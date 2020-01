AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-07-25 08:28:00

SteelSeries Apex M750 Mekanisk Gamer Tastataur

Hvad end du står og mangler et nyt headset, en mus eller måske et tastatur er vi ret sikre på at du kan finde hvad du søger hos SteelSeries. Vi har kigget på et af deres nye tastaturer, og er klar med vores vurdering. Navnet er Apex M750, og bag dette gemmer der sig et mekanisk gamertastatur, som naturligvis er udstyret med RGB-lys og en masse andre lækre features.

Hvad end du er på udkig efter et nyt tastatur, mus, headset eller noget helt fjerde, så har SteelSeries helt sikkert noget for dig. I denne test skal vi se nærmere på et af deres nyeste tastaturer, i form af deres Apex M750. Vi har at gøre med et mekanisk gamertastatur i fuld størrelse, som er fremstillet i aluminium og naturligvis har indbygget RGB-lys i tasterne. I stedet for standard Cherry MX eller kontakter fra en anden producent, er SteelSeries gået imod strømmen, og har udstyret Apex M750 med deres egne QX2 kontakter.

Hvordan disse er at bruge, og ikke mindst hvordan tastaturet er som helhed kigger vi nærmere på i denne test. Som altid starter vi ud med en lækker præsentationsvideo, lavet af vores videoguru Kenneth og går dernæst videre til specifikationerne og en unboxing.

Lad os med det samme komme i gang og se på hvad Apex M750 fra SteelSeries har at byde på!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi SteelSeries hjemmeside, og fundet lidt oplysninger på Apex M750 tastaturet til jer. Nedenfor finder i disse listet op, efterfulgt af et par billeder der fremhæver nogle af de features som tastaturet har:

Type: Mekanisk gamertastatur

Størrelse: 153.5 x 454 x 46.7 mm (HxBxD)

Vægt: 1 kilo

Kabellængde: 2 meter gummi med USB-stik

Materialer: Plastik og 5000 series aluminium

N-Key roll over: 104 taster ad gangen (alle på tastaturet)

Kontakttype: SteelSeries QX2 RGB Lineær mekanisk

Aktiveringspunkt for kontakt: 2 mm

Total tryklængde for kontakt: 4 mm

Kraft for pres af kontakt: 45 gram

Levetid for kontakt: 50 millioner klik

OS support: Windows og MAC OS – kræver USB port

Software: Ja, SteelSeries Engine 3.11 (eller nyere)



Unboxing og en tur rundt om SteelSeries Apex M750 tastaturet

Inden vi kan tage et kig på tastaturet, skal det naturligvis først lige pakkes ud af kassen. På billedet af denne finder vi et stort billede af selve tastaturet, samt modelnavnet, og et par features listet op. Bagsiden byder på endnu et billede af tastaturet fra en anden vinkel, samt noget tekst der går i dybden med nogle features – lad os åbne kassen op.

Med kassen åbnet op, finder vi selve tastaturet pakket ind i en plastikpose, og det er mere eller mindre det man får med i kassen. Ud over selve Apex M750 tastaturet finder vi en manual samt et par gummifødder, det er det hele.

Lad os få lagt tilbehøret til siden for nu, og tage en tur rundt om selve tastaturet. Vi har at gøre med et forholdsvis kompakt tastatur i fuld størrelse, som er lavet i sorte og grålige farver. Top pladen er i lækkert aluminium, mens at basen er fremstillet i plastik. Der er minimalt fleks i tastaturet hvis jeg forsøger at bøge det, hvilket indikerer solid byggekvalitet. Tilslutningen foregår naturligvis via et USB 2.0 stik, som er monteret for enden af de to meter lange gummi kabel, som faktisk er overraskende blødt og lækkert at arbejde med.

I den højre side af tastaturet finder vi naturligvis numpaddet placeret, samt diverse indikator dioder. SteelSeries har også placeret deres logo her i form af nogle lækre chrom bogstaver, som pænt bryder den ellers sorte farve – minimalistisk design for the win!

