AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-02-08 08:33:51

Logitech Craft - Trådløst tastatur med gemte funktioner

Logitech har med deres trådløse Craft tastatur lavet et enkelt og stilrent keyboard til kontoret. Med rigtig gode muligheder for ekstra funktionalitet i Crown knappen, er Logitech Craft på papiret et super spændende produkt. Vi tager et spadestik dybere ned i deres trådløse Craft tastatur og kommer med vores vurdering.

Logitech laver tastaturer og computermus i alle prisklasser og til de fleste behov. I dag tager vi et kig på en af de dyre drenge i klassen hos Logitech, der dog også tilbyder design og funktionalitet ud over det normale. Helt basalt har Logitech Craft fokus på en tasteoplevelse ud over det sædvanelige, og integrationen af deres inputdrejeknap, skulle bunde udi et meget personligt trådløst keyboard, og lade dine kreative evner kommer helt til udfoldelse

Vi tager et kig på, om det så er den højere pris værd for Logitech Craft.

Se med på vores YouTube kanal for den fulde anmeldelse.

Det er tydeligt at Craft henvender sig til en noget andet målgruppe, end mange af de tastaturer vi ser her på Tweak.dk. Logitech Craft byder på stilrent og afdæmpet design, som er udført i de sølv og grålige farver, vi har set et stykke tid hos producenten, og mere professionelt mindede produkter, som fx deres MX Master 2S Mus.



Det er et PC tastatur med en lav profil og uden mulighed for højde indstilling, men personligt synes jeg at vinklen er behagelig at arbejde med. Den lave designprofil, går også igen i de lave taster, der giver en laptop fornemmelse. Men tasterne har et utroligt lækkert feedback, der gør det behageligt at arbejde på, og den let konkave form betyder, at det er let at mærke, hvor man er på tasterne når man skriver.



Tastaturet er trådløst, og du kan tilslutte enten via den medfølgende Logitech Unifying USB dongle eller via Bluetooth. Der er indbygget kryptering i forbindelsen, så man behøver ikke være nervøs for at få sine inputs logget i processen. Som vi har set på en del af Logitechs andre produkter af den her type, er der med Craft også mulighed for at tilslutte op til tre forskellige enheder af gangen, og der kan let skiftes imellem disse ved hjælp af knapperne direkte på tastaturet.

I toppen er der en power knap og et USB type C stik til opladning. En lækker lille detalje at se, at Logitech er hoppet med på det nye format her. Byggekvaliteten er lækker, og det hele føles solidt, og for et så diskret tastatur, er Craft også ret tungt, hvilket hænger sammen med batteriet i toppen. En fuld opladning giver omkring en uges ret tungt brug, hvilket jeg synes er ganske fornuftigt.

Specielt når man tænker på, at der også er indbygget lys i tasterne. Her har Logitech dog gjort et godt stykke arbejde ud af, at gøre det mest effektivt, da selv slukker og aktiveres alt efter om der er nogen i nærheden via indbyggede sensorer.



En feature der får tingene til at føles lidt mere lækkert, er når lyset automatisk tænder så snart du er i nærheden af tasterne. Hvis man vil spare mest muligt, så er det naturligvis også muligt at skrue ned eller bare slå lyset helt fra.



Craft er et fullsize keyboard, så man får alle mulighederne med som nummertastaturet, som også, er et must for mig, når der skal arbejdes på det. Samtidigt er der også en del gode genveje placeret i F1 til F12, og hele otte knapper ud over det. Her får vi mulighed for forskellige Windows genveje og mediekontrol, som er rigtig lækker af have med i pakken.

Selv om tingene indtil nu har været lækre i sig selv, så er den ting der adskiller Craft fra de fleste andre tastaturer, Crown knappen i øverste venstre hjørne. Umiddelbart ligner det bare en fancy volumenknap, hvilket også er en af standard funktionerne.



Der er dog meget mere gemt i dens funktionalitet, og knappens funktioner tilpasser sig alt efter hvilket program man befinder sig i. Jeg bruger fx Photoshop og Premiere Pro en del, og her er der specielle profiler til Crown knappen.



