AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-01-29 09:00:00

Cooler Master SK650 Low-Profile Tastatur

Den nyeste trend indenfor mekaniske tastaturer er at gøre dem tyndere end de nogensinde har været før. Dette er blevet muligt takket være nye tynde mekaniske kontakter som Cherry MX Red Low-profile. I denne test skal vi hilse på SK650 tastaturet fra Cooler Master som benytter denne kontakt, og har været på slankekur sammenlignet med normale tastaturer.

Det er ikke længe siden vi hilste på de første tynde mekaniske tastaturer fra både Roccat og Corsair. Roccat løb faktisk med vores product of the year award, med deres Vulcan 120 AIMO tastatur som du kan læse testen af HER. Det skal dog hverken handle om Roccat eller Corsair i dag. Cooler Master har nemlig også meldt sig på banen og er nu klar med deres første tynde mekaniske tastatur. Modsat sine konkurrenter, henvender det nye SK650 tastatur sig ikke direkte til gaming, men nærmere produktivitet ifølge Cooler Master selv.

Citat fra Cooler Master:

The SK650 employs rollover technologies that result in the most efficient, accurate anti-ghosting technology yet. N-key rollover works in tandem with 6-key rollover to ensure that every single keypress is correctly detected, even during your most heated, button-mashiest moments. Rest easy knowing no matter how fast and furious it gets, your keyboard can handle it.

SK650 har et yderst kompakt og stilrent udseende med lækre detaljer i aluminium og naturligvis også indbygget RGB-lyst – det er jo alligevel 2019 vi skriver nu. Hvad tastaturet ellers byder på af features og muligheder, gennemgår vi herunder.

Specifikationer og features på Cooler Master SK650 Low-Profile keyboard

Eftersom at vi skriver denne test under NDA, hvilket betyder at SK650 officielt ikke er lanceret endnu, kunne jeg af gode grunde ikke tage forbi Cooler Masters hjemmeside som jeg ellers plejer. Jeg tog derfor min reviewguide frem, og fandt specifikationerne og et par beskrivende billeder til jer der i stedet:

Type: Produktivitets/gaming tastatur

Kontakt type: Cherry MX Red RGB Low-profile

Materialer: Metal og plastik

Dimensioner: 43 x 12.5 x 2.5 cm

Vægt uden kabel: 539 gram

Farve: Gunmetal

Baggrundslys: Ja, RGB

Polling rate: 1000 Hz

Response rate: 1 ms / 1000 Hz

MCU: 32 bit ARM Cortex M3

Indbygget hukommelse: 512 KB

Genveje i F-taster: Medie, macro og lyskontrol

Kabel: 1.8 meter aftageligt med USB Type-C stik

Software support: Ja, Cooler Master Portal

Unboxing og en tur rundt om Cooler Master SK650

Lad os ikke spilde tiden, men med det samme tage næste skridt og få pakket SK650 tastaturet ud af kassen. På fronten af denne, finder vi et stort billede af selve tastaturet med nogle specifikationer listet op såsom kontakt type og RGB-lys. På bagsiden af kassen bliver der gået lidt mere i detaljer med de forskellige dele og områder på tastaturet. Disse er dog alle nogle vi kommer igennem når vi får tastaturet pakket ud og givet det et grundigt kig.

Cooler Master fortæller:

The SK650 takes the classic slim, minimal design of the most popular chiclet keyboard and injects it with the signature Cooler Master mix of flair and functionality. This includes a brushed aluminum top plate for durability and contemporary good looks, while a contoured floating key design gives you a 1-2 punch of functionality and signature beauty. The result is a keyboard that looks familiar, but feels unlike any other chiclet-style keyboard you’ve used before..

Med kassen åbnet op, kan vi se at SK650 kommer i en lækker stofpose som kan sikre det mod stød og skidt under transport. Lad os få taget alt indholdet ud af kassen og lagt det på bordet så vi kan danne os et overblik over hvad man får med:

Cooler Master SK650 tastatur

Transport taske

1.8 meter USB Type-C kabel

Værktøj til at afmontere knapper

Manual

Cooler Master har altid været gode til at inkludere værktøj således at man let kan afmontere knapperne på tastaturet, når det skal rengøres eller lignende. SK650 er ingen undtagelse, da vi igen finder det lille simple stykke værktøj inkluderet i kassen. Jeg vil dog næsten sige at det medfølgende USB-kabel er mere spændende, da det faktisk kommer med et USB Type-C stik i den ene ende. Jeg har efterhånden efterspurgt dette et utal af gange på tidligere tastaturer jeg har testet. Så jeg er nærmest lykkelig for at se Cooler Master har implementeret dette i SK650 – velkommen til fremtiden, godt gået!