Mediekontrol er også at finde i knapperne fra F7-F12. Her er det via FN-tasten muligt at skifte sange, play/pause samt styre lydstyrken eller helt slukke for lyden. Der er også mulighed for at styre lysstyrken i det indbyggede RGB-lys via F5 og F6 knapperne.

Som på mange andre SteelSeries tastaturer finder vi noget der mest af alt minder om en trekant i hver ende af Apex M750, som har en chrom kant. Der er ingen funktion i denne, det er udelukkende for designets skyld, som blænder fint ind med resten. Stort set alle mekaniske tastaturer på markedet har knapper der ”svæver” over top pladen, og Apex M750 er ingen undtagelse. Det betyder at tasterne sidder et godt stykke over pladen, men der er intet nyt under solen eller ting vi ikke har set før. Opbygningen er som forventet.

Læs flere tests af tastaturer HER

Hvor mange andre producenter går til Cherry MX, Kailh eller lignende for at få fat i mekaniske kontakter, har SteelSeries grebet det an på en anden måde. De har nemlig udviklet deres egen QX2 kontakt som mest af alt minder om en Cherry MX Red, som de fleste nok kender til. Hvordan de helt præcist er at arbejde med, kommer vi ind på i test delen lidt senere. Skulle du have lyst til at læse mere omkring de forskellige mekaniske kontakter der findes på markedet, kan du klikke ind på vores store guide omkring disse, ved at klikke lige HER.

Vi fortsætter vores tur rundet om Apex M750 med en tur på bagsiden/bunden. Her finder vi to aflange og to runde gummifødder. Midten af tastaturet er fremstillet i højglans, af en eller anden årsag. Så længe det er her nede, og ikke på et område man ser hver dag er det fint med mig – normalt hører højglans plastik og tastaturer ikke hjemme i min optik.

Normalt ser vi fødder der kan slås ud på de fleste tastaturer, men SteelSeries har valgt at gøre det på en anden måde. De medfølgende stykker af gummi som vi så under unboxningen, er nemlig et sæt ekstra fødder, som hæver Apex M750 en smule hvis de monteres. Det er en sjov måde at gøre det på, hvor traditionelle fødder havde været betydeligt lettere.

Nedenfor ser vi tastaturet henholdsvis med de normale lave fødder monteret, og efterfølgende de højere fødder som er inkluderet i kassen. Om du ønsker tastaturet fladt eller på en vinkel, skal være helt op til dig.

Softwaren – SteelSeries Engine 3

Vi har nu været hele turen rundt om Apex M750 tastaturet, og det er blevet tid til at se på det der driver herlighederne, softwaren. Hvis du i forvejen eger et produkt fra SteelSeries er det blot at tilslutte tastaturet og åbne softwaren, så er du i gang. Ellers er det en hurtig tur forbi SteelSeries, installere og en genstart senere er du klar til brug.

Når softwaren åbnes op, mødes vi af synet på det første billede herunder. Hvis du har flere understøttede enheder tilsluttet, vil disse komme op på en liste. Som vi kan se på første billede, har vi måde Apex M750 tastaturet og et Arctis PRO headset tilsluttet – vi klikker på Apex M750 og kommer til andet billede. Her er det muligt at tilpasse funktionerne på de forskellige knapper, samt optage macroer som vist på billede tre.

Ved et klik på Illumination øverst i midten, kommer vi frem til menuen hvor det indbyggede lys kan styres. Her kan man klikke på en drop-down menu og få en række forskellige effekter at vælge imellem, som dernæst kan tilpasse i forskellige farver. Ønsker du at gå all in på RGB-lyset kan du hente PRISM udvidelsen til softwaren, og få alt dit SteelSeries grej til at spille sammen.

