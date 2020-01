AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-01-31 17:27:00

Logitech G613 Trådløst Tastatur

Det er ikke kun vores kære processorer og grafikkort der bliver mere og mere energi effektive, det samme gør udstyret dertil. Logitech er klar med deres trådløse G613 tastatur, som ud over at være mekanisk og have dedikerede macroknapper, lover op mod 18 måneders battierilevetid! Vi har taget et kig på tastaturet og er klar med vores dom.

Hvad end du er hardcore gamer eller søger udstyr til det smarte hjem, har Logitech nok noget du kan bruge. I denne test skal vi se nærmere på et af deres nyeste gamer tastaturer. Hvor de fleste andre producenter går meget op i RGB bling bling og alle er kablede, går Logitech i en helt anden retning med deres G613. Dette betyder at vi skal hilse på et trådløst mekanisk gamertastatur, som ikke har nogen former for lys integreret. Dette lyder måske lidt kedeligt tænker du? Men hvad så hvis vi siger at Logitech lover en batteritid på helt op mod 18 måneder!

Dette lyder næsten for godt til at være sandt, men den skulle være god nok. Lad os med det samme komme i gang og starte ud med de tekniske detaljer nedenfor, og dernæst kigge nærmere på G613 tastaturet.

Specifikationer og features

Efter en hurtig tur forbi Logitech G hjemmeside, fandt jeg lidt oplysninger til jer på G613 tastaturet. Nedenfor finder i først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af et par beskrivende billeder omkring hvilke features der tilbydes:

Dimensioner: 478 x 216 x 33 mm

Vægt: 1410 gram (uden batterier)

Batterier: 2xAA

Levetid på batterier: Op til 18 måneder afhængig af brug

Kontakt type: Logitech Romer-G

Levetid: 70 millioner anslag

Aktiverings afstand: 1.5 mm

Aktiverings kraft: 45 gram

Systemkrav Lightspeed minimum: Windows 7, Mac OS X 10.10, Android 3.2 – 1xUSB 2.0 port

Systemkrav Bluetooth minimum: Windows 8, Mac OS X 10.10, Android 3.2 eller iOS 10

Unboxing – hvad får man med?

Lad os få pakket G613 tastaturet ud af kassen, og se hvad man alt får med. Inden vi når helt der tid skal vi selvfølgelig først lige en tur rundt om kassens design. På fronten finder vi et stort billede af selve tastaturet, model navn og hvilket layout vi har med at gøre – nordisk naturligvis.

På bagsiden af kassen finder vi et billede af hele tastaturet med nogle features listet op ude i den højre side, såsom Lightspeed og Romer-G kontakterne som G613 er udstyret med. Med et kig ind i kassen finder vi selve tastaturet pakket ind i en pose, med lidt tilbehør inkluderet ud til højre. Lad os se på hvad man får med.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Ud over selve G613 tastaturet finder vi en stak papirer, et USB forlænger kabel til modtager donglen, og en mobil/tablet stander.

Jeg havde ikke set den komme at der var inkluderet en stander til telefonen i kassen til G613, men ikke desto mindre er det en positiv overraskelse. Standeren har samme design og farver som selve tastaturet, således at den let kan integreres som en del af skrivebordet – cool detalje.

En tur rundt om G613 tastaturet

Med alt tilbehøret lagt til siden, er det nu blevet tid til at se nærmere på selve tastaturet. Nedenfor ser vi G613 som helhed, hvilket faktisk er et ret lækkert syn. Blandingen af de sorte og grå farver giver et anonymt og lækkert look. Hvis du har læst nogle af mine tidligere tastaturtests ved du også at jeg er en sucker for en lækker håndledsstøtte, så at se at der er en integreret en af slagsen på G613 er dejligt at se. Hvad denne har af betydning for komforten kigger vi på lidt senere, først fortsætter vi vores tur rundt om G613.

Lad os starte ude i den venstre side, hvor vi finder seks G-knapper eller skulle man sige macro. Via Logitechs gaming software som vi skal se på lidt senere, er det muligt at tilpasse funktionen af disse knapper helt som man måtte have lyst til. Samtidig er det også en fin detalje at teksten på disse knapper er blå og ikke hvid som resten. Dette gør det lettere at skille dem fra de andre, eftersom at der ikke er noget indbygget lys i G613.

I den modsatte side finder vi over numpad en række medieknapper. Der er mulighed for at styre volumen op/ned samt mute, skifte nummer, play/pause og også stop. Jeg er personligt en stor fan af dedikerede medieknapper og ikke genveje, da det bare gør tingene lidt lettere i min optik. Kvaliteten på disse knapper kunne dog godt have været lidt bedre. De virker lidt billige og meget ”plastikagtige” når man klikker på dem. Vi finder desuden også en knap til Bluetooth og Lightspeed parring og mulighed for at slukke for Windows knappen når der skal games.

