Arbiter Studio laver tastaturer til de kræsne

Der er ingen tvivl om at markedet for Custom Keyboards vokser, og vi ser hele tiden nye producenter komme ind på markedet med nye design og specielle features. En af de nye producenter er Arbiter Studio, som netop har lanceret deres Polar 65 tastatur.

16 nov. 2023 kl. 09:39 Af Kenneth Johansen

Hall Effect Magnetic Switches

Polar 65 kommer, som navnet også antyder, i den populære 65% størrelse, som vi ser mange Custom Keyboards lande i. Polar 65 kommer med mange af de samme features som efterhånden er standard i dette segment. Det er ting som Double shot PBT keycaps, RGB belysning, aluminiums ramme og pre lubed kontakter og stabilisatorer.

Den store ting, der adskiller Polar 65 fra det gennemsnitlige tastatur, og de fleste andre på custom markedet, er de Magnetiske Hall Effect kontakter der bruges. Den slags kontakter kommer med ret unikke muligheder for at tilpasse aktiveringspunktet helt som man vil.

Traditionelle mekaniske kontakter har et fast aktiverings- og resetpunktpunkt , men det er ikke tilfældet med de Fuji Magnetic Switch enheder, der bruges i Polar 65. Her har du mulighed for dynamisk at indstille aktiveringspunktet i 20 trin fra 0,1 mm op til 3,8 mm.

Det er også muligt at aktivere en Rapid Trigger funktion der betyder, at tasten aktiveres i samme øjeblik du trykker på den og nulstilles så snart du slipper den. Det betyder, at du kan fjerne enhver form for forsinkelse.

Så til de krævende spillere af fx FPS spil, som vil have super hurtige kontakter, så kan det være en løsning der giver muligheder, som man ikke finder med traditionelle mekaniske kontakter.





Vælg farve eller barebones

Polar 65 kommer i et udvalg af forskellige farvekombinationer og kan også købes i en Barebones version uden keycaps hvis man hellere vil stå for den del selv. Polar 65 kan pt købes direkte fra Arbiter Studios egen hjemmeside.

Der er pt desværre ikke nogen muligheder for et nordisk layout men vi kan krydse fingre for at det kommer med tiden hvis populariteten stiger.

Our mission is to infuse the latest technology into a custom keyboard. Polar 65 is packed with all the premium features of what the custom keyboard market demands and the tech we want to see in a gaming keyboard - the latest magnetic switch technology with unparalleled control over key activation. Branden Sorrentino, Marketing Manager of Arbiter Studio

Læs mere om Artiber Studio - Polar 65 her.