Det tredje og sidste menupunkt, bringer os også hen til det tredje og sidste billede af softwaren nedenfor. Her er det muligt at indstille sproget/hvor du er i verden, samt polling raten og den overall lysstyrke. Denne kan som nævnt tidligere også styres via F5 og F6 knapperne. Det var alt for den simple SteelSeries Engine software, som dog stadig har en del funktioner at byde på. Efter billederne nedenfor, skyder vi gang i selve test delen, hvor vi ser på hvordan Apex M750 rent faktisk er at bruge.

Testen – Brugen og Komfort

Det er blevet tid til at sidde nogle ord på hvordan det rent faktisk er at bruge Apex M750 tastaturet. En ting er at det ser lækkert ud, og føles lige sådan – men hvordan er det egentligt at bruge på skrivebordet? Dette spørgsmål skal jeg se om jeg kan svare på nu, og vi starter ud med at sidde et par ord på komforten som vi plejer. Lad os starte med det åbenlyse, der er ingen håndledsstøtte inkluderet til Apex M750, hvilket jeg syntes er lidt en skam eftersom at mange af konkurrenterne i samme prisleje smider en med i kassen. Til Apex M750’s forsvar, koster det dog lige et par hundrede mindre end lignende tastaturer, så det kan til dels retfærdiggøre det.

Komforten der tilbydes er heldigvis ganske fin uden håndledsstøtte. Jeg bruger ganske vidst en stor stofmusemåtte på mit bord, som til dels fungerer som håndledsstøtte, selvom det langt fra er det samme som en dedikeret en af slagsen. Der er stadig et forholdsvis stort spring fra bord op til kanten af tastaturet, som man lige skal vænne sig til, når man kommer fra et tastatur med håndledsstøtte. Men efter en lille uges tid, er det ikke rigtig noget man som sådan mangler mere – det er imponerende hvor hurtigt man kan vænne sig til noget nyt. Layoutet på Apex M750 er standard og der er ingen dedikerede macro knapper eller andet, som kan forskyde hvor knapperne er placeret, hvilket er et plus. Det betød også at jeg uden større problemer kunne komme op på samme skrivehastighed som ved mit Vanguard K08 tastatur som jeg normalt bruger i hverdagen – tommel op!

Den største omvæltning ud over at mange håndledsstøtten, var helt klart de mekaniske kontakter som Apex M750 tastaturet er udstyret med som er SteelSeries egne QX2 kontakter. De minder mest af alt om Cherry MX Red, men skal trykkes lidt længere ned for at blive aktiveret. Vægten der kræves er den samme, og følelsen er også lineær uden noget ”bump” elle klik. Så er du vandt til Cherry MX Red vil du kunne gå i gang med at bruge Apex M750 og med det samme føle dig hjemme. Vanguard K08 tastaturet som jeg bruger til hverdag, benytter SoundBlaster X’s egen kontakt kaldet PRES, som også er lineær, men føles lidt tungere at trykke ned, sammenlignet med QX2 – på trods af at de begge er opgivet til 45 gram. Det betød at jeg faktisk oplevede at lave lidt flere tastefejl, da knapperne føltes som om de blev aktiveret lettere. Omvendt betød det dog også at jeg følte at Apex M750 var hurtigere og lettere fangede mine tryk.

Ud over at føles hurtige var QX2 kontakterne også overraskende støjsvage. Jeg sammenlignende det direkte op mod mit eget tastatur med de før nævnte PRES kontakter og et gammelt Corsair K90 med Cherry MX Red. Ud fra min meget professionelle lytte test (spøg til side), fandt jeg frem til at QX2 kontakten faktisk var den mest støjsvage af de tre slags kontakter. Dette er en klar fordel hvis du spiller online med venner, eller streamer, da et støjende tastatur kan være yderst belastende for dem du spiller med eller dine seere. Ønsker du flere detaljer omkring de forskellige typer af mekaniske kontakter der er på markedet, kan du klikke HER og komme til vores store gennemgang/guide af netop disse.

