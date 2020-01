AUTHOR : Kim Monberg

Razer Kontor og Rejsekit.

Razer forsøger her, at give et bud på et rejse eller kontor sæt til den krævende bruger. De har sammensat Blackwidow Lite tastaturet med en Atheris mus og en Goliathus musemåtte. Læs i denne anmeldelse, om denne kombination er et godt valg til enten rejsen eller kontoret.

Razer har bedt os om, at kigge på et samlet kit. De vil gerne have vurderet nogle af deres produkter som et samlet kit, beregnet til rejse og kontor. Det gør vi selvfølgelig gerne, og her er hvad vi er kommet frem til.

Produkterne der skal kigges på i denne anmeldelse er:

Razer Blackwidow Lite tastatur

Razer Atheris Bluetooth mus

Razer Goliathus Mobile Stealth musemåtte

Specifikationer:

Tastatur:

Som man kan se nedenfor, er tastaturet med Razer Orange kontakter. De kan holde til mindst 80 millioner aktiveringer, hvilket er rigtig mange. Der er 10 tasters anti ghosting, og en polling rate på hele 1000Hz. Det er ganske fine specifikationer.

Razer™ Mechanical Switches (Orange)

80-million keystroke lifespan

Razer Synapse enabled

Detachable braided fiber cable with strap

10-key rollover anti-ghosting

Fully programmable keys with on-the-fly macro recording

Gaming mode option

1000 Hz Ultrapolling

Instant Trigger Technology

Compatible with Xbox One for basic input

Mus:

Musen har en batteri tid på op til 350 timer, hvilket er rigtig flot. en 7200 DPI sensor samt 1000Hz polling rate. Forbindelsen er med Wireless 2.4 GHz eller Bluetooth. Der følger en lille 2.4 GHz dongle med til USB porten.

Dual 2.4 GHz and Bluetooth LE connectivity

Battery life: Approximately 350 hours of continuous gaming*

True 7,200 DPI optical sensor

Up to 220 IPS / 30 G

Adaptive Frequency Technology

On-the-fly sensitivity adjustment

Gaming-grade tactile scroll wheel

Ambidextrous design with enhanced rubber side grips

Five independently programmable Hyperesponse buttons

1000 Hz Ultrapolling

2.4 GHz dongle

Razer Synapse 3 enabled

Approximate size: 99.7 mm / 3.9 in (Length) X 62.8 mm / 2.5 in (Width) X 34.1 mm / 1.35 in (Height)

Approximate weight 66g / 0.14 lbs (Excluding batteries)

Includes 2 X AA batteries

Compatible with Xbox One for basic input

Musemåtte:

Musemåtten er MEGET tynd, kun 1.5 mm, hvilket ikke er meget. Den har en ultra fin struktur på overfladen, og en blød gummi bagside.

Ultra slim 1.5 mm thikness

High-quality textured cloth for speed and control

Super fine microtexture weave

Optimized for maximum mobility

Approx. size: 215 mm / 8.4 in x 270 mm / 10.6 in x 1.5 mm / 0.05 in

Approximate Weight: 52 g / 0.11 lbs

Razer Synapse:

Både tastatur og mus er kompatible med den nyeste version af Razer softwaren Synapse. Det er en fælles software, som Razer bruger til samtlige af deres produkter. Det gør det nemt og bekvemt, at købe forskellige Razer produkter, da man kun skal have et stykke software til det hele.

Man kan i Razer Synapse indstille så godt som alting. Tastaturet kan justeres fuldt ud efter det behov man nu har både teknisk men også funktionsmæssigt. Musen kan ligeledes justeres fuldt ud teknisk, og man kan sågar tilpasse den til musemåtten man nu bruger.



Razer Blackwidow Lite:

Blackwidow Lite er et lille kompakt tastatur. Der er ikke noget numerisk tastatur på, hvilket nok vil skræmme nogen. Kablet er et stofbeklædt kabel, og der følger O-ringe med, så man kan gøre tastaturet mere støjsvagt. Bemærk, jeg har modtaget tastaturet med engelsk layout. Det er ikke lavet med Nordisk layout endnu.

Udover, at det numeriske tastatur mangler, er tastaturet faktisk ret standard i layout. Under tastaturet finder man 4 gode gummifødder, og de foldbare fødder har også gummi på. Så Blackwidow Lite står godt fast, lige meget hvor man stiller det.

De foldbare fødder hæver ikke tastaturet vildt meget, men det er lige nok til, at man får en lille vinkel på. Det kan nogen godt lide.

Da tastaturet er så kompakt som det er, har det ikke nogen dedikerede taster til noget. Det har derimod en del Fn funktioner, som ligger på F-tasterne. Det kan efter min mening godt bruges, men er langt fra optimalt.

Der følger et lille værktøj med, så man kan tage kapperne af tasterne. Så kan man sætte de medfølgende O-ringe på, så man får et blødere anslag. Det skulle gøre tastaturet mere støjsvagt.

