AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-07-03 09:51:00

Logitech G513 Carbon Gamer Tastatur

Der er et utalt af mekaniske konakter til tastaurer på markedet, men Logitech mente at der var plads til endnu en af slagsen. Vi har kigget på deres seneste tastatur ved navn G513 Carbon, som er udstyret med deres nye GX Blue kontakt.

Der er efterhånden ikke det computer tilbehør som Logitech ikke fremstiller. I denne test skal vi hilse på et af deres nyeste produkter i deres gaming line-up - også kendt som Logitech G.

Vi har modtaget deres G513 Carbon tastatur, som skiller sig ud fra mængden, da det gør brug af Logitech’s helt nye mekaniske kontakter, GX Blue. Har Logitech opfundet den dybe tallerken med deres nye kontakter, eller er der blot tale om ”endnu” en mekanisk switch ud af mange?

Dette og meget mere finder vi ud af i denne test, hvor vi går i dybden med G513 Carbon tastaturet, og ser om det er pengene værd. Inden vi når dertil skal vi dog lige starte ud med at nyde vores præsentations video nedenfor, som vi selv har fremstillet til netop dette review. Når du har nydt denne kan du rulle videre, og tage et hurtigt kig på specifikationerne og de features vi har fundet frem til jer. Lad os ikke spille tiden, men med det samme komme i gang!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Logitech’s danske hjemmeside og fundet lidt informationer på G513 Carbon tastaturet til jer. Nedenfor finder i først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af to billeder der forklarer lidt om de forskellige features til tilbydes:

Type: Mekanisk Gamer tastatur

Dimensioner tastatur: 132 x 455 x 35.5 mm (HxBxD)

Håndledsstøtte dimensioner: 88 x 445 x 21.5 mm (HxBxD)

Tilslutning: USB 2.0

USB-passthroug: Ja, et stk.

Baggrundsbelyst: Ja, RGB lys i hver kontakt

Mediegenveje: Ja, via FN-knap

Logitech GX Blue kontakt specifikationer:

- Holdbarhed: 70 millioner tastetryk

- Aktiveringsafstand: 1.9 mm

- Aktiveringskraft: 45 g

- Trykkeafstand i alt: 4.0 mm

Læs flere Test af gaming keyboards HER

Unboxing – hvad får man med?

Inden vi kan tage det første kig på G513 Carbon tastaturet, skal vi naturligvis først have det pakket ud af kassen. Som de fleste andre nyere Logitech G produkter vi har kigget, kommer G513 Carbon også i en grå kasse, hvor vi på fronten finder et stort billede af selve tastaturet, modelnavnet og bliver gjort opmærksom på at vi altså finder deres GX Blue kontakter i tastaturet. Dette bliver der også gjort opmærksom på, på bagsiden af kassen sammen med en række andre features og et billede af tastaturet med håndledsstøtte og RGB-lyset tændt.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med i kasse, hvilket er følgende:

Logitech G513 Carbon tastatur

Håndledsstøtte

Ekstra sæt WASDQER og 12345 taster samt værktøj

Manual/quickstart guide (ikke vist på billedet)

Inden vi går videre og kigger nærmere på selve tastaturet, skal vi lige en tur forbi håndledsstøtten først. Overfladen på denne er i kunstlæder og er utrolig lækker og blød at røre ved oms jeg har prøvet er demonstrere på billede to nedenfor. På bunden finder vi seks gummifødder som skal sikre at den ligger fast sammen med tastaturet. Der er ingen form for klik-montering eller indbyggede magneter til at fastgøre den til tastaturet, hvilket ellers havde været rart.

En tur rundt om Logitech G513 Carbon

Lad os ligge håndledsstøtten væk for nu, og i stedet fokusere på selve tastaturet. Vi har at gøre med en sort/grå sag som har en top plade i lækkert aluminium, mens at resten er fremstillet i hårdt plastik. Vi har at gøre med et tastatur i fuld størrelse, da vi finder et numpad helt ude til højre. Der er desuden indbyggede mediegenveje i F9-F12 samt print screen, scroll lock og pause/break, som kan aktiveres ved at bruge FN-knappen til højre for mellemrumstasten.