I Premiere Pro fx, kan knappen bruges til hurtig at navigerer frem og tilbage i tidslinien i mine projekter. I Photoshop, kan jeg hurtigt bl.a.tilpasse, lysstyrke, kontrast, farvemætning.



Toppen af Crown knappen er berøringsfølsom, så med en kort berøring her, skifter man hurtigt imellem de forskellige funktioner, og et "hårdt" tryk, giver også en mulighed, og standarden her er play/pause til evt. medieafspilning.

Det kræver en anelse tilvænning, før man er helt fortrolig med funktionen, og Crown knappen kan være en anelse for følsom ind imellem, så man kommer nemt til at skifte imellem de forskellige funktioner ved en fejl. Så her er lige med at lure, hvordan man bedst betjener den.



Hvis man hopper ind i producentens Options software, kan man hurtig se en liste over de understøttede programmer. Listen er ikke overvældende lang, men man kan jo håbe den vokser med tiden, men den dækker pt et fint udvalg af de programmer jeg regelmæssigt bruger.



I softwaren, er der mulighed for at tilpasse nogle af funktionerne på tastaturet. F1 til F12 tasterne, og de andre funktionstaster, kan ændres stort set som man vil, ved enten at vælge en ny funktion fra en liste lavet af Logitech, eller tildele sin egen med mulighed for macroer.



Crown knappen, har stort set de samme muligheder, og der er mulighed for forskellige profiler for alle de understøttede programmer. Hertil er der er også mulighed for at opsætte profiler for andre programmer, end dem der allerede er på listen, så der er ret brede optioner for tilpasning, hvis man bruger tiden på at sætte det op.



Jeg ville dog ønske, at Logitech havde åbnet op for, at man kunne tilpasse samtlige taster på samme måde som Crown og funktionsknapperne, så man fx kunne opsætte sit helt eget layout med genveje til fx Photoshop eller Premiere Pro.



Logitech Craft, er tydeligt rettet imod arbejde og produktivitet, og her har det leveret solidt hele vejen igennem, men jeg forsøgte også at kaste lidt gaming efter det undervejs i testen. Til mere rolig og afslappede titler, klarede Craft det fint, men til hurtigere mere actionprægede spil som fx Overwatch, kom den lidt til kort, men det overraskede mig nu heller ikke synderligt, da Craft bestemt ikke er målrettet gaming.

Pris:

Logitech Craft kræver du hiver omkring 1200 kr. op af lommen for at kunne nyde herligheden, og det er måske en høj pris for et kontor tastatur, hvor man kan få andre bud fra et par hundrede kroner. Når det er sagt så er Craft det bedste tastur af sin type jeg har prøvet til dato, og hvis man kan retfærdiggøre et lignende beløb til et gaming tastatur, så synes jeg også at man kan gøre det her, hvis man primært bruger sin computer til arbejde, hvor Crown knappen kan komme til sin ret. Hvis det ikke er tilfældet, så er Logitech Craft måske nok ikke helt prisen værd.

Konklusion:

Hvis man har brug for et lækkert og stilrent tastatur, og man kan få nytte af de ekstra funktioner, som Crown knappen tilbyder, så er Logitech Craft et super godt bud på et keyboard til den lidt mere kræsne bruger.

Man får lækker byggekvalitet sammen med gode fleksible funktioner og god batteritid for et trådløst tastatur - specielt når man tænker på at der er indbygge lys.

Prisen kan måske afskrække nogen, og den er altså også i den dyre ende, men hvis man benytter de ekstra funktioner, så synes jeg personligt, at det ville være prisen værd for den bekvemmelighed det medfører.

Godt:

Lækkert bygge kvalitet og gode materialer

God batteritid

Gode funktioner i de understøtede programmer

Knap så godt:

Lidt for følsom Crown knap der kræver tilvænning

For nogen en høj pris

Stadig et lidt begrænset udvalg af understøttede programmer