Lyset i tastaturet er hvidt, hvilket bestemt ser godt ud. Man kan tilføje lidt effekter i Razer Synapse, og man kan justere lysstyrken direkte på tastaturet med en Fn funktion. Det er ganske fint og afdæmpet, uden de store prangende RGB effekter.

Razer Atheris:

Razer Atheris har vi faktisk anmeldt på Tweak før. I kan læse anmeldelsen her.

Overfladen på musen er i struktureret plastik. Ikke grov struktur, men fin struktur, så man lige har fornemmelsen af den. Der er en diode i DPI knappen lige over scroll hjulet, som indikerer forbindelse.

Siderne på musen er lavet af gummi, hvilket giver et rigtig godt greb om musen. Knapperne til tommelfingeren passer fint ud for hvor man normalt holder den.

Under musen finder vi en omskifter. Den kan skifte imellem off, 2.4 GHz forbindelse eller Bluetooth forbindelse. Der er tre store glidepuder som sørger for, at musen glider problemfrit på de fleste overflader.

Tager man dækslet af, kommer man ned til batteri holderen. Her kan man også få syn for kontakterne, som sidder i musen. Scrollhjulet bliver også helt frit. Det er beklædt med blød gummi, som har pigge på. Det gør, at man nemt og ubesværet kan scrolle med det.

Selve modtageren, som følger med musen sidder også herinde. Så den kan man altid have med sig, uden den bliver væk. Det er super rart.

Razer Goliathus Mobile Stealth Edition.

Musemåtten der følger med dette kit, er en standard størrelse. Til gengæld er den ikke særlig tyk, og ret fleksibel så den nemt kan rulles sammen. Der er fint stof på oversiden, med et meget diskret Razer logo på.

Undersiden er struktureret gummi, som er meget blødt. Det sørger for, at musemåtten ligger godt fast på bordet.

Testen:

Razer har bedt os om, at vurdere dette kit i forhold til mobilitet og kontor brug.

Brugen på kontoret:

Jeg har brugt dette sæt på kontoret den sidste uges tid, hvor jeg har skrevet, redigeret og spillet lidt også.

Tastaturet:

Mine første tanker i forbindelse med tastaturet er, at det larmer en del. Jeg sidder på fælles kontor med en mere, og tasterne på et mekanisk tastatur larmer en del mere end vi er vant til fra vores membran tastaturer. Man kan selvfølgelig montere O-ringene, så anslaget bliver mindre tydeligt, men der er generelt bare mere støj med mekaniske taster.

Når man sidder på kontor, har man for det meste også brug for numerisk tastatur. Jeg tog i hvert fald mig selv i næsten at trykke på bordet ved siden af tastaturet flere gange, fordi jeg er så vant til det. Det er noget langsommere, at skulle op på øverste række og skrive tal, når man har vænnet sig til at bruge numerisk tastatur.

Men, når det så er sagt. Så er det et super lækkert tastatur, som er godt at skrive på. Tasterne er faste og bestemte at trykke på, og de aktiverer prompte når man trykker på dem. Lyset i tastaturet er super fedt og afdæmpet. Jeg elsker hvidt lys, og det ser bare godt ud. Man kan justere styrken til det behov man nu har, og det med få tastetryk. Dejligt.

Snakker vi ergonomi, så savner jeg lidt en håndledsstøtte. Man kan godt blive lidt træt i underarm og håndled efter nogle timers arbejde ved skrivebordet, fordi det er et ret højt tastatur med høje taster.

Musen:

Til hverdag bruger jeg en kablet mus i normal størrelse, hvor denne mus er lille og trådløs. Snakker vi fast kontor brug, så er det trådløse aspekt måske ikke vildt vigtigt, da man jo sidder på den samme plads hver dag. Bevares, det er da rart, men efter min mening ikke et decideret behov.

Musen størrelse betyder til gengæld en del synes jeg. Denne mus er meget lille, og beregnet til claw greb. Det betyder, at man faktisk ikke slapper af i hverken håndled eller fingre, da de skal være ret krumme. Det er meget en smagssag, om man kan lide det greb. Personligt bruger jeg en stor mus med palm greb.

Siderne af gummi gør, at man har ufatteligt godt fat om musen. Den kan fintunes, så man rammer hvor man vil. Der er en DPI knap på toppen, som gør det nemt at skifte imellem DPI. Det er specielt rart, hvis man skriver eller redigerer billeder eller andet fintfølende med musen, hvorimod man nemt kan skifte op og klikke rundt på store områder når man for eksempel surfer på nettet.

Musemåtten er super lækker og tynd, det er rigtig rart. Jeg har faktisk haft nogle af de tykke musemåtter med syede kanter, som faktisk rev en på underarmen. Det er man bestemt ikke ude for med en musemåtte på 1.5 mm i tykkelse.