Tager vi et kig ned af tastaturet fra begge sider, kan vi se at G613 fylder forholdsvis meget på skrivebordet både i bredden og dybden. Kontakterne er gemt nede i selve tastaturet og ikke af ”svæve” typen som på mange af Corsairs tastaturer for eksempel. I den højre side finder vi diskret påtrykt teksten ”G613”. Det er også lige her at vi finder power knappen placeret, som er en glidekontakt der gør det lynhurtigt at tænde/slukke.

Bunden på G613 tastaturet byder på tre store aflange gummistykker forrest, samt to mindre bagerst i hjørnerne. Disse skal sikre at tastaturet ligger fast på et hvert tænkeligt underlag. Det er selvfølgelig også muligt at slå fødder op i to af hjørnerne for at give G613 tastaturet en vinkel. Oppe i højre hjørne er desuden også stedet hvor batterierne er placeret, samt den lille USB dongle. Der bruges to AA batterier i G613, som ifølge Logitech selv, altså skulle give op til 18 måneders brug – imponerende!

Inden vi springer videre og tager et kig på softwaren, tager vi lige to billeder fra siden. På det første ligger tastaturet fladt på bordet, og på det næste er benene slået ned hvilket giver en betydelig vinkel og løft hvilket jeg personligt foretrækker.

Logitech Gaming Softwaren

Næste stop i vores test af G613 tastaturet fra Logitech er et kig på softwaren. Stort set alle produkter i deres G-serie benytter samme software, hvilket gør det let at samle det hele et sted. Når softwaren startes op, mødes vi af synet fra det første billede herunder. Vi ser selve tastaturet, og har i bunden forskellige funktioner at vælge iblandt. Det er desuden også muligt at trykke direkte på G-knapperne, lad os prøve det.

Dette bringer billede to frem, hvor vi nu har mulighed for at vælge hvilken knap vi ønsker at arbejde med og dernæst hvilken funktion den skal have. Du kan få knapperne til at åbne programmer, foretage genveje såsom ”sæt ind” eller ”kopier” og lignende. Der er masser af muligheder, hvilket er lækkert og lige til at arbejde med – godt implementeret Logitech.

Vi kiggede tidligere kort på knappen der gør det muligt at deaktivere Windows tasten, eller som Logitech kalder det – sidde tastaturet i spiltilstand. Hvis der er andre knapper du ønsker der ikke skal fungere når du spiller et bestemt spil er dette også muligt. Du kan lave forskellige spilprofiler som alle deaktivere nogle forskellige knapper når du aktivere dem. På den måde kan du have fuld fokus på dit spil, og ikke lave fejl der gør at du pludselig hopper ud af spillet eller andet, super smart.

Hvis du af en eller anden grund skulle have lyst til at se hvilke taster du bruger mest, eller hvor længer du trykker på de forskellige knapper er dette også muligt i Logitechs Gaming software. Der er blot at vælge om der skal holdes øje med det ene eller det andet og trykke start.

Klikker vi på tandhjulet nede i højre hjørne for vi en række valgmuligheder under indstillingerne. Du kan vælge hvornår softwaren skal starte op, se analyser, rette specifikke ting på profilerne og lignende – kort sagt masser af muligheder at justere på hvis man er til det. Spørgsmålstegnet giver adgang til opdateringstjek og direkte adgang til Logitechs sociale medier hvis man skulle have lyst til dette.

Det var en hurtig gennemgang af softwaren til G613 tastaturet, nu er det blevet tid til at se hvordan det rent faktisk er at arbejde med. Hvis du gættede på at næste afsnit omhandler testen og brugen af tastaturet, gættede du helt korrekt. Lad os snakke om hvordan det var at bruge!

Testen – Brugen og Komfort

Lad os få kigget nærmere på hvordan G613 tastaturet rent faktisk er et bruge. Inden vi går i gang kan vi ligeså godt lige få det åbenlyse af vejen først. Som jeg har nævnt et par gange er batterilevetiden på G613 helt op mod 18 måneder på blot to AA batterier – det er i hvert fald hvad Logitech selv skriver på deres side. Hvis vi skulle teste dette ville denne test først komme ud i 2019 og G613 ville være håbløst forældet. Med andre ord kunne vi altså ikke teste batterilevetiden på G613 helt som vi ville. Jeg kan dog meddele at batteriindikatoren i softwaren ikke rykkede sig overhovedet i den lille måneds tid som jeg havde at lege med G613 i. Der er selvfølgelig langt fra én og til 18 måneder, men jeg er ret overbevist om at Logitech holder hvad de lover – afhængig af brug selvfølgelig.

Apropos brug, så lad os snakke om dette som det næste. Hvis vi ligger ud med at knytte et par ord til komforten, så var denne spot on. Den indbyggede håndledsstøtte gjorde lige hvad den skulle, og sikrede at håndled fik en naturlig støtte op til knapperne på tastaturet. Med fødderne slået ud var det en rigtig lækker oplevelse både at skrive længere tekster (tests til jer) og ikke mindst game på G613. Det var dog en lidt underlig oplevelse at kigge ned på tastaturet, da der ikke er nogen form for lys indbygget, ganske enkelt for at spare strøm. Det betyder at du skal benytte G613 i et oplyst lokale hvis du vil se hvad der står på tasterne. Hardcore nørder som undertegnede kender naturligvis layoutet og placeringen af knapperne, hvilket betyder at det ikke har det store at sige. Om du er villig til at opgive bling og blær til fordel for batterilevetid er op til dig.

