ASUS ROG Azoth Extreme lever op til navnet

ASUS er klar med en opdatering til et af deres bedste men også dyreste tastaturer når de lancerer ROG Azoth Extreme.

4 jun. 2024

Det første ASUS ROG Azoth gaming tastatur, som vi anmeldte sidste år, fik en score på 9 på grund af dets funktioner, præstation, fremragende skrivefornemmelse og hot-swappable pre-lubed ROG NX mekaniske switches.

Ved Computex 2024 er dens efterfølger ved at positionere sig som en af de bedste 75% TKL gaming tastaturer på markedet, og ud fra hvad vi indtil videre har set, kan den meget vel nå disse højder. ROG Azoth Extreme er med lige så mange tilpasningsmuligheder som dens forgænger. Det er features som hot-swappable switches, flere lag af dæmpning og gasket montering, som er ved at blive standarden inden for premium segmentet. Den nye version tager dog tingene til det næste niveau. Under tastaturet kan du justere monteringen for at opnå den ønskede følelse, glat, fjedrende eller mere taktil, alt sammen med de samme switches.

Under tastaturet finder du magnetiske fødder, som du kan sætte på eller tage af for at justere højden, en stilfuld detalje der tilføjer til den fleksible stil. Tastaturet har nu en fuldfarve touch-screen OLED skærm i øverste højre hjørne, som kan give dig information fra din computer, fortælle dig hvor meget batterilevetid du har tilbage og endda vise statistikker for tastaturet, f.eks. din aktuelle skrivehastighed.

Den nye version af Azoth kommer med ROG NV Linear switches, og ASUS bekræfter, at der også vil være en Tactile mulighed. Selvfølgelig kan disse switches også udskiftes.

Byggekvaliteten forventes at være fremragende i stil med den første version, med et top lag af aluminium, en karbonfiber positioneringsplade, dæmpende skum, silikone og mere. Som tilbehør kommer den endda med en behagelig silikone håndledsstøtte, en undervurderet, men velkommen tilføjelse.

ROG Azoth Extreme er trådløs og dækker 2.4 GHz, med mulighed for kablet og Bluetooth brug. Der medfølger en USB-pollingsrate-booster, der giver ægte 8000 Hz polling - hvilket måske er overkill for de fleste applikationer, men hey, det hedder Extreme.

ASUS har endnu ikke annonceret priser eller dato for tilgængelighed.

