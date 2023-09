AKKO Horizon 5087B Plus ISO

Hvis man gerne vil have et mekanisk tastatur, som skiller sig lidt ud fra dem man kan få fra de normale store gaming mærker kunne man måske se i retningen af AKKO. Vi har taget et kig på deres tastatur med det mundrette navn AKKO Horizon 5087B Plus ISO

AKKO er et en ret ungt brand som er grundlagt i Kina og som specialiserer sig i custom keyboard i et væld af forskellige former. Springer man forbi deres hjemmeside kan man se at der er mange forskellige stilarter og kombinationer at vælge imellem. Inden vi starter, tager vi et kig på specifikationerne på den AKKO Horizon 5087B Plus ISO som vi har fået til test.





Specifikationer

Structure: Tray Mount

Tray Mount Connection: Bluetooth5.0 / 2.4GHz / USB Type-C

Bluetooth5.0 / 2.4GHz / USB Type-C Backlight: North-facing RGB

North-facing RGB Hot Swappable: 3-Pin / 5-Pin Support

3-Pin / 5-Pin Support N-Key Rollover: Support

Support Battery Capacity: 3000mAh

3000mAh Polling Rate: 1000Hz In wired and 2.4G mode, 125Hz in Bluetooth mode

1000Hz In wired and 2.4G mode, 125Hz in Bluetooth mode Macro: Akko Macro V1.0

Akko Macro V1.0 Switches: Akko CS Jelly Black

Akko CS Jelly Black Materials: PBT Keycaps + ABS Frame

PBT Keycaps + ABS Frame Legends Printing: Double-shot

Double-shot Keycap Profile: Cherry

Cherry Product Weight: Approx. 1.05kg

Approx. 1.05kg Dimensions: 382*134*40mm

382*134*40mm Operating Systems: Windows / macOS / iOS / Android

Detaljer som er værd at fremhæve er muligheden for forbindelse via både USB Dongle, Bluetooth og kabel sammen med muligheden for udskiftelige keycaps og kontakter.





En tur rundt om AKKO Horizon 5087B Plus ISO

AKKO Horizon har et standard layout og skiller sig på den umiddelbare overflade ikke ud fra mange standard TKL keyboards. Det er TKL størrelsen så altså uden numpad men stadig med funktions- og piletaster.

Selve kabinettet på tastaturet er lavet af kraftig ABS plast, som føles robust og veludført hele vejen rundt. Der er ikke ret meget fleks i rammen.

Farverne er en kombination af helt mørk lilla og en lysere lilla nuance. Der følger desuden et udvalg af alternative keycaps med i en gul farve hvis man vil spice tingene lidt op.

Der er tale om Double-shot PBT keycaps som alle er Cherry kompatible. Det betyder også at man kan skifte keycaps ud til andre Cherry kompatible hvis man vil.

Den samme modularitet finder vi i kontakterne. Dem der som standard er i AKKO Horizon er deres egne Akko CS Jelly Black som er en Linear kontakt i stil er Cherry MX Red. Aktiveringspunktet ligger ved 1,9mm.

Der er RGB belysning under hver kontakt og Akko CS Jelly Black kontakterne er lavet så de lukker lyset bedst muligt igennem.

Kontakterne er alle sammen med mulighed for How Swap så de kan skiftes ud med det medfølgende værktøj.

Ser vi på undersiden, er der solide gummifødder, der holder tastaturet godt fast på bordet. De suppleres af fødder, der i to trin kan justere vinklen på tastaturet.

Der er også en kontakt der kan skifte imellem Windows, Mac eller kablet brug.

I toppen er der et USB C stik til opladning og tilslutning via USB. Der medfølger et USB C kabel i pakken som dog desværre bare er almindelig plast. Her havde det været fedt hvis der var gjort lidt mere ud af kablet så det matchede resten af stilen på AKKO Horizon

Til 2,4 GHz tilslutning er der en USB dongle med til AKKO Horizon. Det er dog også muligt at tilslutte via Bluetooth hvis man ønsker det. Her man kan tilslutte op til tre enheder som man løbende kan skifte imellem med tastatur genveje.





