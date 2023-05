Cooler Master CK720

Det er blevet tid til at kigge på endnu et tastatur fra Cooler Master. Denne gang tager vi et kig på deres CK720, som skal forbindes via kabel og bringer en lille størrelse med sig. I samme omgang tager vi også et kig på deres Coiled keyboard kabel, som de har sendt med.

17 apr. 2023 kl. 08:58 Af Berger DEL:

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på CK720 fra Cooler Master. Jeg har været forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet nogle oplysninger frem.

Specifikationer på CK720

Type: TKL 65%

TKL 65% Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: Kailh Box V2 Mekaniske kontakter (Red/White/Brown)

Kailh Box V2 Mekaniske kontakter (Red/White/Brown) Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz Response Rate: 1ms

1ms Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Cooler Master MasterPlus+

Cooler Master MasterPlus+ Dimensioner: 334 x 118 x 37mm

334 x 118 x 37mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 950 gram

950 gram Kompatible styresystemer: Windows

Rundt om Cooler Master CK720

CK720 er et kablet mekanisk tastatur, som sørger for at fylde meget lidt på bordet. Den kommer i TKL 65% størrelse, og gør brug af Kailh Box V2 kontakter. Jeg har til denne test modtaget en sample med hvide kontakter, som giver en ”clicky” lyd når de bruges.

CK720 kommer både i sort og hvid, hvor det modtaget keyboard er sort. Tastaturet har selvfølgelig RGB baggrundsbelysning, og bliver understøttet af MasterPlus+ software, som giver mulighed for at justere forskellige ting på tastaturet. Den har indbygget hukommelse og kan bruges på både Windows og Mac OS.

Går vi videre til indholdet i kassen, har vi udover selve tastaturet, USB-A til USB-C ledning, en ekstra kontakter, værktøj til at fjerne tasterne fra tasturet, en manual og vores ekstra coiled keyboard kabel i lilla.

CK720 kommer med et flot aluminiums design, selve designet føles afdæmpet med aluminiumen og den sorte ramme og kontakterne. Kvaliteten føles høj, som vi tit oplever med Cooler Master, og det kan mærkes at der stadig er god vægt i tastaturet.

I hjørnet har vi en multimedieknap, som kan indstilles i MasterPlus+ softwaren. Som standard er den indstillet til at justere lydstyrken eller mute/unmute lyden ved at trykke på den. Da det er et 65% tastatur, har vi fået fjernet en del taster og har kun DEL, PGUP og PGDN tilbage.

For at kunne tilslutte tastaturet skal der bruges et USB-A til USB-C kabel. Det medfølgende kabel har en længde på 1.8 meter og er i sort. Hvilket burde være rigeligt til at kunne nå fra computeren og hen til tastaturet, om computeren så skulle være placeret på gulvet under skrivebordet.

På bagsiden har vi belægning til at holde tastaturet fast, hvor Cooler Master kun har valgt at have i bunden af tastaturet. Det er også muligt at bruge fødderne til at skabe vinkel på tastaturet og få det løftet.

CK720 deler samme dimensioner som mange af de andre CK modeller fra Cooler Master, og selvom den ikke har et højt design, så føler jeg dog stadig vi er over lav profil, og mangler håndledsstøtten for at bringe komforten i spil med tastaturet.

Software

Inden vi kommer til testen af CK720, skal vi først forbi MasterPlus+, som giver dig mulighed for at indstille tastaturet efter dine ønsker og behov.

Den første menu er ”Lighting”, som omhandler lyset i tastaturet. Her kan vi ændre på farven eller skifte LED mode, hvis en anden effekt ønskes. Det er også muligt at vælge retningen for effekten og med hvilket hastighed.

Næste menu er ”Key Mapping”, hvor det er muligt at ændre på tasternes funktion. Det er også her vi kan ændre på multimedieknappen, hvis vi ikke ønsker den skal bruges til lyden.

De to sidste menuer er ”Macros” og ”Profiles”. Hvor vi blandt under profiler kan gemme de indstillinger vi laver på tastaturet, hvis vi vil bruge forskellige an på opgaven som tastaturet bliver udsat for.

