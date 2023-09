Endorfy Thock 75% Wireless

Et nyt mærke er kommet til redaktionen, og vi har fået muligheden for at kigge på Endorfy fra Polen. Et brand som ønsker at være det foretrukne valg, blandt streamere, gamere og content creators. I første omgang skal vi tage et kig på en af deres tastaturer, nemlig Thock 75% Wireless.

14 aug. 2023 kl. 08:00 Af Berger DEL:

Som navnet indikere er der blevet skåret ned på det, og vi er nede i TKL størrelse, hvor vi blandt andet ikke har numpad. Kig med når vi dykker ned og Endorfy på et marked, som er fyldt med producenter, som alle har deres take på hvordan et tastatur skal være.

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på Thock 75% Wireless fra Endorfy. Jeg har været inde på Endorfy’s hjemmeside for at finde oplysningerne.

Specifikationer på Endorfy Thock 75% Wireless

Type: TKL 75%

TKL 75% Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: Kailh Box Black (70 millioner klik)

Kailh Box Black (70 millioner klik) Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-C til USB-A), Bluetooth og 2.4 GHz

Kabel (USB-C til USB-A), Bluetooth og 2.4 GHz Batteri: -

- Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz Response Rate: -

- Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Endorfy Wireless Keyboards

Endorfy Wireless Keyboards Dimensioner: 326 x 136,2 x 42,5mm

326 x 136,2 x 42,5mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: -

- Kompatible styresystemer: Windows

Rundt om Endorfy Thock 75% Wireless

Selvom Endorfy ikke giver alle oplysningerne, som jeg normalt lister op, har jeg da kunne finde det meste. Thock 75% Wireless kommer med Kailh Black kontakter, som kommer med en lineær følelse, sammen med 60g tryk kraft. Tastaturet har fået et beskyttende skjold, som skulle gøre at selv efter lang tidsbrug vil det stadig se nyt ud. Hvis du ikke er til de sorte Kailh kontakter, har Endorfy givet dig fleksibiliteten til at skifte dem ud, da tastaturet understøtter både 3- og 5-pins kontakter.

I æsken finder vi selvfølgelig selve tastaturet, en ledning med USB-A til USB-C, dongle sidder i tastaturet, værktøj til at fjerne kontakterne og til sidst én manual.

Thock 75% Wireless er i et mat sort design, hvor det ikke bliver brudt af meget. Vi har Endorfy logo nede på FN knappen, samt står der ”Endorfy i kanten af tastaturet. Multimedie knapperne findes i F tasterne, som kan aktiveres ved at bruge FN knappen, dog har lydstyrke fået en selvstændig knap i øverste hjørne. Selvom de ikke har oplyst om vægten, føles den relativ lav.

Thock 75% Wireless har som sagt i hjørnet en knap til at styre lydstyrken. I samme side, har vi også knappen til at styre om tastaturet skal være trådløst, slukket eller kablet. Det er også muligt at have kabel i til opladning, selvom den er trådløst.

For at kunne oplade tastaturet medfølger der selvfølgelig en sleeved kabel med USB-A til USB-C.

På bagsiden har vi belægning til at holde tastaturet fast, selv på lidt mere glatte overfalder. Du kan også justere højden på tastaturet. Der er også lavet ”gange” til at fører kablet rundt, hvis det ikke skal komme direkte ud bagpå tastaturet.

Selve tastaturet er i TKL størrelse, hvilket gør den vil fylde mindre, og giver derfor mere plads på bordet, og mere plads til at musen. Der medfølger ingen håndledsstøtte, men det kan købes separat.

Software

Inden vi går videre til selve testen, skal vi have kigget på softwaren som du kan bruge sammen med Thock 75% Wireless. Endorfy har deres egen software, ENDORFY Wireless Keyboards. De skriver selv det er valgfrit at bruge. Som det første skulle den opdatere firmware, hvilket blev klaret. Men jeg oplevede tastaturet pludselig ikke virkede, hvor jeg skulle forbinde den til dongle igen, før jeg kunne bruge den trådløst. Udover det skal tastaturet være tilsluttet med kabel og sat over på kabel, for at kunne tilgå software.

Første menu er ”Illumination”, hvor vi kan vælge hvilken slags lighting som tastaturet skal have. Det kan være alt fra statisk lys, rainbow, raindrop med mange flere. Det er også muligt her at vælge lysstyrke, som kan justeres fra 0 til 100%.

Den næste er ”Buttons” som giver muligheden for at ændre tasternes funktioner.

Efterfølgende har vi Macro.