Byggekvaliteten er bundsolid, og der er nærmest ingen fleks i tastaturet når man prøver at bøje det, hvilket indikerer rigtig god byggekvaltiet, og godt materialevalg. Som på mange andre mekaniske gamer tastaturer, finder vi de mekaniske kontakter monteret ovenpå top pladen, hvilket giver en illusion af at knapperne nærmest svæver, hvis vi kigger på tastaturet fra siderne – bemærk desuden det diskrete Logitech G logo oppe i højre hjørne, lækker detalje.

Hvis vi vender G513 Carbon tastaturet og kigger på toppen, kan vi se at der er placeret en USB-port oppe i det højre hjørne. Eftersom at tastaturet er udstyret med to af slagsen, kan vi trygt sige at den ene er en passthrough mens at den anden driver selve tastaturet. Der er også et lille hul med et gevind placeret i midten her oppe. Dette kan bruges sammen med andet Logitech udstyr, såsom en mobilholder eller lignende (købes separat). Bemærk desuden de små riller i bunden, markeret med den gule cirkel. Disse er til at trække sine kabler, til for eksempel headset så de ikke skal løbe hen over tastaturet eller på andre måder være i vejen.

Både på deres hjemmeside og fronten af kassen gør Logitech meget ud af at fortælle omkring deres nye GX Blue kontakt, så jeg var også meget nysgerrig for at se hvad det nu var for noget. Eftersom der var tale om noget helt nyt, vidste jeg ikke helt hvad jeg skulle forvente – eller det viste det sig at jeg godt kunne have gjort alligevel.

Med knapperne pillet af selve kontakterne, mødes vi nemlig af et ganske velkendt syn. Selvom det kan være svært at se på billederne finder vi nemlig teksten ”Kailh” på kontakterne. For dem der kender lidt til tastatur verdenen, er disse bestemt ikke noget nyt og har været på markedet længe efter hånden. Med andre ord er Logitech’s nye GX Blue kontakter slet ikke så nye alligevel, men i stedet for blot Kailh Blue kontakter. Jeg sammenlignede specifikationer på både GX Blue og Kailh Blue, og de er fuldstændig identiske, så der er ikke engang tale om en specialudgave lavet til Logitech – ret mig hvis jeg er forkert på den. En smule skuffende må jeg ærligt erkende, jeg havde forventet at se noget nyt når Logitech nu får det til at lyde sådan…

Lad os vende G513 Carbon med bunden i vejret og se hvad vi finder hernede. Ligesom på håndledsstøtten finder vi seks gummifødder, som skal sikre at tastaturet ligger fast. Der er naturligvis også et sæt fødder som kan hæve tastaturet og derved give det en vinkel. Bemærk det desuden kabelføringsrillerne som jeg nævnte tidligere. Disse går videre på håndledsstøtten også, når vi ligger den op i forlængelse af G513 Carbon.

Vi slutter af med tre billeder nedenfor, inden vi springer videre til et kig på softwaren. De første to billeder viser henholdsvis G513 Carbon liggende fladt på bordet, og med benene slået ud. Som det tydeligt kan ses, får tastaturet en betydelig vinkel når benene er slået ud, hvilket jeg personligt foretrækker. Den diskrete G513 tekst på siden er en fed lille detalje. Sidste billede viser G513 Carbon i alt sin pragt med håndledsstøtte og alt. Med andre ord, er det sådan det ville se ud på dit skrivebord.

Softwaren – Logitech Gaming Software

Efter en hurtig tur forbi Logitech’s hjemmeside, var vi et stykke software til G513 Carbon tastaturet rigere. Efter installationen er fuldført bliver man bedt om at genstarte, og man er derefter klar til at bruge softwaren.

Når denne åbnes op, mødes vi af synet fra det første billede nedenfor. Her har vi et overblik over hele tastaturet, og alle menuerne er placeret i bunden. Grunden til at F-tasterne blinker her, er at du fra denne side kan invertere deres funktioner. Sagt på dansk, har knapperne to funktioner, og du kan bytte om på standardfunktionerne så at du for eksempel ikke behøver trykke på FN-knappen for at skifte sang, men i stedet skal bruge den for at aktivere F12.

Det andet menupunkt hedder Profiler/Kommandoer. Her kan du optage kommandoer/macroer og tilknytte dem forskellige knapper på tastaturet som er markeret. Det tredje menupunkt er hvor alt der har med det indbyggede RGB lys sker. Der er forskellige effekter at vælge mellem, samt mønstre og lignende. Du kan gemme dine lysindstillinger direkte på G513 Carbon’s indbyggede hukommelse.