Som de fleste andre mekaniske Logitech tastaturer, benytter G613 naturligvis også deres egne Romer-G kontakter. Der er tale om en kontakt med 1.5 mm aktiveringspunkt og 45 grams modstand. Hvis du ikke er så meget inde i de forskellige mekaniske kontakter på markedet, kan du læse meget mere om disse i vores store guide om mekaniske kontakter her. Hvis vi skal sammenligne Romer-G med konkurrenten Cherry MX, vil jeg sige at vi har at gøre med en blanding mellem Cherry MX Red og Brown. Kontakten er lineær, men har alligevel et lille ”bump” når den trykkes i bund. Jeg bruger til dagligt SoundBlaster Vanguard K08 tastaturet som vi også har testet HER. Det bruger en helt ny kontakt type, som dog stadig bliver fremstillet af Omron som også er leverandør til Logitech.

Det var lidt af en omvæltning at gå fra SoundBlasters PRES kontakter og over på Romer-G, men efter et par dage var jeg oppe i hastighed når der skulle skrives. Men hvad med performance på G613? Vi har trodsalt med et TRÅDLØST tastatur at gøre. De fleste gamere vil sige at trådløs og gaming absolut ikke hører sammen. Dette vil jeg også give dem ret i – hvis vi kigger på produkter fra før 2017. Der er sket utrolig meget i udviklingen, og Logitechs Lightspeed teknologi er en af dem. Sagt på dansk har vi at gøre med en trådløs forbindelse der er så hurtig og med så lav forsinkelse at det næsten er identisk med en kablet forbindelse. Dette var også noget jeg bemærkede, eller rettere ikke gjorde da jeg testede G613. Jeg kunne absolut ikke mærke forskel på mit kablede tastatur og det trådløse G613. Jeg oplevede heller ikke et eneste udfald eller problem i den måneds tid jeg brugte G613 på mit skrivebord, hvilket er yderst imponerende! Dette blev de sidste ord i vores test afsnit, lad os få sat en pris på herligheden og konkluderet.

Pris

I skrivende stund d. 22/01 2018 kan G613 tastaturet findes hos diverse danske forhandlere til omkring 1000,- DKK inklusiv fragt. Dette er en ganske fornuftig pris sammenlignet med andre mekaniske gamer tastaturer, det fede ved G613 er bare at det er trådløst og ellers fuldstændig som et kablet tastatur – hvis man ser bort fra manglen på indbygget lys selvfølgelig.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af G613 tastaturet fra Logitech. Det har været en fornøjelse at have dette tastatur forbi testbænken, og yderst imponerende at se hvor vi er nået til i udviklingen af trådløst gamerudstyr. Som mange andre har jeg altid været skeptisk med hensyn til trådløst udstyr, da man ofte hører om udfald og stabilitetsproblemer. Dette var dog ikke noget jeg stødte på i den tid jeg brugte G613 på mit skrivebord. Forbindelsen var klippestabil, og jeg kunne på ingen måde mærke forskel fra mit kablede tastatur og G613 når det kom til forsinkelse eller andre faktorer – imponerende!

Lækker byggekvalitet, god komfort takket være indbygget håndledsstøtte og et yderst anonymt design er blot nogle af de lækre ting jeg kan nævne ved G613. Men en af de absolut mest imponerende må blive batterilevetiden på op til hele 18 måneder på blot to AA batterier. Hvis du kan leve med ikke at have noget RGB lys eller andet lir, er G613 et virkelig godt bud på et mekanisk gamertastatur der skiller sig ud på den fede måde. Du skal dog have plads på skrivebordet, da det er meget bredt og dybt, sammenlignet med konkurrenterne. Dette kan vi blandt andet takke den indbyggede håndledsstøtte for – men har du pladsen er det ikke et problem på nogen måde.

Vi ender på en samlet score der hedder 8/10 samt vores Safe Buy award. Er du på udkig efter det ultimative trådløse gaming tastatur, så er G613 fra Logitech et rigtig godt bud på netop det. Vild batterilevetid, mekaniske Romer-G kontakter, dedikerede medieknapper og meget mere – what is not to like? Lækkert produkt Logitech, jeg tør kun tænke på hvad en eventuel version to er i stand til.

Godt

Integreret håndledsstøtte = lækker komfort

Minimalistisk design i grå/sort

Enkel software med mange muligheder

Op til 18 måneders batteritid!

Mekaniske Romer-G kontakter

Super god performance, som kablet tastatur

Både Bluetooth og Lightspeed (trådløs USB) tilslutning

Seks macroknapper i venstre side

Medie samt volume knapper…

Knap så godt

... som dog føles lidt for billige

Er ret stort/klodset

Ingen baggrundsbelysning (forventet)

Score: 8 + Safe Buy award