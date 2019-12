AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-03 16:01:05

Razer Tenkeyless Chroma V2 lanceret med en pris på EU €149.99 (video)

Er jagten gået ind på dit næste gaming tastatur, så kunne du kigge i retning af Razer. Producenten har netop sendt deres nye BlackWidow Chroma V2Is på markedet til en pris omkring 1100kr.

Efter annonceringen af det nye Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 tilbage i januar 2017, har Razer officielt søsat deres nye Tenkeyless Chroma V2 mekaniske gaming keyboard med en pris på små 1100 danske kroner. Gamer tastaturet bliver tilgængelig med gule, orange eller grønne switche.



BlackWidow Chroma V2Is er naturligvis baggrundsbelyst, og du kan styre farveladen i op til 16,8 millioner variationer via Razer Synapse application.

Ligeledes er der mulighed for at preloade forskellige lyseffekter alt efter hvilket spil eller gaming styles du hygger dig med.



Razer skriver følgende:



Designed specifically for gaming, Razer Mechanical Switches actuate at an optimal distance, giving you speed and responsiveness like never before. Razer Mechanical Switches have been lauded as the new standard for all mechanical gaming keyboards since their introduction.



Specially designed for gaming the Razer BlackWidow Chroma V2, this wrist rest features ergonomics that ensure that no matter how intense your gaming marathons are, you’re always comfortable.



Razer har krydret pressemeddelsen med en super flot præsentation af deres nye BlackWidow Chroma V2Is.