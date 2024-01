ASUS ROG Azoth Moonlight White

Et af de bedste tastaturer som jeg testede i 2023 var ASUS ROG Azoth som kom med en lang liste af features som trak mere på elementer fra Customs Keyboard miljøet end de ting som vi normalt ser fra en mainstream producent som ASUS. ASUS har nu lavet en lille update i form af en Moonlight White version.

10 jan. 2024 kl. 12:24 Af Kenneth Johansen DEL:

ASUS havde dog med ROG Azoth tastaturet lavet et solidt bud på et high end tastatur, som henvendte sig til den kræsne bruger. For at tale til et endnu bredere publikum, har ASUS nu også lavet ROG Azoth i en hvid version kaldet Moonlight White. Så hvis du har kigget på Azoth, men manglet en hvid version til at matche dit hvide system, så er der nu råd for det.





De tekniske specifikationer er de samme, som på den sorte/gunmetal version som jeg testede sidste år. Det betyder, at du kan få stærk trådløs frihed med mulighed for tilslutning enten via 2,4 GHz USB dongle eller Bluetooth.

Begge dele er naturligvis suppleret med muligheden for tilslutning via kabel, hvis du foretrækker det.

Alt det er samlet i smukt kabinet med en three layer foam dampening løsning, der skaber et lydsvagt tastatur med en lækker skriveoplevelse.

Moonlight White versionen kommer med mulighed for ROG NX Snow eller NX Storm kontakter alle sammen pre-lubed. Alle sammen er naturligvis stadig Hot-Swappable så du kan skifte dem ud helt som det passer dig.

Hvis du er fristet af den nye Moonlight Version så kan du læse vores anmeldelse af ASUS ROG Azoth lige her.