ASUS ROG Claymore II: Test

Når du skal ud og have tastatur, skal du mange gange tage beslutningen om det skal være et TKL eller full-size. ASUS har dog valgt det ikke skal være et valg, du behøver at tage og derfor har de lavet et tastatur som byder på begge muligheder når du køber det. Du har nemlig mulighed for at fjerne eller montere numpad eller behov. Ikke nok med det er tastaturet trådløst, vi skal i denne test kigge på deres trådløse gaming tastatur ROG Claymore II.

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på ROG Claymore II fra ASUS. Jeg har været forbi ASUS’ hjemmeside og fundet nogle oplysninger frem.

Specifikationer på ROG Claymore II

Type: Fuld størrelse og TKL

Fuld størrelse og TKL Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: ROG RX optical mechanical

ROG RX optical mechanical Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-C til USB-C) og 2.4 GHz

Kabel (USB-C til USB-C) og 2.4 GHz Batteri: 4000mAh

4000mAh Polling Rate: 1000 Hz (kablet), 1000 Hz (2.4GHz)

1000 Hz (kablet), 1000 Hz (2.4GHz) Response Rate: 1ms

1ms Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Armoury Crate

Armoury Crate Dimensioner: 466 x 1155 x 39mm

466 x 1155 x 39mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 1070 gram

1070 gram Kompatible styresystemer: Windows

Rundt om ROG Claymore II

ROG Claymore II fra ASUS kommer i en sort æske med rød kant. På fronten har vi billede af selve tastaturet i sin fulde form, og venstre hjørne har vi ROG logoet. Højre hjørne har vi navnet på tastaturet og i bunden får vi lidt små informationer omkring, ASUS Aura og deres ROG RX optisk mekaniske kontakter. ROG Claymore II kan fås i to udgaver, nemlig med ROG RX Blue og ROG RX Red, hvor vi kan se det er sidste nævnte vi skal kigge på i dag.

På bagsiden får vi flere informationer omkring ROG Claymore II. Udover vi får vist tastaturet, sammen med nogle af nøglefunktionerne, blandt andet den aftagelige numpad og batteri indikator. Vi får også en forklaring på ROG RX Swtich, sammen med forskellen på Blue og Red. Der er også information omkring at tastaturet har batteritid på op til 47 timer ved brug af standard lighting.

Tager vi et kig på det medfølgende i æsken, har vi udover selve tastaturet. Ledningen med USB-C til USB-C tilslutning, den aftagelige numpad, magnetisk armstøtte, adapter til USB-C hun til USB-A Han, adapter til USB-C hun til USB-A hun, og til sidst har vi også manualerne.

ROG Claymore II har et flot aluminiums design, den aftagelige numpad, kan placeres både på højre og venstre side af tastaturet. Med ROG Claymore II kan du selv vælge om du vil gøre brug af numpad eller om du hellere vil have et TKL tastatur.

Da ROG Claymore II kan bruges trådløst har ASUS valgt at placere en batteri indikator oppe i hjørnet, ved siden af deres ROG logo. Det gør du nemt kan følge med i, om tastaturet skal til opladning, fremfor hele tiden at skulle kigge i softwaren eller du ender med at løbe tør midt i et spil.

Når det er et trådløst tastatur, er der selvfølgelig også et batteri som skal oplades. Til det medfølger et USB-C til USB-C kabel, som giver dig hurtigt opladning, ved brug af kablet uden adapter til USB-C kan du på 30 minutter oplade tastaturet til 18 timers brug med slukket lys. Du kan også vælge at slukke for hurtig opladningen og så bruge USB-A indgangen i tastaturet til at overfører data.

På bagsiden har vi belægning til at holde tastaturet fast, selv på lidt mere glatte overfalder. Du kan også justere højden, på tastaturet, med støtte både på selve tastaturet men også numpad, hvis du har den monteret.

Selve tastaturet har en standard profil i forhold til hvad vi ser på mekaniske gaming tastaturer. Hvilket også gør at ved brug af TKL, vil håndledsstøtten mangle for at kompensere for det lidt højere tastatur.

Software

Inden vi går videre til selve testen, skal vi have kigget på softwaren som du kan bruge sammen med ROF Claymore II. ASUS har deres egen software, Armoury Crate.

Første menu er Keys, her har vi mulighed for at skifte funktioner på selve tasterne. Det er også muligt at skifte funktioner på vores medietaster på numpaden.

Den næste er RGB indicator, hvor vi kan vælge om den lille status linje skal vise status på batteriet, eller synkroniseres med resten af tastaturet.

Efterfølgende har vi Lighting, hvor vi kan vælge hvilken slags lighting som tastaturet skal have. Det kan være alt fra statisk lys, rainbow, raindrop med mange flere.

Den sidste vi gennemgår er Power. Her kan vi se hvor meget strøm der er tilbage på tastaturet, og vi kan indstille hvornår tastaturet skal gå i sleep mode. Den sidste som vi ikke går igennem er firmware update, hvor du kan sørge for at holde dit tastatur opdateret.

