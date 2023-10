ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless

Det kan nogen gange være svært at finde tastaturet som opfylder alle krav, både at skulle fylde lidt på bordet, og give mere plads til musen, men også få muligheden for at beholde numpad. ASUS har prøvet at fjerne overskydende kontakter, men beholdt numpad, så tastaturet stadig er funktionelt. De kalder det for ROG Strix Scope II 96 Wireless, som navnet indikerer er det 96% tastatur, hvor nogle enkelte kontakter er fjernet, og tastaturet er blevet komprimeret en smule, så det næsten har samme størrelse som TKL.

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på ROG Strix Scope II 96 Wireless fra ASUS, som jeg har fundet via deres hjemmeside.

Specifikationer på ROG Strix Scope II 96 Wireless

Type: 96%

96% Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: ROG NX Snow mechanical

ROG NX Snow mechanical Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C), Bluetooth og 2.4 GHz

Kabel (USB-A til USB-C), Bluetooth og 2.4 GHz Batteri: 1500 timer

1500 timer Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz Response Rate: -

- Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Armoury Crate

Armoury Crate Dimensioner: 377 x 131 x 40mm

377 x 131 x 40mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 1012 gram (uden kabel og håndledsstøtte)

1012 gram (uden kabel og håndledsstøtte) Kompatible styresystemer: Windows





Rundt om ROG Strix Scope II 96 Wireless

ROG Strix Scope II 96 Wireless er et mekanisk trådløst tastatur, den model som jeg har fået til test er med ASUS’ egne kontakter ROG NX Snow. De kan nok mest sammenlignes med RED, da de har en lineær og ”lydløs” profil. Tastaturet skulle have til 1500 timers batteri tid. Ved hjælp af ASUS egen teknologi ROG SpeedNova wireless technology. Ved siden af det, giver den også muligheden for at kunne tilslutte tastatur og mus til samme modtager.

I æsken finder vi selvfølgelig selve tastaturet, sammen med håndledsstøtte, en ledning med USB-A til USB-C, en adapter, dongle, en ekstra mellemrums knap og til sidst nogle manualer.

ROG Strix Scope II 96 Wireless har et flot aluminiums design, kombineret med nogle ru kontakter. Vi har oppe i højre hjørne en kontakt med ROG logoet, som også fungere som en multimedie knap, mellem ”enter” knappen og numpad er der er et aflangt display, som viser forskellige multimedie funktioner, samt bluetooth forbindelse 1-3 hvis disse bruges. Tastaturet har en solid vægt, og den overordnet kvalitet føles utrolig høj.

ROG Strix Scope II 96 Wireless, har ingen direkte batteri status. I stedet kan man bruge FN + - for at kunne se status. Ved siden af det så skifter RGB over til rød, når tastaturet er under 20% tilbage.

For at kunne oplade tastaturet medfølger der selvfølgelig en sleeved kabel med USB-A til USB-C. Der medfølger også en adapter, så du kan tilslutte dongle til samme kabel, og derfor sørge for ledningen har flere funktioner.

På bagsiden har vi belægning til at holde tastaturet fast, selv på lidt mere glatte overfalder. Du kan også justere højden på tastaturet. Hvor den kan justeres med tre forskellige højder.

Som tidligere nævnt, er tastaturet i størrelsen 96%. Det gør også tastaturet kun mangler 4% af full size kontakterne, men alligevel så deler den næsten samme størrelse med et almindeligt TKL tastatur. Det gør også ASUS har formået med den plads, at få utrolig mange funktioner med, blandt andet ved multimedieknappen, som kan styre ting fra lydniveauet, pause og starte musikken, lysstyrke i tastaturet og MACRO indstillinger.

Software

Skal du dykke videre ned i mulighederne på tastaturet, skal vi gøre brug af softwaren Armoury Crate. Det er ASUS egen software, til at samle alle deres produkter og ROG Strix Scope II 96 Wireless er ingen undtagelse.