Software

Via AKKO Cloud Driver softwaren er det muligt at tilpasse en stor del af tingene på AKKO Horizon.





Hver enkelt tast ken tilpasses og ændres til stort set hvilken som helst funktion eller macro.

Det er også muligt at tilpasse RGB belysningen i tastaturet med et imponerende udvalg af effekter. Hvis der ikke er en effekt der passer så kan man også sammensætte sine egne med mulighed for tilpasning af hver enkelt tast.

Der er også mulighed for at lave dine egne Macros. De kan laves ret udførligt og tilpasses helt ned i detaljen.

Samlet set er software delen velfungerende og jeg er ikke løbet ind i nogen problemer undervejs i min test. Den store ulempe er dog at man kun har adgang til softwaren når man er tilsluttet via kabel.





Testen

Jeg har testet AKKO Horizon 5087B Plus ISO over et par uger nu i en god kombination af almindeligt arbejde og gaming.

Til mekaniske tastaturer foretrækker jeg en stille linear kontakt så til det formål lander det rigtigt fint her. Det er naturligvis meget af en smagssag og hvis man vil have noget andet så kan det være man skal se i retningen af andre af AKKOs produkter.

Muligheden for at skifte alle eller bare nogen af kontakterne er dog en fordel, hvis man gerne vil tilpasse med tiden.

Det samme gør sig gældende for Keycaps. Der er mulighed for at variere looket en del med de medfølgende alternative keycaps.

Hvis man vil mere end det så er AKKO Horizon 5087B Plus ISO dog med et standard layout og Cherry kompatibelt så der er ret mange muligheder for alternative custom keycaps hvis man vil.

Skrive-oplevelsen har været rigtigt god. Generelt foretrækker jeg et lavprofil tastatur til skrivearbejde og har vænnet mig meget til det. Så jeg havde lidt af en læringskurve for lige at komme tilbage i sporet med et almindeligt mekanisk keyboard.

Da det først var på plads, så havde jeg dog ikke noget at klage over. Til gaming har AKKO Horizon også været en god partner at have med.

Der er ingen problemer med forbindelse eller hastighed på 2,4 GHz via den inkluderede USB Dongle.

Det er lidt besværligt, at man skal have kablet frem for at kunne tilgå softwaren. Der er dog rigtigt gode indlagte tastaturgenveje hvor der på FN laget er mulighed for både tilpasning af RGB lyset og en del genveje til ting som Windows funktioner og medie kontrol.

Det store 3000mAh batteri har holdt fint batteri i løbet af min test.





Pris

Jeg kan i skrivende stund kun finde AKKO Horizon 5087B Plus ISO på deres egen online store med en pris på lige over 700 kroner.





Konklusion

AKKO har med deres AKKO Horizon 5087B Plus ISO givet og et fint bud på et trådløst mekanisk tastatur, der giver en god fornemmelse af et custom keyboard uden at det koster en arm.

Mange andre custom mekaniske keyboards koster hurtigt på den dyre side af 1000 kroner som en start. Her er det rart at se AKKO komme ind med et stærkt alternativ.

Byggekvaliteten er godt og det er fyldt med gode features som Double-shot PBT keycaps og udskiftelige kontakter.

Den eneste lille klage jeg har er at man kun har adgang til softwaren i kablet tilstand men det er i det store billede en lille klage. Der er sparet lidt på materialerne sammenlignet med mere premium custom muligheder men det er ikke overraskende til den pris.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for et stærkt bud på et custom keyboard i den prisvenlige ende.





Godt:

Double-shot PBT keycaps

Udskiftelige kontakter

God byggekvalitet

Software med masser af muligheder

Masser af tilslutningsmuligheder





Skidt:

Software kun brugbar i kablet tilstand