Pros:

Lækkert tastatur

Lille mus til claw grip

Kablet tastatur

Cons:

Manglende numerisk tastatur

Lille mus KUN til claw grip

Trådløs mus (For nogen)







Tastaturet:

Når man snakker om, at have noget med på farten, så skal det gerne være så småt og ubesværet som muligt. Det synes jeg bestemt ikke dette tastatur er.

Skulle Razer have lavet et godt tastatur til, at have med på farten. Så skulle de for det første have lavet det trådløst. Der er ingen mobile mennesker der gider ledninger, hverken til tastatur, mus eller headset. Trådløs er det eneste rigtige for den mobile bruger, lige meget om det er til kontor eller gaming.

En anden ting jeg hæfter mig ved i forbindelse med mobilitet er de høje taster. Det er et spørgsmål om tid før man mister en kappe, fordi den hænger fast et eller andet sted. Det skal være nemt og ubesværet uden risiko for at gå i stykker når vi snakker mobilitet.

Musen & Musemåtten:

Musen i dette kit er bestemt mobil. Den er lille og handy og har en meget lang batteri tid. Det er super lækkert. Jeg så endda på Razer hjemmesiden, at man kan købe en lille transport pose til den. Men hvorfor er den ikke bare med i pakken, hvis den er beregnet til den mobile bruger?

Musemåtten er også rigtig fin, tynd og mobil, det er der ingen tvivl om. Jeg kunne dog godt forestille mig, i og med, at den er lavet med stof på overfladen. At den forholdsvis hurtigt bliver beskidt, og mister tracking. Så havde det måske været bedre med en glat overflade af en eller anden slags, som ikke suger skidt til sig, og som kunne tørres af hvis man spilder sin caffe latte på den lokale cafe hvor man sidder og laver lektier eller skriver referat efter det møde man lige har været til.

Pros:

Trådløs mus

Tynd musemåtte

Cons:

Kablet tastatur

Høje taster

Pris:

Kigger man på priserne på de forskellige produkter, så havner man på en samlet pris på omkring 1300 DKK i danske butikker. Tastaturet er dog ikke ankommet i Danmark endnu.

Det er faktisk en ganske fin pris for disse produkter. Det er ikke decideret gaming produkter, men der er ingen tvivl om, at ikke mindst tastaturet fint kan bruges til gaming.

Konklusionen:

I bund og grund, så har Razer alle muligheder for, at lave det fedeste kontor eller rejsekit til både office brugeren og gameren. Men det lykkedes bare ikke helt med dette kit efter min mening.

Enten skal man gå efter det ene, eller det andet. Man kan umiddelbart ikke dække begge dele som jeg ser det, og slet ikke med de produkter de gerne ville have os til at kigge på i denne test.

Hvis man gerne vil have et godt kontor setup, så bør man have et støjsvagt tastatur med numerisk tastatur. Der virker det kun halvhjertet, når man sidder med et kompakt tastatur, som larmer som mekaniske kontakter nu en gang gør. Man vil også gerne have en mus, som man kan bruge helt afslappet og over en hel arbejdsdag, hvilket en mini mus beregnet til claw greb bestemt ikke opildner til efter min mening. Om der skal være ledning på tingene eller ej på et kontor, tror jeg er meget individuelt. Personligt har jeg intet imod ledninger, da alting er stationært.

Hvis man vil have et rejse setup, bør alting efter min mening være så kompakt som muligt. Udover det, skal det også være trådløst, så man slipper for at forbinde kabler. Det har vi heller ikke rigtig i dette kit. Vi har godt nok en trådløs mus, som bestemt egner sig godt til den rejsendes. Men så har vi et tastatur med høj profil og ledning, som efter min mening fylder alt for meget, og er alt for sårbart til rejser.

Det er en sjov sammensætning, som der måske burde arbejde lidt mere på, hvis Razer vil gøre sig inden for disse to forskellige genre. Der er bestemt plads til forbedringer.

Når det så er sagt, så er det bestemt nogle super lækre produkter Razer laver i dette kit. Musen er lille, kompakt med god komfort og præcis, samt man kan tilslutte den med to forskellige typer forbindelser, så man ikke behøver flytte sin dongle med rundt hele tiden.

Tastaturet er også rigtig lækkert, og de små O-ringe gør da også en forskel. Men ikke helt nok til, at jeg synes det kan bruge til kontor brug. I hvert fald ikke hvis man sidder sammen med andre. Og så er der det manglende numeriske tastatur. Lyset derimod passer perfekt til kontor brug, da man i den forbindelse ikke har behov for alle mulige farver, men bare lys så man også kan skrive på tastaturet om aftenen uden at skulle have så meget lys tændt omkring en.

Som kit beregnet til enten kontor eller rejse, vælger jeg på baggrund af ovenstående, at give dette sæt en 6/10 score. Der er simpelthen for mange ting der stemmer imod enten det ene eller det andet til, at jeg kan anbefale disse produkter som et kit til enten kontor eller rejse brug.