Alt i alt er der ikke rigtig noget negativt at melde omkring hvordan Apex M750 var at bruge og reagerede til de forskellige opgaver – det leverede varen som jeg også lidt havde forventet. Dog havde en ”gamemode” været lækkert at se, så at man kunne slukke for udvalgte knapper når man spillede spil. Men ud over dette, vil jeg i den grad kalde Apex M750 tastaturet fra SteelSeries for bestået – lad os konkludere som det næste!

Følg også Tweak.dk på YouTube HER

Pris

I skrivende stund. 15/07 2018 kan Apex M750 tastaturet findes på nettet til lige knap 1000,- DKK inklusiv fragt. Selvom dette måske lyder som mange penge for et tastatur, er den faktisk ganske fornuftig sammenlignet med andre mekaniske tastaturer med lignende features. Dog mangler der muligheden for ”Gamemode” på Apex M750, hvilket er lidt en skam.

Alle detaljerne på Apex M750 kan naturligvis også findes direkte hos SteelSeries selv. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Vi har nu fundet enden i vores test af Apex M750 tastaturet fra SteelSeries. Det har været en fed oplevelse at få lov til at kigge på dette tastatur, da det på flere punkter er lidt specielt. Hvor mange konkurrenter bruger Cherry MX, Kailh eller en tredje producent til at fremstille mekaniske kontakter til dem, har SteelSeries udviklet deres helt egne kaldet QX2. Det var første gang at jeg fik lov til at lege med disse, men jeg håber bestemt ikke at det bliver den sidste. QX2 fra SteelSeries beskrives bedst som en mere støjsvag udgave af Cherry MX Red med et lidt længere tryk for at aktivere kontakten selvom den føles hurtigere end kontakter med kortere aktiveringspunkt. Apex M750 er naturligvis også udstyret med indbygget Prism RGB-lys, som kan styres via SteelSeries Engine 3 softwaren, sammen med andre funktioner, såsom macro redigering.

Der er også en række mediegenveje som kan aktiveres via en FN-tast, eller skulle man sige SteelSeries-tast da knappen har deres logo. Byggekvaliteten er i top, med en top plade i lækkert aluminium som også gør at lyset skinner pænt når det er mørkt. En anden ting der også er næsten i top, er komforten som efter lidt tilvænning endte med at gøre mig tilfreds – selvom jeg altid har sværget til tastaturer med håndledsstøtter. Det havde naturligvis været lækkert at se sådan en i kassen, men eftersom at Apex M750 er 2-300 kroner billigere end konkurrenterne, kan man ikke få det hele hvilket er fair. En anden ting man heller ikke får med er en ”gamemode” der gør det muligt at slukke for knapper når man spiller, så man ikke kommer ud af spillet ved en fejl. Dette er en lille ting som havde været rart at se, da jeg personligt bruger den ret ofte.

SteelSeries har også valgt at implementere en lidt sjov justering af højden på Apex M750, i form af de små gummipropper. Jeg ved ikke helt hvad jeg syntes om denne feature, da det tager betydeligt længere tid, og er meget sværere at skifte gummipropperne, i forhold til blot at slå et par fødder ned hvilket havde været mere mig. Vi lander derfor på en samlet score der hedder 8/10, men ingen award i denne omgang. Apex M750 fra SteelSeries er et ganske fornuftigt tastatur, som tilbyder mange lækre ting til prisen, men også har et par småfejl/ting der kunne være bedre.

Godt

Prisen er fornuftig sammenlignet med konkurrenterne

Mediegenveje via FN-tast

SteelSeries QX2 mekaniske kontakter

Indbygget Prism RGB-lys

Forholdsvis kompakt, selv med numpad

Macro muligheder i softwaren

Fremstillet i lækkert aluminium

Knap så godt

En håndledsstøtte havde været rart

Gummifødderne gør det besværligt at justere højden

Ingen ”Gamemode” funktion

Score: 8/10