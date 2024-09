Glorious Fox Linear Switch lanceret

Glorious Gaming, annoncerede i går lanceringen af deres seneste tilføjelse til deres mekaniske switch-sortiment, Glorious Fox Linear Switch.

2 sep. 2024 kl. 20:50 Af Kenneth Johansen DEL:

Glorious Fox Linear switches er designet med en ultra-glat POM-polymerstamme belagt med et smøremiddel for at sikre, at stammerne ikke bare bevæger sig, men glider, så alle kontakter er tilfredsstillende glatte og med en tilsvarende behagelig lydprofil, når der skrives eller games.

Glorious Fox-switches er designet og fremstillet ultrapræcist, hvilket, når det kombineres med polymerstammen og det glatte smøremiddel, leverer et tilfredsstillende, præcis og stabilt tastetryk uden uønskede bevægelser eller støj.

Med en aktiveringskraft på 45g er Glorious Fox Linear Switches perfekt afbalanceret til hurtige tastetryk i tempofyldte spil, mens de er modstandsdygtige nok til at forhindre utilsigtede tastetryk. At vente på dine spells aktiveres eller at strafe forbi dyrebar dækning, er en ting fra fortiden med Fox; den glatte lineære MX-switch har nul afstand mellem aktiverings- og nulstillingspunkt, hvilket gør det muligt at spamme Fox-switches i hurtig rækkefølge uden forsinkelse mellem tastetryk.





Den perfekte alt-i-en løsning for nybegyndere

Uanset om du lige er begyndt at bygge dit første tastatur, eller er i gang med at opgradere dit eksisterende, kommer Glorious Fox-switches i en pakke, der er stor nok til at udstyre alle størrelser tastaturer, hvor en enkelt boks med 110 Fox Switches kan tilbyde fuld dækning på 65%-, 75%- og 100%-tastaturer. Glorious Fox er den perfekte alt-i-en løsning for at gøre indgangen til tastaturtilpasningsverdenen lettere; her har du alle de kontakter du har brug for, i én nem pakke.

Skræddersyet til RGB-elskere

Glorious Fox-switches har et klart top- og bundhus, der sikrer, at RGB-belysning skinner igennem med maksimal lysstyrke og præcis farve. Sammenlignet med uigennemsigtige og halvgennemsigtige switch-huse tillader klare huse, at dit tastatur ser fantastisk ud i et klart RGB-lys.

Fremstillet til universel kompatibilitet

Glorious Fox-switches er klar til alt, da de kommer i en 3-pin konfiguration, hvilket gør dem kompatible med både plademonterede 3-pin boards og 5-pin PCB mount boards. Den bredt dækkende understøttelse betyder, at de nye switches kan bruges, uanset om man har et Glorious GMMK-tastatur eller ej. Det tilsvarende universelle Cross Stem Design giver brugerne mulighed for at udsmykke deres tastatur med hele Glorious Keycap- eller KeyCapsule-sæt, samt bred support af de utallige tredjeparts keycaps, der er tilgængelige på markedet.

Glorious Fox lineære switches var tidligere kun tilgængelige som en del af GMMK 2 og GMMK Pro pre-built systemer, men er nu tilgængelig som separat køb på Gloriousgaming.com og hos udvalgte forhandlere.

Glorious Fox Switch 110 Pack er tilgængelig til en vejledende pris på 299 kr.