Lad os smide tilbehøret til side for nu, og i stedet vende blikket mod selve tastaturet. Nedenfor ser vi først SK650 sammen med sin transportpose, dernæst uden. Selvom det er en lille detalje, er det alligevel lækkert at se Cooler Master inkludere denne da det gør det lidt mere beskyttet under transport. Med SK650 ude af posen og lagt frit på bordet, kan vi også få det første rigtige kig på tastaturet – var der nogen der sagde minimalistisk og stilrent?

SK650 er uden tvivl et af de mest stilrene og pæne tastaturer jeg har set på i nyere tid. Top pladen er lavet i lækkert aluminium, mens at basen består af solidt plastik. Førstehåndsindtrykket er godt, og SK650 virker solidt skruet sammen, med minimal fleks når man prøver at bøje det, på trods af at det har en yderst lav vægt. Oppe i det højre hjørne finder vi naturligvis numpaddet og status

LED’erne.

Cooler Master har allerede lanceret en mindre udgave uden numpad kaldet SK630, mens der er en model kaldet SK621 på vej også som er mindre og også trådløst. Hvornår sidst nævnte lander i handlen, har vi desværre ikke noget information omkring endnu. Tilbage til SK650, finder vi som på de fleste andre Cooler Master tastaturer en række genveje i F-knapperne øverst. Her er der for eksempel mulighed for at styre det indbyggede lys, optage/redigere macroer og naturligvis også mediekontrol.

Tager vi et kig ned langs tiderne på SK650 tastaturet, kan vi for første gang rigtig se hvor tyndt dette tastatur faktisk er. Både selve profilen/kassen er betydeligt tyndere end vi ser på typiske mekaniske tastaturer. Men også selve kontakterne og knapperne har været på slankekur, hvilket faktisk viste sig at gøre noget godt for både komfort og skrivehastighederne sidst jeg kiggede på et lignende tastatur fra Roccat.

Selvom det kan være svært at se på billedet herunder, løber der faktisk en hvid linje mellem top pladen i aluminium og basen i plastik, som er en del af det indbyggede RGB-lys. Det kan godt være at Cooler Master ikke sælger SK650 som et dedikeret gamertastatur, men det har i den grad ikke holdt dem fra at spare på RGB-lyset! I midten på toppen af tastaturet om man vil, finder vi det lille USB Type-C stik gemt inde i et lille hul. Jeg er virkelig positivt overrasket over brugen af dette stik, da alle tidligere modeller fra både Cooler Master og konkurrenterne, alle har brugt det gamle micro-USB stik.

Som et hvert andet mekanisk tastatur, kan knapperne på SK650 naturligvis afmonteres, således at man får adgang til selve kontakterne. SK650 er faktisk også det første tastatur jeg har set på, som benytter Cherrys nye MX Red RGB Low-profile kontakter. Min kollega Michael anmeldte Corsairs tynde K70 tastatur som benytter samme kontakter, for ikke så længe siden – du kan finde testen af det tastatur HER.

Tilbage til kontakterne på SK650, så minder de utrolig meget om dem vi kender fra Cherry. Det betyder at der er et kryds i midten, hvor knappen presses fast. På low-profile kontakterne, er der dog også en ring rundt om krydset, men princippet er det samme. Jeg kunne forestille mig at ringen rundt om krydset er der for at stabilisere kontakten, dog er dette ikke noget jeg er sikker på, blot et gæt.

Vender vi bunden i vejret på SK650, finder vi her fire aflange gummifødder som skal sikre at tastaturet ligger fast på bordet, og det er mere eller mindre det. Hvor vi på stort set alle andre tastaturer finder mulighed for at justere højden/vinklen på tastaturet via små fødder der kan slås ud, er dette ikke en mulighed på SK650 hvilket jeg finder lidt mærkeligt. Jeg foretrækker personligt et let vinklet tastatur både når der skal skrives og games, men dette er altså ikke muligt her.

Lad os få sat kablet i tastaturet og forbinde den anden ende til computeren, så vi kan dykke ned i softwaren til SK650 og se hvad denne har at tilbyde…

Softwaren – Cooler Master Portal

Efter at have fået softwaren hentet ned, installeret og startet op, mødes vi af synet på det første billede herunder. Den første side i softwaren er stedet hvor det indbyggede RGB-lys kan kontrolleres og tilpasses. Dette kan dog også klares uden softwaren, såfremt man kan huske de mange genveje der kræves.

