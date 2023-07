Ducky One 3 SF Pure White - 65 % Quack Mechanics

Ducky har efterhånden etableret sig ret godt blandt fans af lidt mere custom tastatur løsninger. Vi har taget et kig på deres Ducky One 3 SF Pure White.

15 jun. 2023 kl. 08:00 Af Nahassa DEL:

Ducky er et taiwansk mærke, der startede som OEM producent for andre mærker indenfor PC tilbehør, men i 2008 lancerede de deres eget keyboard brand med det formål at levere mekaniske tastaturer af højeste standard til forbrugerne.

Siden da har Ducky etableret sig som et af top mærkerne inden for mekaniske tastaturer med ry for at producere innovative tastaturer af høj kvalitet. I dag skal vi se på deres One 3 serie, mere specifikt deres One 3 SF Pure White, som er et 65 % tastatur med hotswap Cherry MX Red switches.





Specifikationer

Vi lægger ud med specifikationerne:

65 % layout

Hotswap

Cherry MX Red switches

Double-shot PBT keycaps

Dual layer PCB

Tre vinkler

RGB Backlight

1000 Hz polling rate









Rundt om Ducky One 3 SF Pure White

Ducky One 3 SF leveres i en forholdsvis simpel papkasse med et pænt design. Selve tastaturet er pænt præsenteret og udover at være beskyttet af et dust cover, som fint kan bruges til hverdag, er tastaturet også pakket sikkert ind i en plastikpose.

Ducky One 3 SF Pure White leveres med helt hvide keycaps, bortset fra Enter tasten, der er lys lilla. Til gengæld følger der en del ekstra keycaps med, så man kan tilpasse udseendet rimelig meget efter egen smag. Der er sågar en rund keycap med Ducky logoet med, som dog ikke rigtig passer til resten af tastaturet efter min mening. Alle keycaps er Double-Shot PBT, så de to farver er “støbt ind i hinanden”, så de holder farven og tid og bogstaverne ikke bliver slidt af. Min eneste anke er, at de lilla piletaster ikke har samme ikoner som de hvide, så de kunne godt matche bedre.

Udover ekstra keycaps, følger der separat keycap puller og switch puller med, hvilket er rart, da det fungerer bedre end de kombinerede switch og keycap pullers, som man ofte ser leveret med hotswap tastaturer. Der er naturligvis et USB-C kabel af god kvalitet med. Ducky One 3 SF Pure White også leveres med en noget anderledes keycap til mellemrumstasten, som har en tiger som mønster. Det er smag og behag om man er til det, men heldigvis følger der en helt hvid keycap med til mellemrumstasten. Mine unger er vilde med tigeren, jeg synes selv den er flot, desværre kan man mærke udskæringen, når man bruger tasten, så i det lange løb foretrækker jeg den helt hvide keycap.

Det eneste jeg kunne savne ved tilbehøret, skulle være et par ekstra switches, når nu det er et hotswap tastatur.

Ducky One 3 SF er bygget aldeles solidt, selvom det ikke er bygget i fx en alu kasse. Det har en forholdsvis lav profil i forhold til andre mekaniske tastaturer, til gengæld har Ducky designet fødderne, så det er muligt at indstille tastaturet i tre forskellige vinkler. Om man kan lide de sølvfarvede sider på tastaturet er jo smag og behag, men jeg synes det klæder Ducky One 3 SF Pure White og så er det også med til at adskille tastaturet fra de mange andre hvide 65 % tastaturer på markedet.

Test

Ducky One 3 SF Pure White er en del af Ducky’s Quack Mechanics koncept, hvor de fokuserer på en balance mellem kvalitet, akustik og tasteoplevelsen. Derfor er Ducky One 3 SF bygget op med en god vægtbalance i konstruktionen, for at højne stabiliteten i tastaturet. Desuden er der gjort brug af lyd- og vibrationsdæmpning i flere lag og et lag EVA skum under printpladen. Kombineret med godt tunede stabilisatorer gør det Ducky One 3 SF Pure White til et af de mest behagelige og lydsvage Cherry MX Red tastaturer jeg har brugt til dato. Til trods for at switches ikke er pre-lubed fra Duckys side. Jeg er oprigtigt imponeret over hvor vellykket konstruktionen er. Den eneste finger jeg har at sætte på konstruktionen er, at Ducky har valgt et materiale til gummifødderne, som ikke er specielt skridsikkert, så det er lidt for let at komme til at skubbe til tastaturet under brug.





Jeg har brugt tastaturet til både arbejde og gaming i nogle uger og det har været en yderst positiv oplevelse. Til arbejde er 65 % tastaturet en virkelig god størrelse, når man ikke har brug for et numpad og det var let at huske hvor tasterne på funktionslagene sidder, og kan man ikke huske det, så er de tydeligt markeret på keycaps. Det eneste, der undrer mig, er at Ducky har valgt at lægge piletaster på første funktionslag, når 65 % layoutet jo netop har dedikerede piletaster. Til gaming er tastaturet responsivt og med mindre man hele tiden bruger F-tasterne, er 65 % efter min mening en af de bedste størrelser til især FPS spil, da man stadig har dedikerede piletaster og fx Home og End, men tastaturet er så lille, at det bliver lettere at holde en sund skuldestilling, selvom man både bruger tastatur og mus på én gang.

Ducky leverer ikke software til tastaturet, men det er stadig muligt at indstille RGB og optage macroer som man har lyst, hvis man har tålmodighed til at følge manualen i ro og mag. Udover det, er der fire DIP switches på bunden af tastaturet, hvor den ene gør det muligt at toggle talrækken til at være dedikerede F1-F12. Det er ikke noget, jeg personligt har brug for, men muligheden er der.

Pris

Jeg har fundet Ducky One 3 SF Pure White til ca. 1200,- online, hvilket ligger i den dyre ende for et 65 % hotswap mekanisk tastatur, men til gengæld leverer det også noget nær den bedste tasteoplevelse i et standard tastatur med Cherry MX Red switches. Normalt skal man ud i at lube switches og custom tastaturer for at få samme oplevelse.

Konklusion

Ducky har med One 3 SF Pure White lavet et godt bud på et mekanisk tastatur i den højere ende, før man når custom segmentet. Hotswap funktionalitet vil for mange virke ligegyldig, men for andre vil det være fedt at kunne skifte switches, hvis man får lyst til at prøve noget andet. Ducky One 3 SF Pure White er godt lyddæmpet, så det til trods for plastikkassen, ikke lyder billigt eller hult. Samtidig har tastaturet nogle af de bedste stabilisatorer jeg har oplevet i et mainstream tastatur og tasteoplevelsen tangerer custom segmentet. Ducky One 3 SF er i det hele taget et rigtig godt tastatur til arbejde, hvis man ikke har brug for numpad og samtidig er det virkelig responsivt, så det fungerer også godt til gaming. Vi ender på en endelig karakter på 9 og en Great Product Award.

Godt:

Tre mulige vinkler

Virkelig gode stabilisatorer

Driver-less

Virkelig gode keycaps

Lyddæmpning

Virkelig god tasteoplevelse

God vægtfordeling i konstruktionen

Skidt:

Gummifødderne kunne godt stå bedre fast

Ekstra piletaster bruger andre ikoner end de hvide