Testen – Brugen og komfort

Efter vi har været igennem gennemgang af produktet og softwaren, er det nu blevet tid til selve testen.

CK720 har indtaget pladsen på skrivebordet, og er blevet brugt i en periode så jeg kan få et indtryk af hvordan tastaturet fungere i både spil og ved almindeligt PC-brug.

Som en start vil jeg kigge på selve funktionen omkring tastaturet når det bruges til almindelig brug ved computeren, fra skrivning til internet browsing. Da kontakterne som sagt er med de hvide kailh, så giver det et tryk som slutter med et klik. Det giver selvfølgelig noget støj når de bruges, og specielt ved skrivning var jeg slet ikke i tvivl om brugen af tastaturet. Personligt er jeg selv mest til røde kontakter som er mere lydløse, men jeg oplevede en rigtig god følelse med tastaturet, og en hurtig respons. De ekstra kontakter som medfølger kan skiftes ud, på nogle af kontakterne, og jeg havde følelsen af de var en smule mere lydløse, men klikkede stadig. Jeg manglede dog en håndledsstøtte for at have muligheden for at hvile hånden, og have mere komfort når jeg skulle skrive på tastaturet.

Går vi videre til gaming, Jeg er stor tilhænger af TKL-tastatur, og ved min gaming computer har jeg valgt at have det fast. Blandt andet fordi jeg ikke oplever behovet for numpad, som jeg for eksempel har ved arbejdscomputeren. Selvom jeg har testet andre tastaturer fra Cooler Master, skulle jeg stadig lige vænne mig til størrelsen på CK720. Det føles at de med nogle af CK700 modellerne har gjort dem mere kompakte end andre TKL, hvilket også gør afstanden er minimeret. Det resulterede blandt andet i fejl tast i de første par dage, eller hvis jeg ikke var opmærksom på hvor mine fingre var på tastaturet.

Pris

Jeg har været på nettet for at finde prisen på CK720 Fra Cooler Master. Med en pris på 929.- DKK, hvilket ligger en smule i den høje ende for et kablet tastatur, også selvom det er TKL.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på CK720. For det hurtige øje, så kan CK720 godt minde utrolig meget om CK721, og jeg sad også med en følelse af jeg havde siddet med tastaturet før, dog med lidt mindre støj.

Når vi kigger på designet og størrelse, så er det en ting som går igen både blandt de to tastaturer, men også Cooler Master tastaturer generelt. Der er ingen tvivl om det er et flot og Cooler Master har fat i et design som er lidt neutralt. Men hvis man ikke er til et prægende design, som andre producenter kommer med, så er Cooler Master et godt bud. Selve baggrundsbelysningen er flot og i konstant farve, man mister dog ved de taster, som eventuelt bliver skiftet til ekstra kontakterne.

Selvom CK720 gør brug af Kailh V2 kontakter, så er jeg dog nød til at slå fast på prisen. For med en pris på 929 kroner, tilsvarende CK721 som er nede i 749 kroner, så har jeg dog svært ved at se, hvad der kommer med af ekstra i CK720, som hverken er trådløst eller har en håndledsstøtte med, som vi ellers får ved CK721.

Ved testen af CK721 oplevede jeg tit at når jeg åbnede MasterPlus+ softwaren, at det hakkede og føltes som om jeg havde åbnet en større database op og computeren havde svært ved at følge med. Hvilket kan resultere i en lidt kedelig oplevelse af et ellers godt produkt. Dette problem var heldigvis blevet ordnet, og jeg følte ikke de store problemer med deres software.

Jeg slutter testen af med at give CK720 fra Cooler Master en score på 7 ud af 10 sammen. For der er ingen De har haft de rigtige tanker omkring CK720, og jeg nyder også at teste deres produkter. Men når jeg holder oplevelsen oppe imod deres CK721, har jeg svært ved at se hvorfor det skal være dyre at tage en model, som papiret har mindre med sig, i blandt andet form af den kun er kablet og har ingen håndledsstøtte med sig.

Pros

Flot design

Kailh V2 kontakter

Flot RGB-Belysning

Solide knapper

Multimedieknap

Cons

Ingen håndledsstøtte

Pris

Score: 7