Under menuen ”macro” kan man som navnet antyder optage, ændre og tilpasse sine macroer helt som man ønsker og gemme dem både på computeren og i den indbyggede hukommelse på tastaturet. Ligesom lyset, kan alt vedrørende macroer også gøres uden brug af softwaren – denne gør det dog noget lettere at have med at gøre.

Tredje menupunkt er ”Key map” hvor du kan tilpasse hvilken funktion hver eneste knap på tastaturet skal have, eller helt slukke for den. På billede to herunder har jeg valgt ”PrtSc” knappen som dernæst kan slukkes eller om programmeres. Sidste menupunkt er stedet hvor du kan administrere de forskellige profiler der kan gemmes på computer og tastaturet. Disse kan naturligvis skiftes rundt og tilpasses som man ønsker.

Portal softwaren fra Cooler Master er med andre ord ikke noget nyt, men som vi kender den – let og lige til med de mest basale funktioner, nu tilpasset til SK650 tastaturet. Den gør hvad den skal, men der findes andre producenter med mere powerfull software der ude, med flere muligheder. Det fede med Cooler Masters produkter er dog at du ofte kan foretage alle indstillingerne UDEN software, så længe du kan huske de mange genveje der kræves for dette.

Testen – Brugen og Komfort

Sidste stop inden konklusionen er nået, det er naturligvis blevet tid til at se på hvordan SK650 tastaturet rent faktisk er at bruge. Til dagligt bruger jeg et godt ”gammeldags” mekanisk tastatur i form af mit trofaste Vanguard K08 tastatur fra SoundBlaster. Med gammeldags, mener jeg at dette tastatur har de normale høje knapper og kontakter og er noget tykkere end SK650 fra Cooler Master. Det bliver med andre ord noget af en anderledes oplevelse at skifte til SK650, ligesom sidste gang jeg kiggede på et low-profile tastatur. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at jeg lagde mit Vanguard K08 tastatur på hylden i nogle uger, og udelukkende brugte SK650 på mit skrivebord i stedet for.

Lad mig starte ud med at sidde nogle ord på komforten. Som jeg har nævnt at par gange under turen rundt om SK650, foretrækker jeg mit tastatur let vinklet da jeg finder dette mest naturligt når jeg skriver og bruger tastaturet. Det kom derfor også noget som en overraskelse da jeg så at det ikke var muligt at justere dette på SK650 tastaturet, som desuden heller ikke bliver leveret med en håndledsstøtte. Heldigvis er SK650 meget tyndt i forhold til et normalt mekanisk tastatur, og efter en dags eller to tilvænning begyndte jeg for alvor at komme op i hastighed igen.

Det kan godt være at Cooler Master skriver at SK650 ikke henvender sig til gamere, men mere er orienteret mod de produktive folk. Men derfor forstår jeg stadig ikke hvorfor man vælger at fjerne en feature som højde/vinkeljustering som selv de billigste plastiktastaturer på markedet tilbyder. Selvfølgelig kan man vænne sig til det meste, men sådan bør det ikke være i min optik – produktet skal tilpasse sig til dig, og ikke omvendt. Med det sagt, så endte oplevelsen og brugen af SK650 med at være rigtig lækker når først man var vandt til at tastaturet nu lå fladt på bordet.

Hvis man er bekendt med Cherry MX Red kontakten, og regner med at man kan springe direkte over på low-profile udgaven og alt så er det samme – så kan man godt tro om igen. Trykket er stadig lineært som på de normale Red kontakter, hvilket jo kendetegner netop denne farve. Dog aktiveres low-profile kontakterne ved blot 1.2 mm tryk, hvor normale Cherry MX Red kontakter først aktiveres ved 2 mm. Dette betyder med andre ord at low-profile udgaven af MX Red faktisk mest af alt minder mest om den normale Cherry MX Speed kontakt, som netop også aktiveres ved 1.2 mm. Dette kan godt være en smule forvirrende at finde rundt i, da der er utrolig mange forskellige kontakter på markedet fra forskellige producenter. Ønsker du flere oplysninger om forskellene, kan du gå direkte til vores artikel/guide ved at klikke HER.

