ASUS ROG Azoth Extreme

I starten af 2023 tog jeg et kig på ASUS’ super high end gaming tastatur da de lancerede deres ASUS ROG Azoth. Den forsøger ASUS nu at overgå med deres Azoth Extreme.

14 oct. 2024 kl. 09:52 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features

Key Switch: Hot-Swappable Pre Lubed ROG NX Mechanical Switch (Snow / Strom)

Hot-Swappable Pre Lubed ROG NX Mechanical Switch (Snow / Strom) Connectivity:

USB 2.0 (TypeC to TypeA)

Bluetooth 5.1

RF 2.4GHz

USB Report rate: 8000 Hz with ROG Polling Rate Booster

8000 Hz with ROG Polling Rate Booster RF 2.4G Report rate: 8000 Hz with ROG Polling Rate Booster

8000 Hz with ROG Polling Rate Booster Full Color OLED Touchscreen

ASUS ROG Azoth Extreme kommer med to varianter af ASUS ROG NX kontakter. Vores test sample kom med deres lineære Snow kontakter.





En tur rundt om ASUS ROG Azoth Extreme

ASUS har opdateret designet en smule i forhold til den originale udgave af Azoth. Stilen er dog stadig meget det samme, med et lettere futuristisk look, som dog stadig er ret afdæmpet og ikke super “in your face” gaming.

Materialerne og byggekvaliteten er super lækker og gennemført hele vejen rundt. Hele tastaturet er lavet i en CNC forarbejdet aluminiumslegering og toppet med double shot PBT keycaps.

Alt det betyder også, at vægten er steget og lander nu på lige omkring halvandet kilo. Det hele føles massivt og der er ikke antydningen af flex eller knirken i Azoth Extreme, som igen føles som en kampvogn af et tastatur.

Der er selvfølgelig RGB lys i alle taster, som i softwaren kan tilpasses for hver enkelt tast. Vi får også stadig et lille display i højre hjørne af tastaturet. Det er dog nu opgraderet til en OLED Touch Display i fuld farve. Her kan man vælge igennem et væld af forskellige ting som animationer, PC oplysninger eller medieinformation.

Kontrolknappen ved siden af skærmen minder også meget om den vi fik på det oprindelige Azoth, men med en lille stilopdatering. På siden kan du vælge hvad knappen skal kontrollere, som fx volumen, RGB lys, medier osv, mens vippeknappen bruges til skifte mellem de valgte indstillinger eller stoppe/styre volumen og medier.

I toppen af tastaturet er der et USB-C stik til opladning og tilslutning via kabel, hvis man vil det. Der er også en knap der kan skifte imellem forbindelse via USB Dongle, Bluetooth eller kabel.

I bunden af tastaturet finder vi en plads til den medfølgende USB Dongle og en slider knap, der kan skifte imellem en soft og en hard setting.

Den flytter en lille modstand inde i tastaturet og ændrer en smule på, om følelsen af tasterne er ja… Blød eller hård.

Der følger en lille dækplade med i kassen, som kan sættes over udskæringen i bunden. Det dækker pladsen til USB Dongle og slider knappen og giver et mere æstetisk look, da det også dækker alle de forskellige lovkrævede ting som FCC og CE logoer. Det er en lille ting, men det viser måske lidt om hvor meget ASUS har gjort ud af selv de små detaljer.

Der er ingen vippe fødder på Azoth Extreme. Der følger to sæt af magnetiske fødder med i kassen, som kan bruges til at tilpasse vinklen på tastaturet.

Med i kassen følger der også en håndledsstøtte i silikone. Den har en utrolig behagelig overflade og føles lige så gennemført og massiv som resten af Azoth Extreme.

Sammen med håndledsstøtten følger der også værktøj til at pille både keycaps og kontakter af tastaturet. Der følger dog ikke det kit med til smøring af kontakter, som vi så med det oprindelige Azoth tastatur.

Den indre del af Azoth Extreme er også gennemført. Dels er der to lab af Poron skum sammen med en lag af silikone fordelt i tastaturet for at skabe stabilitet og dæmpe støj. Det kombineret med en kulfiberplade lige under keycaps og kontakter igen for at skabe stabil skriveoplevelse med optimal stød. støjabsorbering.





Software

Når du vil tilpasse indstillinger, funktioner og lys skal du fårbi ASUS’ ArmoryCrate software. Det er her ASUS samler alle deres ROG produkter.

