AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-15 11:10:53

Razers nye BlackWidow Ultimate keyboard er vandafvisende

Det er slut med bekymrings-rynker i panden med Razers nye BlackWidow Ultimate, hvis colaen eller kaffen skulle ramme gamer tastaturet i kampens hede.

Det er slut med bekymrings-rynker i panden med Razers nye BlackWidow Ultimate, hvis colaen eller kaffen skulle ramme gamer tastaturet i kampens hede.



Razers nye BlackWidow Ultimate keyboard vandafvisende, og dermed er din ryg sikret ved uheld, når det går hedt for sig.



Producentens nye BlackWidow Ultimate tastatur, er produceret og iklædt en IP54 rating, hvilket groft kogt ned betyder BlackWidow Ultimate tastaturet er vand og støvafvisende, hvis uheldet skulle være ude. Vi fraråder dog du tager det med under bruseren for at teste påstanden af.



Min-Liang Tan, Razer co-founder, og CEO forklarer selv:



“We’ve never stopped making improvements to our gaming keyboards. The Razer BlackWidow Ultimate is now more durable than ever and our first mechanical keyboard to incorporate water- and dust-resistant features.”



Vanen tro hos Razer, er BlackWidow Ultimate tastaturet naturligvis baggrundsbelyst, og du kan individuelt styrer hver tast efter eget ønske mht. lys via Synapse softwaren.



Under den smukke overflade på BlackWidow Ultimate gamer keyboarded, finder vi Razers egne mekaniske kontakter, som ifølge Razer har en levetid på 80 millioner anslag, som dækker dig ind et stykke tid frem.



Her til kommer 10 key roll-over anti-ghosting, og flere gaming mode optioner.

Listeprisen sættes til $110.



Mon ikke vi snart ser en test på Tweak.dk af BlackWidow Ultimate tastaturet.