Tilbage til SK650 og brugen, så endte det faktisk med at blive en virkelig behagelig oplevelse med dette tastatur på skrivebordet – når man først havde vænnet sig til det. Hvad end det drejede sig om gaming, eller skrivning af længere tekster som et review, var det en fornøjelse på SK650 tastatur. Det stilrene design og de mange genveje via F-knappen gjorde det let at betjene og navigere rundt i både lyset, mediekontrol og gemte profiler. Jeg er dog stadig ikke fan af ideen om at fjerne features, blot fordi man (Cooler Master) mener at personer ikke bruger de features i målgruppen til produktet. Her mener jeg naturligvis den manglende mulighed for at justere højden/vinklen på tastaturet. Som bruger skal man selv have lov at bestemme, og ikke blot tilpasse sig et produkt. Lad os få rundet af nedenfor, med konklusionen.

Pris

I skrivende stund d. 28/01 2019 er SK650 tastaturet fra Cooler Master endnu ikke i handlen, da vi stadig er under NDA. Cooler Master har dog oplyst os at MSRP (den forventede udsalgspris) lander på mellem 139-159 USD, hvilket direkte omregnet giver omkring 1000,- DKK. Vi må dog forvente dansk moms med videre, oven i hatten, hvilket faktisk betyder at SK650 bliver et halv dyrt tastatur når det lander i handlen, når denne test går online.

Ønsker du flere detaljer på SK650 tastaturet fra Cooler Master, kan du give deres hjemmeside et besøg. Klik blot på bannteret nedenfor og kom direkte til produktsiden med alle informationer på tastaturet.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af SK650 tastaturet fra Cooler Master. Det har for det meste været en fornøjelse at have dette tastatur forbi testbænken, selvom der var især en ting der gik mig på og stadig gør det den dag i dag – lad os starte med at få denne af vejen. Jeg sluttede test delen af med at sige det, men gør det gerne endnu engang. Jeg kan ikke forstå hvorfor at Cooler Master har valgt at fjerne muligheden for højde/vinkeljustering på bunden af SK650, det giver ganske enkelt ikke mening i mit hoved. Brugeren bør kunne justere produktet til sit behov, og ikke den anden vej rundt, lige gyldigt hvilken målgruppe produktet henvender sig til – punktum.

Med det ude af verden, kan vi vende blikket mod de positive ting ved SK650 tastaturet, og der er faktisk rigtig mange. Først og fremmest er byggekvaliteten og designet lige efter bogen. Der er minimalt fleks i tastaturet, som er fremstillet i lækkert aluminium i toppen, og solid plastik i bunden. Der er ikke nogle sjove former eller andet til at stjæle opmærksomheden, blot en stilren firkantet kasses – tommel op! Med hele tre forskellige udgaver, hvor vi har set på den største af slagsen, er der også noget for enhver smag og behov. RGB-lyset er også et af de stærke punkter ved SK650, selvom det ikke har nogen indflydelse på hvordan tastaturet rent faktisk er at bruge. Det giver fedt genskin på aluminiumspladen og den tynde kant hele vejen rundt om tastaturet er også et plus.

Cherry MX Red low-profile kontakterne minder mest af alt om MX Speed/silver hvis vi sammenligner specifikationerne direkte, hvilket faktisk ikke gør noget i min optik. Dette sammen med de meget lave knapper, gør at man kan skrive virkelig hurtigt på SK650 tastaturet, hvis man altså kan vænne sig til at det kun kan ligge fladt på bordet og ikke justeres. Med masser af genveje i F-knapperne og aftageligt USB-kabel med Type-C stik, har Cooler Master ramt plet på virkelig mange punkter med dette tastatur. Derfor lander vi også på en samlet score der hedder 8.5/10 samt Safe Buy award i denne omgang. Havde der været mulighed for justering af vinkel/højde og/eller et cut i prisen, havde scoren været højere. Men overall er SK650 fra Cooler Master et bundsolidt tastatur som vil kunne tilfredsstille langt de flestes behov, om man gamer eller ej.

Godt

Yderst stilrent og lækkert design

Kommer i tre udgaver/størrelser

Solid byggekvalitet med top i aluminium

Cherry MX Low-profile kontakter

RGB-lys og indbygget hukommelse

Enkel software med OK muligheder

USB-kablet kan afmonteres (Type-C)

Medie og lysgenveje i F-tasterne

Fungerer fedt til både gaming og produktivitet

Knap så godt

Ingen mulighed for højde/vinkel justering

Prisen er i den lidt høje ende

Score: 8,5 + Safe Buy award