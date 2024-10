ASUS ROG Falchion Ace HFX

21 oct. 2024 kl. 08:32 Af Berger DEL:

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på ROG Falchion Ace HFX fra ASUS. Jeg har været inde og finde oplysningerne på ASUS' hjemmeside.

Specifikationer på ROG Falchion Ace HFX

Type: Compact

Compact Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: ROG HFX Magnetic Switch

ROG HFX Magnetic Switch Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Batteri: -

- Polling Rate: 8000 Hz

8000 Hz Response Rate: 0.125ms

0.125ms Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Armoury Crate

Armoury Crate Dimensioner: 315 x 115 x 35mm

315 x 115 x 35mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 643 gram

643 gram Kompatible styresystemer: Windows

Rundt om ROG Falchion Ace HFX

ROG Falchion Ace HFX er et kompakt gaming-tastatur fra ASUS, designet til at levere præcision og hastighed gennem en kablet forbindelse. Med magnetiske kontakter og mekaniske taster optimerer det ydeevnen for gamere, der kræver hurtig respons og holdbarhed. Tastaturet har en række innovative funktioner, som for eksempel en interaktiv touchbar og Aura Sync RGB-belysning, der tilføjer ekstra tilpasningsmuligheder. Denne test vil vurdere tastaturets ydeevne, ergonomi og design i forhold til andre gaming-tastaturer i samme kategori.

I æsken med ROG Falchion Ace HFX får du selve tastaturet, et USB-C til USB-A kabel til tilslutning, ekstra keycaps og en keycap-puller til nem udskiftning og vedligeholdelse af tasterne. Derudover medfølger en brugermanual, som guider dig gennem opsætningen, samt et garantikort. Med dette indhold er du klar til at tage tastaturet i brug med det samme og tilpasse det efter dine behov.

ROG Falchion Ace HFX bruger en fem-lags dæmpningskonstruktion kombineret med en silikonegasket-mount for at absorbere vibrationer og reducere støj under tastning. De fem lag består af to lag PORON® skum og tre lag silikone, som tilsammen sikrer en mere støjsvag og polstret skriveoplevelse. Dette design forbedrer stabiliteten og reducerer de "ping"-lyde, som ofte opstår ved mekaniske tastaturer, hvilket resulterer i en mere behagelig og præcis oplevelse under brug.

ROG HFX Magnetic Switches er designet til at levere hurtig og præcis registrering ved hjælp af magnetisk aktuering. Disse switches bruger Hall-effect-sensorer til at registrere tastetryk uden fysisk kontakt, hvilket giver en næsten øjeblikkelig respons og en længere levetid. Sammenlignet med traditionelle mekaniske switches reducerer de friktion og slitage, hvilket forbedrer både holdbarhed og ydeevne.

Bagsiden af ROG Falchion Ace HFX er udstyret med justerbare fødder, der giver dig mulighed for at indstille tastaturets højde i forskellige vinkler for optimal komfort. Derudover er der en skridsikker belægning på undersiden, som sikrer, at tastaturet bliver sikkert på plads på bordet, selv under intense gamingsessioner. Dette design forbedrer både ergonomien og stabiliteten, så tastaturet ikke glider under brug.

ROG Falchion Ace HFX har en kompakt 65 % formfaktor, der næsten er lige så lille som et 60 % tastatur, men med flere funktioner. Det indeholder praktiske taster som pile- og navigationsknapper, som normalt mangler på 60 % tastaturer. Denne formfaktor sparer plads på skrivebordet, hvilket giver mere bevægelsesfrihed til musen, samtidig med at tastaturets brugervenlighed og funktionalitet bevares.

Software

Inden vi går videre til selve testen, skal vi have kigget på softwaren som du kan bruge sammen med ROG Falchion Ace HFX. ASUS har deres egen software, Armoury Crate.

Første menu er taster, hvor brugeren kan vælge individuelle taster og tilpasse deres funktioner. Der er også mulighed for at konfigurere præferencer til spil, såsom deaktivering af genvejstaster som "Alt + Tab" og "Alt + F4" for at undgå utilsigtet afbrydelse under spil. Grænsefladen gør det nemt at personalisere tastaturet efter individuelle behov for både gaming og produktivitet.