Her har du for Azoth Extreme mulighed for at tilpasse et bredt udvalg af ting ved tastaturet. Du kan indstille funktionen for hver enkelt tast med et væld af muligheder. Det kan være programgenveje. Windows funktioner, mediekontrol eller Macro funktioner.

Ud over det kan du også tilpasse indstillingerne for RGB lyset og OLED skærmen. Her er der en god blanding af præinstallerede muligheder for begge dele eller du kan vælge dine egne.

Det er muligt at uploade billeder og animationer, som kan bruges på OLED skærmen. Alt efter hvad du vælger, kan det dog godt tage op til adskillige minutter for tingene at opdatere på skærmen.

Funktionaliteten med ASUS Armory Crate i forhold til Azoth Extreme er rigtigt fint med super gode muligheder for at tilpasse tingene. Armory Crate softwaren generelt er dog lidt en tung sag da ASUS efterhånden har bagt ret mange ting ind i den.

Så det er ikke bare et let stykke software til hurtigt at indstille dit RGB lys på tastaturet. ASUS har også gjort det til en Hub for alle mulige andre ting som måske slet ikke er relevante, men som man ikke kan vælge fra.

Her havde jeg gerne set ASUS havde gjort det muligt for os selv at vælge hvor meget af alt det ekstra lir vi ville have med så tingene kunne holdes begrænsede som muligt.





Test

Jeg har nrugt ASUS ROG Azoth Extreme tastaturet over et par uger og det har været en god blanding af gaming, arbejde og almindelig desktop brug.

I forbindelse med mit arbejde skriver jeg utroligt meget, blandt andet denne anmeldelse. Her har skriveoplevelsen på Azoth Extreme været en sand fornøjelse. Kombinationen af hardware, indre dæmpning, kontakter og keycaps betyder, at man får en oplevelse der er svær at slå.

ASUS reklamerer selv meget med muligheden for 8000 Hz polling rate via den medfølgende adapter. Jeg har naturligvis testet det under min tid med Azoth Extreme. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke kan fornemme nogen forskel imellem de almindelige 1000 Hz og den forhøjede 8000 Hz.

Det er simpelthen ikke noget der spiller ind på den måde jeg bruger et tastatur på.

Den trådløse forbindelse har jeg dog ikke noget som helst at sætte en finger på. Den har været super solid hele vejen igennem.

ASUS angiver selv en batteritid på op til 245 timer, hvis du ikke bruger RGB lyset, men stadig har OLED skærmen kørende.

Med RGB lyset slået til falder det til 92 timers batteritid. Mine oplevelser med batteritiden under min test med både RGB lys og OLED skærmen slået til ser ud til at lande meget godt i tråd med ASUS’ oplysninger.





Pris

Her kommer bomben under ASUS ROG Azoth Extreme for alle de mange features, gode materialer og gennemførte byggekvalitet betyder, at prisen lander på lige knap 4400 kroner. Det er en afsindig høj pris for et tastatur og er med en stor margen det dyreste tastatur jeg pt kan finde i normal handel.





Konklusion

ASUS har med ROG Azoth Extreme lavet et tastatur, der på alle måder er gennemført og hvor der er kælet for detaljerne helt ned i de små afkroge af tastaturet.

Resultatet er et smukt og velbygget tastatur, som er en drøm at bruge til både gaming og til skrivearbejde.

Der er alsidige tilslutningsmuligheder og masser af muligheder for tilpasning via softwaren, på trods af at den er lidt tung at danse med.

Hvis jeg lukker øjnene og ikke tænker på prisen, er Azoth Extreme uden ret meget sammenligning et af de bedste tastaturer, som jeg har haft mellem hænderne.

Når jeg åbner øjnene igen og regner prisen med i overvejelserne, så kan jeg dog ikke andet end at indrømme, at det ikke er SÅ meget bedre at jeg kan forlige mig med en pris på over 4000 kroner.

Der er sikkert en meget lille niche af kunder, som gerne vil have features og detaljer som i et super high end custom tastatur, men uden ønsket om selv at samle og bygge det og her er Azoth Extreme måske lige det de søger.

For den almindelige PC gamer, så har jeg dog svært ved at anbefale Azoth Extreme med den skyhøje pris.





Graden af detaljer, features og den helt tosset gennemførte byggekvalitet betyder dog, at Azoth Extreme alt andet lige fortjener en karakter på 9 sammen med en enthusiast Only award, for et super stykke gaming tilbehør, som dog ikke er for alle.





Fordele:

Super byggekvalitet og gennemført lækkert materialevalg

Fantastisk skrive oplevelse

Gode alsidige forbindelsesmuligheder





Ulemper: