudt gaming eller skrivning på tastaturet. Jeg fandt frem til at en del af ubehaget kunne løses ved at benytte min håndledsstøtte fra mit K95 tastatur. Med andre ord er kanten fra bordet og op til tastaturet for høj i min optik, og MasterKeys PRO M RGB burde leveres med en håndledsstøtte i kassen.

Hvis vi kigger på MasterKeys PRO M RGB fra en produktiv persons synspunkt, ville jeg uden at blinke kigge på et andet produkt. Dette skyldes ganske enkelt hybrid designet som betyder at numpad og piletasterne er de samme. Hvis du for eksempel arbejder i et excel ark skal du konstant give numlock knappen et tryk, for at skifte imellem at kunne skrive tal og kunne navigere rundt hvilket er utrolig frustrerende og sænker effektiviteten betydeligt! Hvis du derimod ikke arbejder med ting som dette, og ikke rigtig har behov for et numpad og blot ønsker at game, så er der absolut intet i vejen med MasterKeys PRO M RGB. Du sparer plads på dit skrivebord, og får et solidt tastatur med en masse features og muligheder.

Apropos muligheder og features, så skal du have en yderst god hukommelse som vi også fandt ud af da vi testede det normale MasterKeys PRO M tastatur. Mange af de genveje og muligheder som tastaturet tilbyder foregår nemlig uden brug af software, hvilket betyder at du selv skal huske hvilke knapper der gør hvad når du vil foretage ændringer på tastaturet. Hvis du kan huske de mange genveje, er ideen faktisk meget god og gør at du faktisk ikke rigtig behøver nogen software. Du kan tage tastaturet under armen og tilslutte det til enhver computer, og stadig have adgang til alle dine indstillinger hvilket er super smart. Alt i alt er MasterKeys PRO M RGB et ganske fornuftigt tastatur, der leverer lækker performance til gamere, mens at produktive personer bør kigge efter noget andet. RGB lyset kunne dog godt være en mere klart i min optik.

Pris

I skrivende stund d. 13/11 2017 kan MasterKeys PRO M RGB tastaturet findes på nettet til omklring 800,- DKK inklusiv porto. Dette er en høj pris for et tastatur i lille størrelse, som ikke har overraskende god software, eller nogle specielle features der helt retfærdiggøre prisen. Dog er det et plus at du kan få tastaturet med næsten alle slags Cherry MX kontakter – men det kan du som regel også ved konkurrenterne.

Ønsker du alle detaljerne på MasterKeys PRO M RGB fra Cooler Master selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret nedenfor som sender dig direkte til deres hjemmeside i et nyt vindue.

Konklusion

Som jeg startede ud med at sige i denne test, har vi tidligere kigget på en udgave af MasterKeys PRO M tastaturet dog uden RGB lys som dette. Til det tastatur var der heller ikke nogen software, hvilket betød at samtlige indstillinger foregik direkte på tastaturet = en masse genveje og funktioner skulle huskes. Historien med MasterKeys PRO M RGB som vi har kigget på her, er lidt den samme. På trods af at der er software tilgængelig, er det eneste der kan ændres det indbyggede RGB lys, samt import/exportere macroer det er det. Det betyder derfor at man stadig selv skal huske på en masse forskellige genveje for at få det bedste ud af tastaturet.

Set fra den positive side betyder det dog at du kan tilslutte MasterKeys PRO M RGB til enhver anden computer og have alle funktioner lige ved hånden uden software – såfremt du kan huske genvejene. Det er lækkert at se Cooler Master bruge ægte Cherry MX kontakter og tilbyde en bred vifte af de forskellige typer. Byggekvaliteten på MasterKeys PRO M RGB er også overall rigtig god, på trods af at være udelukkende plastik. Jeg havde dog gerne set en inkluderet håndledsstøtte da jeg gentagende gange oplevede ubehag efter at have brugt MasterKeys PRO M RGB i længere tid af gangen. Det kan dog også skyldes det mere kompakte design, der gør at hænderne er tvunget til at være klemt tættere på hinanden.

Vi ender på et solidt 8-tal som er en lidt højere score end hvad min kollega Kenneth valgte at give den normale udgave af MasterKeys PRO M. Nu har vi RGB lys, en semi-brugbar software og stadig den samme lækre byggekvalitet og kompakte design. Der er ændret på de ting der var nødvendigt for at få MasterKeys PRO M op til 2017 standard, og det er til dels gjort ret godt.

Godt

Mere kompakt end andre tastaturer med numpad

Kan bruges overalt uden software

Solid byggekvalitet overall

Fås med flere forskellige Cherry MX kontakter

Indbygget RGB lys med software kontrol

Knap så godt

Mange genveje skal huskes i hovedet

Højt design = en håndledsstøtte havde været lækkert

Lyset er lidt for dæmpet (personlig præference)

Score: 8