Den næste er analog udløser. Her kan brugeren justere aktiveringspunktet for tasterne, så de registreres på et bestemt trykniveau, fra 1 mm og op. Der er også en "hurtigudløser"-funktion, som gør det muligt at holde en tast aktiv, selvom den ikke er sluppet helt.

Efterfølgende har vi berøringspanel i denne menu kan du for eksempel justere lydstyrken ved hjælp af berøringspanelet på siden af tastaturet.

Den sidste vi gennemgår, er belysning. Her kan vælge mellem flere grundlæggende lyseffekter som statisk, åndedræt, regnbue og reaktiv, samt mere avancerede effekter som stjerneklar nat og regndråbe. Derudover kan farverne justeres via et farveskema, og der er mulighed for at aktivere en analog effekt, som ændrer lysstyrken afhængigt af tastetryk.

Testen – Brugen og komfort

Det er blevet tid til testen af ROG Falchion Ace HFX fra ASUS. Som altid bliver der skiftet rundt på tastaturet, og vi skal igennem forskellige ting, så jeg kan få et helhedsbillede af min oplevelse med ROG Falchion Ace HFX. Vi skal nu have det igennem lidt almindelig PC-brug, sammen med noget gaming, og som noget nyt gør jeg brug af en hjemmeside, som kan give nogle oplysninger om ms på tastaturtryk og en estimeret scan rate.

Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve responsen på tastaturet.

Hvis vi starter med at kigge på tallene, så spammede jeg med tastaturet på hjemmesiden, hvilket endte med at give nogle tal: korteste tastetryk på 2 ms og en estimeret scan rate på 500,0000 Hz, hvilket ligger meget flot, men det er dog ikke det laveste vi har set. Jeg var dog ikke helt tilfreds med resultatet, og besøgte derfor softwaren, for at se om man kunne ændre i indstillingerne, for at justere reaktionen. Hvilket lykkedes under analog udløser, under aktiveringspunkt, som blev sat til 0.1ms. Her kom den ned på 0 ms og en estimeret scan rate på 1000 Hz. Det resulterede dog også i en masse skrivefejl, da jeg nærmest kun skulle tænke på kontakten, før den blev aktiveret, eller dobbelt trykkede når jeg trykkede på en kontakt. Men uden tvivl viser det et hurtigt resultat.

Efterfølgende tager vi et kig på oplevelsen, når jeg bruger tastaturet til at skrive. Som tidligere nævnt endte jeg ikke med et godt resultat, da jeg satte aktiveringspunktet helt ned. Specielt til skrivning endte jeg med et ret kedeligt resultat, med en samme dobbelt bogstaver og fejl. Heldigvis så har tastaturet en hurtigudløser, som sidder bag på tastaturet, hvilket giver muligheden for at have et aktiveringspunkt når man bruger tastaturet til almindelig ting, og nemt kan skifte over til en hvor punktet er lavere, blot ved at dreje på en lille pin.

Selve støjniveauet er utrolig lavt, og behageligt, hvor det virker som et stort fokus punkt for ASUS at opnå et tastatur som har de mekaniske evner men et støjniveau som næsten ikke kan høres. Under min gaming session, havde jeg en god følelse med ROG Falchion Ace HFX, som havde en utrolig god respons, og det fungerede utrolig godt at spille med. Personligt, som altid mangler jeg en håndledsstøtte til at skabe lidt ekstra komfort.

Pris

Det har ikke været muligt at finde en pris på ROG Falchion Ace HFX fra ASUS, men jeg er blevet oplyst om en MSRP på 1790,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring med ROG Falchion Ace HFX fra ASUS kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

ASUS ROG Falchion Ace HFX fremstår som et yderst ambitiøst tastatur med et væld af funktioner, der henvender sig både til den seriøse gamer og den almindelige bruger. Gennem vores test af tastaturet har vi afprøvet det i flere forskellige scenarier, herunder almindelig PC-brug, gaming og med måling af tastaturresponsen for at få et godt helhedsindtryk. Overordnet set leverer ROG Falchion Ace HFX en imponerende oplevelse, men der er også områder, hvor det falder lidt igennem.

