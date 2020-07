Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile mekanisk Gaming Keyboard

Corsair er tilbage på redaktionen, og denne gang har vi fået lov til at se på version 2.0 af deres Corsair K70 gamer tastatur. Et lækkert low profile mekanisk tastatur med RGB belysning. Vi skal nemlig se på Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile RAPIDFIRE Mechanical Gaming Keyboard.

Corsair er ikke en producent, der kræver megen præsentation her på Tweak.dk redaktionen, da vi har testet rigtig mange af deres produkter gennem tiden. Derfor var vi selvfølgelig heller ikke et sekund i tvivl om, at vi selvfølgelig ville teste deres K70 RGB MK.2 Low Profile RAPIDFIRE hekaniske gaming tastatur, da vi blev spurgt.

Lad os tage et kig på det visuelle gennem vores egen videopræsentation:

De tekniske specifikationer:

Keyboard Warranty: Two Years

Weight: 1.08kg

Keyboard Backlighting: RGB

HID Keyboard Report Rate: 1000Hz

Key Switches: Cherry® MX Low Profile Speed

USB Pass-through: USB 2.0 Type-A

Matrix: 104 Keys

Keyboard Connectivity: Wired

Adjustable Height: Yes

Additional colored and textured keycaps: FPS/MOBA

Media Controls YN: Yes

Keyboard Type Size: K70

Keyboard Product Family: K70

Keyboard Rollover Full Key (NKRO): 100% anti-ghosting

Size(Full/TKL): Full Size

On-Board Memory: Yes

Number Onboard profiles: 3

WIN Lock: Yes

Media Keys Dedicated Buttons: (Stop, Previous, Play/Pause, Next)

Wrist Rest: Included, detachable, with soft touch finish

Keyboard CUE Software: Supported in CUE 2.x

Keyboard Cable Type: Braided

I vanlig Corsair stil er kassen til CorsairK70 MK.2 Low Profile tastaturet pakket i en gul og sort kasse med store produktbilleder på front og bagside samt tekniske specifikationer.

Som kassen antyder, så er MK.2 versionen af Corsair K70 tastaturet et low profile tastatur, som altså ganske enkelt er begrænset i højden i forhold til andre mekaniske tastaturer.

I forhold til så mange andre mekaniske tastaturer er K70 MK.2 faktisk kun 29 mm. i højden med mulighed for at hæve det et par millimeter yderligere med fødderne under.

Som vi kan se på billederne ovenfor, så er Corsair K70 MK.2 et utrolig stilrent tastatur. Det er lavet i børstet sort aluminium med højkvalitets keycaps, der giver en lækker følelse, når man skriver på det. Tastaturet vejer over et kilo, hvilket selvfølgelig kommer af, at rammen er lavet i aluminium.

Corsair K70 MK.2 Mechanical keyboard er et fullsize tastatur med numerisk keypad på højre side af rammen.

Et så lavt tastatur kræver selvfølgelig også alternative switches, da der simpelthen ikke er plads til en normal mekanisk én af slagsen. Her har Corsair teamet op med Cherry og valgt deres Cherry Low Profile Speed switch, der kan sammenlignes med en Cherry MX Red switch i forhold til taktil feedback og klikmodstand.

Corsair har selvfølgelig også sat deres eget præg på K70 MK.2 tastaturet med et Corsair logo i toppen på et RGB belyst plexiglas.

Medietaster har vi også. Dem finder vi over tastaturets numpad, og der er alle gængse funktioner. Her finder vi også en trinløs volumenknap samt en mute knap. Længere til venstre har vi funktioner til at deaktivere Windows tasten samt til at skifte mellem de indlagrede brugerprofiler. Corsair K70 MK.2 kan gemme op til tre forskellige brugerprofiler, og det hele kan styres via Corsairs egen CUE 2.0 software.

På bagsiden af Corsair K70 MK.2 tastaturet har vi to fødder, der hæver tastaturet med et par centimeter. Derudover har Corsair også monteret to skridsikre gummiflader, som sikrer, at tastaturet står godt fast under brugen.

Direkte ud af kassen er der fuld smæk på RGB belysningen, der kører i et flow fra venstra mod højre, hvor vi får alle regnbuens farver at se. Hver eneste switch er baggrundsbelyst med sin egen LED, og de kan styres enkeltvis via CUE 2.0 softwaren.

Hvis I ønsker en gennemgang af CUE softwaren, kan I læse det i vores test af Corsair K68 tastaturet HER!

Her ser vi Corsair K70 MK.2 tastaturet, når det bliver løftet lidt fra bordpladen via fødderne på bagsiden. De lave keycaps giver en utrolig lækker følelse med sit tastatur, når man sidder og skriver på det og i sammenhæng med Cherrys Speed switches, der giver minimal modstand, så er det virkelig et sublimt tastatur til både kontorarbejde som gaming. Lyset kan i kontorhenseende være en distraktion, men det kan selvfølgelig slukkes og gemmes som en brugerprofil, så man hurtigt kan skifte mellem arbejde og fritid på sit tastatur.