Testen – Brugen og komfort

Det er blevet tid til selve testen af ROG Claymore II fra ASUS, inden vi rammer konklusionen og afslutningen på vores test. Jeg har fået skiftet mit tastatur ud med ROG Claymore II og vi skal nu have den igennem lidt almindelig PC-brug, sammen med noget gaming.

Jeg vil starte med at kigge på funktionen omkring skrivning og det almindelige brug af tastaturet. De røde ROG kontakter er meget præcise, utrolig lydløse og giver en virkelig god fornemmelse når jeg skriver med det. Tastaturet sammen med håndledsstøtten giver en utrolig god hældning og øger komforten under brug.

Jeg har primært brug ROG Claymore II trådløst under gaming, og her oplevede jeg ikke at den trådløse forbindelse, gjorde at der var forsinkelse eller på anden måde gjorde oplevelsen dårlig. Jeg har normalt været van til et TKL tastatur, men med håndledsstøtte, hvor jeg godt kunne mangle muligheden her, for at have en håndledsstøtte som passede til tastaturet, når jeg vælger at bruge TKL størrelsen uden numpad.

Selvom jeg ikke vil betegne mig selv som værende hardcore elle pro gamer, til at kunne fornemme om tastaturet gav den samme ydelse trådløs som kablet, så var min oplevelse at den fik klaret opgaven uden problemer.

Pris

Jeg har været på nettet for at finde prisen på ROG Claymore II Fra ASUS. Med en pris på 1719.- DKK, ligger ROG Claymore II sig i den høje ende, hvis vi tager et hurtigt kig på andre producenter. Vi vender dog lige tilbage til denne del senere i konklusionen.

Konklusion

ROG Claymore II er et trådløst gaming tastatur, hvor der ingen tvivl er ASUS har satset på kvalitet da de lavede det. De hurtige og præcise optiske kontakter er både gode at skrive med samt spille. Det kan altid være nemt for en producent at opgive nogle tal, som os dødelige aldrig kan teste, medmindre vi har en masse udstyr, og derfor er det også mere min personlige oplevelse omkring tastaturet som helhed. ASUS opgiver selv at tastaturet yder lige godt, om du vælger at bruge kabel eller trådløst.

Jeg er dog ikke i tvivl om margin for forskel er så lav, at det ikke ville kunne mærkes. Ved flere lejligheder afprøvede jeg at skifte mellem de to former, uden at kunne mærke nogen mærkbar forskel omkring reaktion eller ligne.

Men når en producent vælger at lave noget trådløst, vil det næsten altid være batteritiden som er problemet, eller hvis tastaturet løber tør for strøm. Jeg syntes det er en fed detalje, hvor ROG Claymore II er blevet forsynet med en batteristatus, så du hele tiden kan følge med i, hvor meget strøm tastaturet har tilbage. Udover det har ASUS valgt at bruge USB-C, hvilket pludselig åbner op for blandt andet hurtig opladning. Det viser også at teknologien er nået til, hvor vi kan rykke på hvad et kabel kan give og hvilke muligheder vores tastatur får.

ROG Claymore II gør brug af ASUS’ egne Red optical mechanical switches, som selvfølgelig kan være lidt misvisende, men det har de selv kaldt dem. Uden om at komme ind på det tekniske omkring dem, så kan jeg give mit besyv om dem, for de er utrolig behagelige og fungere upåklageligt. Selve reaktionen, lyden og afstanden, fungere bare.

Selvom jeg har gode oplevelser med tastaturet og kunne blive ved, så har jeg dog også et lille øf. Tastaturet har mulighed for fullsize og TKL version, men håndledsstøtten som følger med, er kun til fullsize. Her kunne jeg godt have brugt lidt ekstra fra ASUS som havde lavet en todelt håndledsstøtte eller givet en ekstra med, som kunne bruges sammen med TKL. Hvilket også tager os videre til prisen, for prisen er i den høje endnu, og vi er oppe imod nogle af de producenter som har lavet trådløst udstyr i noget tid nu. Her hvor ROG Claymore II adskiller sig markant, er valget med full size og TKL i samme tastatur, så du skal ikke vælge når du køber tastaturet, men du kan tage valget efter behov ud fra hvad du skal lave ved computeren.

Vi slutter derfor testen med at give ROG Claymore II en score på 9 ud af 10 sammen med great product. Selvom prisen er lidt højere end andre og jeg ikke har min TKL håndledsstøtte så er det stadig et utrolig lækkert tastatur, både i design, materialer og overordnet kvalitet. Hvis du i forvejen overvejer et trådløst gaming tastatur, så er ROG Claymore II helt klart en kandidat du skal kigge efter.

Pros

Mulighed for trådløs og kablet løsning

Flot design

Optisk mekanisk med røde kontakter

Hurtig opladning

USB-C til USB-C

Flot RGB-Belysning

Solide knapper

Kan justeres til fullsize eller TKL

Cons