Lad os starte med tastaturets komfort og brugervenlighed. Designet er kompakt og tiltalende med et 65%-layout, som gør det let at have med sig uden at gå for meget på kompromis med funktionaliteten. Dette tastatur er især ideelt til dem, der værdsætter et minimalistisk setup, men stadig ønsker et højt niveau af ydeevne. Selvom designet er kompakt, er det tilstrækkeligt solidt, og de magnetiske kontakter tilføjer en følelse af premium-kvalitet. Det indbyggede berøringspanel til multimediekontrol er en fin tilføjelse, som gør det nemt at styre lyd og andre funktioner hurtigt og effektivt. Desværre mangler tastaturet en håndledsstøtte, hvilket kan påvirke komforten, især under længere gaming- eller skrive-sessioner.

Responsen på tastaturet er en vigtig faktor, især når vi kigger på det fra et gamingsynspunkt. I vores test af tastehastighed og scanningsrate leverede ROG Falchion Ace HFX ganske imponerende tal med en kort tasteforsinkelse på ned til 2 ms og en scanningsrate på 500 Hz. Dette er meget respektabelt, men det var dog ikke det laveste, vi har oplevet i tests med andre tastaturer. Efter at have justeret aktiveringspunktet i softwaren fik vi tallet ned på 0 ms og en scanningrate på 1000 Hz, hvilket vidner om tastaturets evne til at justeres til superhurtige inputs. Dette resulterede dog også i uventede skrivefejl, da selv den mindste berøring udløste en tasteaktivering, hvilket førte til dobbeltbogstaver og andre tastefejl. Det er derfor tydeligt, at tastaturet har et utrolig lavt aktiveringspunkt, men for daglig skrivning kan det være en udfordring, hvis det ikke justeres korrekt. Heldigvis er der en hurtigudløser bag på tastaturet, som lader dig skifte mellem to forskellige aktiveringspunkter – en højere til almindelig brug og en lavere til gaming. Dette giver fleksibilitet og sikrer, at tastaturet kan fungere optimalt i begge situationer.

Når det kommer til lyd og støjniveau, formår ROG Falchion Ace HFX at imponere. ASUS har tydeligvis fokuseret på at reducere støjen fra tastaturet, hvilket gør det til et af de mere lydsvage mekaniske tastaturer på markedet. Dette er især fordelagtigt for brugere, der sidder i miljøer, hvor støj kan være generende, eller som ønsker et mere diskret tastatur.

Under gaming var tastaturet i sit es. Responsen var utrolig hurtig, og der var en følelse af præcision og kontrol i spil som First Person Shooters, hvor timing og nøjagtighed er afgørende. Det er her, tastaturet virkelig kommer til sin ret, og det magnetiske kontaktsystem giver en stabil og glat respons, som gør det til en fornøjelse at spille med. Den kompakte størrelse gør det også nemt at tilpasse sig forskellige opsætninger, især hvis du har begrænset bordplads.

Prisen på ROG Falchion Ace HFX er sat til omkring 1.790 DKK, hvilket placerer det i den højere ende af markedet. Det er bestemt ikke et budgettastatur, og dets avancerede funktioner og kvalitetsmaterialer retfærdiggør prisen til en vis grad. Dog er der konkurrenter i samme prisklasse, som muligvis tilbyder lignende ydeevne med nogle ekstra funktioner. En af ulemperne ligger blandt andet i, tastaturet ikke var i nærheden af de 8000 Hz under ”hjemme” testen. Når det så er sagt, så opnåede den stadig utrolig høj hastighed, og derfor tæller det kun som en lille del af scoren. Desuden kan aktiveringspunktet justeres så lavt, at det i visse situationer bliver en hæmsko snarere end en fordel, især ved skrivning.

Alt i alt er ASUS ROG Falchion Ace HFX et solidt valg for dem, der ønsker et hurtigt, kompakt og støjsvagt tastatur med stor fleksibilitet i aktiveringspunkterne. Det er bedst egnet til gaming og henvender sig til dem, der prioriterer hastighed og præcision. På baggrund af testen og de nævnte fordele og ulemper giver jeg ASUS ROG Falchion Ace HFX en samlet score på 8 ud af 10. Det er et fremragende tastatur med mange gode egenskaber, men der er stadig plads til forbedringer.

Fordele

Kompakt 65% design i 60% størrelse

Flot design og finish

Magnetiske kontakter

To USB-C indgange

Berøringspanel til multimedie styring

Solide materialer

Ulemper

Aktiveringspunktet kan komme for langt ned

Opnåede ikke 8000 Hz

(Manglende håndledsstøtte)

Score: 8