Første menu er ”taster”, her har vi mulighed for at skifte funktioner på selve tasterne. Det er også muligt at deaktiver funktioner alt+tab eller alt+F4, når du gamer.

Efterfølgende har vi Lighting, hvor vi kan vælge hvilken slags lighting som tastaturet skal have. Det kan være alt fra statisk lys, rainbow, raindrop med mange flere. Det er også muligt her at vælge lysstyrke, som kan justeres fra 0 til 100%.

Den næste er RGB indicator, hvor det er muligt at indstille ROG logoet, til enten at vide batterifunktion eller synkroniser med selve lyset i tastaturet.

Efterfølgende har vi multihjulet. Som er ROG knappen, samt hjulet. Her er det muligt at se hvad de forskellige funktioner gør, når der blandt andet skrues ned for lyset eller trykkes på knappen, når den er på tastaturets lysstyrke. Det er også muligt at ændre den sidste menu ”M”, ud fra eget ønske.

Den sidste vi gennemgår er effekt. Her kan vi se hvor meget strøm der er tilbage på tastaturet, og vi kan indstille hvornår tastaturet skal gå i sleep mode. Det er også muligt at fortælle hvornår tastaturet skal gå i en strømbesparende tilstand. Den sidste som vi ikke går igennem er firmware update, hvor du kan sørge for at holde dit tastatur opdateret.

Testen – Brugen og komfort

Det er nu blevet til at teste ROG Strix Scope II 96 Wireless fra ASUS. Som altid, bliver mit eget tastatur skiftet ud, og ROG Strix Scope II 96 Wireless kommer til at blive kastet igennem lidt forskellige ting, både for at mærke komforten, kvaliteten, response. Det gør jeg ved at tage den igennem almindeligt PC-brug, sammen med noget gaming, og som noget nyt, gør jeg brug af en hjemmeside, som kan give nogle oplysninger omkring ms på tastatur tryk og en estimeret scan rate.



***Husk dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve response på tastaturet.

Hvis vi starter med at kigge på tallene, så fik jeg spammet med tastaturet på hjemmesiden, som endte med at give mig nogle tal der hed, korteste tastatur tryk, med 19ms og en estimeret scan rate på 52,6116Hz trådløst. Kablet kom den ned på 16ms og 62.5000Hz scan rate. -

Går vi videre til den lidt mere personlige del af testen, hvor det er min oplevelse med tastaturet. Så starter vi med selve skrivning og almindeligt brug af tastaturet. Den ru overflade på tastaturet giver et utrolig godt greb, og det giver en rigtig god følelse, når tastaturet bruges. Kombineret med ROG NX Snow kontakterne, som er utrolig lydløse, og har et lineært tryk. Det gør også tastaturet i sin helhed, er nem at skrive med. Der hvor man lige skal vende sig til tastaturets størrelse og placering af nogle knapper er blandt andet for mig Del knappen.



Det er en knap, som jeg til tider bruger meget, specielt ved skrivning, og her kunne jeg tit opleve, at ramme forkert. Da den er blevet gemt oppe i toppen, mellem Ins og PgUp.

Under gamingen brugte jeg den trådløse forbindelse på ROG Strix Scope II 96 Wireless. Selvom jeg normalt har siddet med optiske kontakter, og nu er bevæget mig over i mekaniske. Har jeg dog også oplevet jeg næsten får lyst til at bruge de mekaniske på ROG Strix Scope II 96 Wireless, med deres NX Snow. De kommer med en utrolig god lyd, response, og den ru overflade fungerer rigtig godt, hvor jeg føler et langt bedre greb. Endnu en ting som ASUS har været gode til, med mange af deres tastaturer, er håndledsstøtten, som er mere reglen frem for undtagelsen. Den har en tilpas hårdhed, til at give en god overgang.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på ROG Strix Scope II 96 Wireless fra ASUS, som lyder på 1490,- DKK. Som på nogle punkter, godt kan virke til at være en høj pris, men sammenlignet med hvad man får, vil jeg mene prisen ligger sig godt.