Det fjerde menupunkt er stedet hvor du kan tilpasse hvad der skal ske når Gaming Mode er aktiveret. Det kan være du ønsker at bestemte kontakter skal være slukket, så du ikke kommer til at trykke på dem ved en fejl eller lignende. Femte menupunkt giver dig et varmekort over tastaturet. Sagt på dansk kan du ved at aktivere dette, se hvilke knapper du bruger mest indikeret med farver. Rød er dem du bruger mest, dernæst gul og sidst grøn. Mens et klik på rævens ansigt åbner en fane i din browser til download af endnu et stykke software, og spørgsmålstegnet åbner Logitech support. Gør et tryk på tandhjulet at endnu et vindue kommer frem i softwaren. Her finder vi en række indstillinger til softwaren såsom opdatering af firmware, sprogvalg og lignende. Men lad os det ligge for nu, og i stedet springe videre til test delen!

Testen – Brugen, kontakterne og komfort

Vi er nu nået til sidste etape inden vi skal have konkluderet – det er naturligvis blevet tid til at prøve G513 Carbon tastaturet og se hvordan det rent faktisk er at bruge. Som altid betyder det at jeg ligger det tastatur jeg bruger til dagligt på hylden, og smækker testproduktet på bordet. I denne omgang betød det at min SoundBlasterX Vanguard K08 røg på hylden, og G513 Carbon blev placeret på skrivebordet. Jeg er vandt til at bruge lineære kontakter uden klik, hvilket er stik modsat af Logitech’s GX Blue som har mere modstand og et ”klik” inden kontakten registreres og presses i bund. Den blå mekaniske kontakt er dog ikke noget nyt for mig, da jeg har set på utallige af tastaturer med denne type kontakt tidligere. Ønsker du en gennemgang af de forskellige blå, og ikke mindst andre typer af mekaniske kontakter. Kan du blot klikke lige her, og blive sendt til vores store gennemgang af mekaniske kontakter.

Lad os starte ud med at sidde nogle ord på den komfort som G513 Carbon tastaturet tilbyder. Allerede fra unboxingen af tastaturet, havde jeg på fornemmelsen at der ville være lækker komfort på grund af den utrolig bløde håndledsstøtte der er inkluderet. Blev mine forventninger indfriet? – kort sagt ja! Med G513 Carbon på bordet foran sig, har men et rigtig lækkert redskab. Ens håndled forsvinder nærmest ned i den store bløde pude som har en perfekt størrelse til selv større hænder. Tastaturer uden håndledsstøtte kan godt give ubehag ved lange gaming sessioner, da håndledende ligger i en ”skarp” vinkel så at sige. Ved at bruge en håndledsstøtte minimere eller eliminerer man dette, da der kommer en mere naturlig gang fra bordet til tastaturet.

Jeg bruger mange timer ved computeren stort set dagligt, og med G513 Carbon foran mig var det en fornøjelse hver gang, lige meget hvad jeg fortog mig. Mit trofaste Vanguard K08 tastatur har ganske vidst også en håndledsstøtte, men denne er kun i plastik og på ingen måde på højde med den man får med til G513 Carbon – kun på ét punkt. Den sidder nemlig fastmonteret til tastaturet, således at den ikke kan rykke sig midt i kampens hede. På G513 Carbon er der tale om en håndledsstøtte du blot ligger ned foran tastaturet og det er det. Der er ingen form for klik-montering eller indbyggede magneter, hvilket er lidt en skam da der ellers ikke er en finger at sidde på komforten i dette tastatur.

Vi kommer nok ikke udenom at snakke lidt omkring de såkaldte nye Logitech GX Blue kontakter som G513 Carbon er udstyret med. Jeg har vidst nævnt det et par gange efterhånden, men gør det kort igen. Jeg syntes at Logitech burde have kaldt kontakterne hvad de er, og ikke blot opfinde et nyt navn til en kontakt der allerede har sit eget. Med det sagt, så er en Kailh Blue kontakt nu engang en Kailh Blue kontakt, så jeg vidste hvad jeg kunne forvente. I modsætning til stort set alle andre mekaniske kontakter på markedet, har Blue en meget karakteristisk ”klik” lyd når de trykkes ned. Nogen vil gå så langt som at sige at de larmer, og jeg vil til dels give dem ret. Hvis du sidder med vennerne på Discord eller TeamSpeak, vil de ofte kunne høre når du trykker på tastaturet, hvilket kan være meget frustrerende. Hvis du kan leve med kliklydende, og hører til typen af personer der godt kan lide at mærke når en tast er trykket og ikke være i tvivl, så er Blue kontakter helt sikkert et godt bud til dig. Den lækre byggekvalitet, høje komfort og en smule støjende kontakter, gør G513 Carbon til et virkelig solidt gaming tastatur som helt sikkert vil kunne tilfredsstille de fleste. Lad os få sat et prisskilt på det nedenfor, og konkludere.