Nu er der kommet lys i plexipladen med Corsair logoet på. Alt i alt kan man tydeligt fornemme, at K70 MK.2 er et fuldstændig gennemtænkt tastatur, og der er ikke skåret nogen hjørner på noget tidspunkt.

Med i kassen kommer der også en lavprofils håndledsstøtte, der lige skåner ens håndled fra at ligge direkte på bordet. Håndledsstøttes såvel som mellemrumstasten er belagt med noget anti-slip belægning, der sikrer en imod at skride, når man bruger sit Corsair K70 tastatur. Selv den mest simple ting som en håndledsstøtte virker rigtig solid, og man får igen den fulde kvalitetsfornemmelse, når man sidder med tastaturet.

Corsair har også vedlagt en blisterindpakning med FPS- og MOBA keycaps, hvis man gerne vil gøre sit tastatur mere personligt i forhold til ens foretrukne spiltype. Med til omtalte keycaps finder vi også et værktøj til at afmontere de nuværende caps.

Brugen af Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile Cherry MX tastaturet

Jeg har i testfasen brugt Corsair K70 tastaturet i mange forskellige scenarier. Det har været mit foretrukne tastatur til skribentopgaver, når tiden har stået i anmeldelsernes tegn, ligesom jeg har spillet en hel del. Det er selvfølgelig sidstnævnte, som Corsair slår sig på med netop K70 RGB MK.2 tastaturet, og derfor vil størstedelen af mit fokus ligge her.

Men derfor skal det da ikke gå i glemmebogen, at Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile er et helt igennem fantastisk tastatur at skrive på, og selv gennem en hel aften, hvor der bare er blevet tæsket igennem på brættet, bliver man stadig ikke udkørt i fingrene. De monterede keycaps ligger godt i forhold til ens fingre og håndledsstøtten, og her har jeg kun positivt at tilføje.

Når det kommer til spil, så er det især MOBA- og FPS titler, som Corsair har i mente, når vi snakker om K70 RGB MK.2. Jeg har dog spillet mest FPS samt third person shooters, som jeg har spillet. Der er blandt andet blevet spillet en hel del Assassins Creed: Odyssey samt Far Cry 5. Personligt vil jeg nok sige, at Corsair K70 RGB MK.2 er et af de fedeste Low Profile tastaturer, som undertegnede nogensinde har haft i hænderne, og man får bestemt ikke en ringere spiloplevelse af den manglende højde i forhold til almindelige mekaniske tastaturer.

Pris

I skrivende stund, den 19. december 2018, er Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile RAPIDFIRE Mechanical Gaming Keyboard set til 1.399,00 kroner.

Konklusion

Vi er nu nået til vejs ende med vores anmeldelse af Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile RAPIDFIRE Mechanical tastaturet, og det er blevet tid til, at vi skal have samlet tankerne lidt og have konkluderet på oplevelsen.





Jeg havde forud for testen ingen forventninger til tastaturet, og jeg ville egentlig bare gå ind i det med et åbent sind. Men jeg må nok sige, at Corsair har blæst benene væk under mig med K70 MK.2. Jeg har aldrig siddet med et Low Profile tastatur, som gav mig sammen kvalitetsfornemmelse, og alene valget af materialer og en kampvægt på over 1 kilo kom bag på mig. Der er virkelig tale om et tastatur af højeste kvalitet, og aluminiumsfronten er virkelig læker med sit børstede design. Den flettede ledning er dog meget stiv, hvilket kan gøre den lidt svær at arbejde med. Til gengæld er den rigeligt lang, så man ikke kommer til at mangle ledning.

Selve brugen af tastaturet med sine lave keycaps og Cherry MX Speed switches er helt sublim, uanset om man sidder overfor en lang eksamensopgave, eller om man bare gerne vil game hele weekenden uden at blive ødelagt i sine fingre. Corsair og Cherry har virkelig været et godt makkerpar her, og der er intet ondt at sige om den del.

Prisen er et område, der selvfølgelig vil kunne skræmme nogen, når de skal smide lige under 1.400,00 kroner for et tastatur. Til gengæld får man et tastatur, der samler alle de bedste ting fra alle lejre i et og samme tastatur. Alt i alt er jeg nødt til at give Corsair en score på 9,5 og en Editors Choice Award. Ganske enkelt fordi det er fortjent.

Godt:

Fantastisk valg af materialer

Ekstra lavt tastatur

Fuld RGB belysning, der heldigvis kan slukkes

Fuld størrelse tastatur med numpad

Lækre Cherry MX Speed switches

Knapt så godt:

Ledningen er meget stiv grundet dens sleeving

Prisen vil skræmme nogen

Score: 9.5 + Editors Choice Award