Konklusion

Det er ikke fordi 96% keyboards er nyt, og med en hurtig søgning, er det nemt at se der også er andre spillere på markedet. Derfor er der stadig plads til ROG Strix Scope II 96 Wireless, som kommer med mange fede features, og den velkendte kvalitet vi kender fra ASUS og ROG serien. Det som yderligere adskiller fra dem jeg har kunne finde, er muligheden for trådløs tilslutning og yderligere muligheden for at kunne tilslutte udvalgte ASUS mus.

ASUS har også opgivet en batteritid på 1500 timer, dog kan jeg godt have min tvivl omkring denne del, og hvis den skal kunne overholdes, vil jeg antage det er med slukket RGB og andre tiltag. Den holder stadig strømmen flot, så det er ikke fordi den klare sig dårligere end andre trådløse tastaturer.

Så kan jeg vende tilbage til NX Snow kontakterne, udviklet af ROG. De er utrolig gode at bruge, og jeg vil næsten påstå at mine dage med røde switches er ovre. Det er som om ASUS har fået skabt en kombination af kontakter, som i teorien ikke adskiller sig fra andre producenter, men alligevel føles det som en anden oplevelse, og de har været utrolig gode at arbejde med. Mellemrums tasten kan godt give et markant ”klonk” når der skrives hurtigt, men støj niveauet er nede på et acceptabelt niveau, hvor man ikke kommer til at forstyrre sine omgivelser.

Selve materialer, design og finish er i top, og det er tydeligt at mærke ASUS ønsker at skabe et produkt som også er sin vægt værd. Selve RGB farverne er flotte og pryder tastaturet rigtig godt.

Går vi videre på listen, så er der også multimedieknappen. Her har ASUS ikke bare valgt at lave en knap, som kan skrue op og ned, samt pause musikken. Men de har gjort det muligt at lave flere indstillinger, samt give brugeren muligheden for selv at vælge hvilke funktioner den sidste menu skal have. Det giver en rigtig god fleksibilitet, som jeg tror mange vil værdsætte deres tastatur havde.

Så kommer vi lidt tilbage til størrelsen. 96% giver nogle kompromiser, og om du kommer fra et TKL, men savner numpad, eller du kommer fra full-size, men ønsker et tastatur skal fylde mindre, og stadig vil have numpad. Så giver 96% rigtig godt mening. Det er et tastatur, som prøver at samle begge verdener, og ROG Strix Scope II 96 Wireless gør denne del rigtig godt. Det kræver stadig noget tilvænning fra brugeren, og selv efter længere test, oplevede jeg stadig jeg trykke forkert, på nogle kontakter.

Der hvor mange nok vil specielt falde fra er prisen. For omkring 1500 kroner er en del, selvom jeg vil mene prisen er berettiget. Specielt når man også kigger på andre 96% tastaturer, som er kablet, så ender vi desværre tæt på 1000 kroner, og det gør måske en del, vil ende med at nøjes med enten full-size eller TKL.

Jeg slutter derfor testen af med at give 10 ud af 10 sammen med ”Editors Choice” award. Selvom prisen kan tale imod, så vil jeg stadig mene den er alle pengene værd, og man vil få en rigtig god oplevelse med ROG Strix Scope II 96 Wireless. Det er dog specielt forbeholdt, dem som ønsker at beholde numpad, men ikke har behovet for at tastaturet skal fylde for meget på bordet.

Pros

Mulighed for trådløs og kablet løsning

Flot design og finish

NX Snow

Flot RGB-Belysning

Solide og ru knapper

Solide materialer

Numpad

Kan tilslutte mus og tastatur med samme modtager

1500 timers batteri

Multimedie knap, med mulighed for justeringer

Cons

Pris

Score: 10 + Editors Choice