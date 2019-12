AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-11 13:01:01

HyperX Alloy FPS RGB mekanisk gaming keyboard annonceret

Med en pris på $110 er det nye HyperX Alloy FPS RGB mekaniske gaming tastatur klar til at bistå gameren i kampens hede.

Dermed udvider HyperX deres familie af gaming udstyr med endnu en gamerkeyboard fra den mekaniske skuffe. HyperX Alloy FPS RGB er designet med Kailh Silver Speed Switches, som via softwaren kan lagre op til 3 custom lighting profiler via tastaturets on-board keyboard

hukommelse.



Det nye Hyper X keyboard kommer også med et Game Mode, hvor man deaktiverer Windows tasten for at eliminere gameplay forstyrrelse. Hertil kommer 100 procent anti-ghosting og full N-Key rollover funktionalitet sammen med NGenuity som åbner op for Game Mode og makroer.



HyperX holdet fortæller:



“HyperX is excited to reveal the new Alloy FPS RGB mechanical keyboard with Kailh Silver Speed key switches,” said Marcus Hermann, senior business manager, HyperX. “These switches are designed with a shorter actuation point for ultra-rapid responsiveness and faster gaming performance, resulting in less fatigue, making it ideal for gamers looking for an advantage over their rivals. ”

Specifikationerne på HyperX Alloy FPS inkluderer:

Key switch: Kailh

Type: Mechanical

Backlight: RGB (16,777,216 colors)

Light effects: Per key RGB lighting and 5 brightness levels

On board memory: 3 profiles

Connection type: USB 2.0 (2 USB connectors)

USB 2.0 Pass-through: Yes (mobile phone charging only)

Polling rate: 1000Hz

Anti-ghosting: 100% anti-ghosting

Key Rollover: N-key mode

Media control: Yes

Game Mode: Yes

OS compatibility: Windows 10, 8.1, 8, 7



Du kan læse mere via HyperX

Image credit: HyperX