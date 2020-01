AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-12-31 10:58:00

Product of the Year Tastatur: ROCCAT Vulcan AIMO Low-Profile

Denne gang skal vi udråbe vinderen af årets Product of the Year Award indenfor tastaturgenren, og vinderen blev ROCCAT!

Vores dygtige tester Jan har været i gang med at votere blandt de mange testede tastaturer i 2018 her på Tweak.dk redaktionen, og efter en grunding vudering er ROCCAT løbet med årets Product of the Year Award 2018 med deres ROCCAT Vulcan 120 AIMO Low Profile tastatur.

På de næste pladser finder vi:



Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile mekanisk Gaming Keyboard - Læs testen HER

HyperX Alloy FPS RGB Mekanisk Tastatur - Læs testen HER

Cooler Master MasterKeys MK750 - Læs testen HER

Læs vores test af ROCCAT Vulcan 120 AIMO Low Profile tastaturet HER!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Roccat’s hjemmeside og fundet lidt oplysninger på Vulcan tastaturet til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features og highlights der er ved tastaturet. Ønsker du at læse mere omkring Roccat’s spændende Titan-kontakter, kan du klikke HER: Dimensioner: 462 x 235 x 32 mm

Vægt: 1150 gram

RGB-lys: Ja, 16.8 millioner farver

Håndledsstøtte: Ja, aftagelig med magneter

Pollingrate: 1000 Hz

Software: Ja, Roccat Swarm

Indbygget hukommelse: 512 KB

32-bit ARM Cortex M0 processor indbygget

USB-kabel: 1.8 meter langt

Alle taster kan om konfigureres via software

Systemkrav: Windows 8 eller nyere, samt USB 2.0 port

Kontakter: Roccat Titan

- Aktiveringspunkt: 1.8 mm

- Total tryklængde: 3.6 mm

"Allerede fra modtagelsen, da jeg så hvor tyndt dette tastatur var og at det kom med en håndledsstøtte, vidste jeg at der var noget lækkert i vente. Vulcan er uden tvivl det tyndeste mekaniske tastatur jeg har leget med til dato, og det bidrager også positivt til komforten der tilbydes."

"Alt i alt er Vulcan tastaturet fra Roccat virkelig lækkert at bruge, og er på mange måder noget helt unikt som ikke minder om andre mekaniske tastaturer på markedet."

"Vulcan 120 AIMO fra Roccat er et gennemført lækkert tastatur, med uhyre mange fede features og et design og layout som ikke mange producenter tilbyder i skrivende stund – job well done!"

Godt En af de første low-profile mekaniske tastaturer!

Fedt og meget tyndt design

Masser af genveje via FN-knap

Indbygget RGB-lys med rigtig flotte farver og muligheder

Dedikereret volume/funktions hjul

Magnetisk håndledsstøtte inkluderet

Imponerende komfort!

Low-profile knapperne er fede… Score: 9 + Great Product award

Da vi testede ROCCAT Vulcan 120 AIMO Low Profile tastaturet blev det sendt ud af døren med en score på 9 ud af 10 mulige, og i denne Product of the Year 2018 konkurrence bliver det et solidt 10-tal med en tilhørende award.

I dag, den 30. december 2018, koster ROCCAT Vulcan 120 AIMO fra 1.249,00 kroner og op til 1.299,00 kroner.



Så er der sådan set kun tilbage at ønske stort tillykke til ROCCAT med den flotte award.