Den sidste er ”Other”. Her har er det muligt at ændre USB polling rate, samt aktivere Windows Lock, bytte rundt så WASD bliver pil tasterne.

Testen – Brugen og komfort

Det er blevet tid til selve testen af Thock 75% Wireless fra Endorfy. Jeg har fået skiftet mit tastatur ud med Thock 75% Wireless og jeg skal nu have den igennem lidt almindelig PC-brug, sammen med noget gaming.

Jeg vil starte med at kigge på funktionen omkring skrivning og det almindelige brug af tastaturet. Det er første gang jeg skal prøve Kailh Black kontakterne, og selvom jeg normalt har været til Red kontakterne og de optiske, så har de sorte fra Kailh overrasket mig meget. De har en utrolig god lyd, hvor de føles tæt på lydløse, og jeg vil næsten mene de er mere lydløse end Red. De har samme lineær følelse som Red. Der hvor de adskiller sig markant, og dog selve kraften som skal bruges på at trykke dem ned, her føles Kailh Black til at give lidt mere modstand og jeg skal bruge lidt flere kræfter. Det gjorde også jeg i starten fik lavet tryk fejl, fordi jeg ikke fik kontakten korrekt ned. Så kræver det også noget tilvænning omkring det med at tastaturet har fået skåret mere af, så den er en smule mindre end et normalt TKL tastatur. Hvilket gør det krævede noget tilvænning, specielt fordi jeg bruger DEL knappen en del når jeg er på skrivebordet.

Under gamingen brugte jeg den trådløse forbindelse på Thock 75% Wireless. Jeg oplevede ikke at tastaturet skuffede i ydelsen, og jeg fik en respons med det samme når jeg trykkede på tastaturet. Jeg havde også fået vænnet mig til kontakterne som kræver lidt flere kræfter, hvilket gjorde jeg på intet tidspunkt følte jeg lavede fejl tast eller ikke fik trykket godt nok ned på tastaturet. Kontakterne var stadig utrolig lydløse, og de var utrolig gode at arbejde med.

Pris

Jeg har kunne finde Thock 75% Wireless fra Endorfy til en pris på 696,- DKK. Hvilket uden tvivl er en skarp pris for et trådløst tastatur.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Thock 75% Wireless fra Endorfy kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på Thock 75% Wireless fra Endorfy. Selvom det måske ikke er et mærke, som de fleste i Danmark nok ikke kender så meget til, så har de startet godt ud i testen her hos i Tweak. Jeg er utrolig imponeret over deres kvalitet af tastaturet, og specielt valget af design, hvor der blandt andet er gjort plads til en knap til lydstyrke, hvilket jeg syntes tit bliver glemt på de mindre tastaturer.





De sorte Kailh kontakter, er helt klart et godt pust til et markedet, hvor vi har været van til brun, blå og røde. Nu får vi endelig noget nyt til, som sagtens kan få en plads i markedet, og som klart er blevet mine favoritter når det kommer til de mekaniske kontakter.

Selve belysningen i tastaturet er flot, og det er ikke fordi den adskiller sig markant fra andre på markedet hverken negativt eller positivt, men har den nødvendige styrke og flotte farver.

*Efter release af testen, er jeg blevet gjort opmærksom på at FN kontakten viser status på strømmen. Ved nyeste software opdatering, vil det både være mellemrumsknappen samt FN knap.

Selve materialerne virker utrolig solide, og selvom jeg ikke har brugt tastaturet et halvt år, kan jeg dog godt forestille mig det bliver mindre slidt, end mange andre tastaturer jeg har siddet med.

Kigger vi på ting, som måske ikke imponeret mig så meget, så er det helt klart deres software, her føler jeg der mangler lidt, specielt under ”other” hvor det kun er muligt at ændre polling rate, ud fra om tastaturet er kablet. Udover det at jeg kun kan tilgå softwaren når tastaturet er kablet, virker fjollet for mig.

Det ender en solid score på 8 ud af 10 til Thock 75% Wireless fra Endorfy. Det er helt klart et produkt som var tæt på at få et ”Great Product” award med på vejen, men der er nogle ting omkring det som skal forbedres, for at jeg vil mene vi er helt i mål. Men står du med ønsket om et trådløst tastatur, som sikre dig en god oplevelse så er Thock 75% Wireless fra Endorfy helt klart et kig værd, som ikke springet budgettet i forhold til andre trådløse tastaturer.

Pros

Mulighed for trådløs og kablet tilslutning

Design og finish

Black Kailh kontakter

Flot RGB-Belysning

Solide knapper

Solide materialer

Pris

Cons

Software kan kun bruges kablet

Score: 8