Pris

I skrivende stund d. 29/06 2018, kan G513 Carbon findes på nettet til omkring 1200,- DKK inklusiv fragt. Dette virker umiddelbart som en fair pris, sammenlignet med andre mekaniske tastaturer. Men kigger man lidt nærmere på markedet, er den nærmere en smule høj. For eksempel kan du købe Corsair’s topmodel K95 Platinum for blot 200 kroner mere, som både har dedikerede medie knapper, mere RGB lys og ikke mindst benytter ÆGTE Cherry MX kontakter, og ikke Kailh som groft sagt er kopier.

Alle detaljerne på G513 Carbon tastaturet kan naturligvis også findes hos Logitech selv. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til deres danske hjemmeside.

Konklusion

Vi er nået til slutningen i vores test af G513 Carbon tastaturet fra Logitech. Det har været lækkert at få lov at prøve Logitech’s ”nye” mekaniske kontakter, selvom der ikke var super meget nyt over dem – lad os starte med at få dette afklaret. Da vi på redaktionen hørte at Logitech var klar med en ny kontakt kaldet GX Blue, og at den var at finde i deres nye G513 Carbon tastatur, var vi ikke et sekund i tvivl om at vi måtte se nærmere på det. Vi kom dog frem til at der blot var tale om blå kontakter fra producenten Kailh, og altså på ingen måde noget nyt at finde. Dette syntes jeg personligt er en smule skuffende, og jeg forstår ikke hvor Logitech ikke blot kalder dem hvad de er – Kailh Blue. Hvis de havde fået trykket ”GX Blue” eller ”Logitech” på kontakterne, kunne jeg godtage dem som værende nye kontakter – selvom de blot er Kailh Blue.

Men nok om kontakterne, vi skal også kigge på G513 Carbon som helhed, og her skuffer Logitech ikke. Vi har at gøre med et bundsolidt tastatur bygget i aluminium og hårdt plastik. Den inkluderede håndledsstøtte er utrolig behagelig at bruge, takket være den meget bløde overflade – dog måtte den gerne ligge bedre fast, eller kunne fastgøres til tastaturet. Når man ikke kan få dedikerede medieknapper, kan man udstyre tastaturet med en masse genveje, hvilket Logitech også har gjort. Det betyder at der både er kontrol til dine medier og lyset via genveje og en FN knap. Gaming Softwaren fra Logitech har altid været clean og lige til at bruge, og med G513 Carbon er det ingen undtagelse. Det er hurtigt og nemt at foretage ændringer, og der var intet tidspunkt hvor softwaren frøs, eller crashede – stærkt!

Alt i alt har Logitech skabt endnu et lækkert gaming tastatur, som formåede at imponere os på flere punkter. Der er dog et par småting såsom en håndledsstøtte der ikke ligger særlig godt fast, og det faktum at Kailh Blue kontakter – eller skulle man sige Logitech GX Blue, larmer. Jeg syntes lidt er lidt forkert at reklamere med en ny type mekanisk kontakt, når der blot er tale om en der er frit tilgængelig. Havde Logitech blot kaldt kontakten, hvad den nu engang hedder havde det været fint med mig. Vi lander på en samlet score der hedder 9/10, samt vores Great Product award. For vi kommer ikke uden om at G513 Carbon er et rigtig solidt tastatur, på trods af sine småfejl og mangler.

Godt

Lækker komfort med inkluderet håndledsstøtte

Masser af mediegenveje via FN-tast

Logitech Gaming Software

Minimalistisk design i grå/sort

God byggekvalitet med aluminium top plade

Kabelføringskanaler på undersiden

De ”nye” GX Blue kontakter OK…

Knap så godt

… men blot Kailh Blue RGB kontakter

Håndledsstøtten rykker sig let (ingen fastmontering)

Score: 9 + Great Product award