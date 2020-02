AUTHOR : Mads Pedersen

PUBLISHED : 2019-02-09 13:00

Hvad er forskellen mellem membran og mekaniske tastaturer

Der findes populært og groft sagt to slags tastaturer, nemlig membrantastaturer og mekaniske tastaturer. Måske ved du allerede, hvad forskellen er, men ved du det ikke, så frygt ej. Tweak.dk to the rescue. Vi vil nu forsøge at forklare lidt om, hvori forskellene består.





Måske kender du lidt til forskellene mellem mekaniske tastaturer og membrantastaturer, og Tweak.dk vil nu prøve at gøre dig derude lidt klogere på, hvad forskellene i hovedtræk består af. Der findes alenlange tekniske forklaringer, men i denne artikel vil vi prøve at forklare det i et sprog, som alle kan forstå.

Membrantastaturer:

Membrantastaturer består af en printplade, hvor forskellige elektriske baner forbindes, når en knap trykkes ned. For at forklare det simpelt, så kan man sige, at den elektriske bane for tasten ”E” forbindes, når tasten ”E” trykkes ned. Der kan dog være mere indviklede måder at opbygge printpladen på, men som udgangspunkt er det på denne måde, et membrantastatur virker.

Billede taget fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_keyboard

Membrantastaturer er meget billigere at fremstille end mekaniske tastaturer, hvilket også er årsagen til, at det i langt højere grad er dem, man ser rundt omkring.

Fordele ved et membrantastatur: Det er billigere

Det egner sig godt til skrive- og hverdagsbrug

Det er støjsvagt Ulemper ved et membrantastatur: Det er knapt så holdbart som mekaniske tastaturer

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at skifte knapper ud

Det kan være besværligt at rengøre

Mekaniske tastaturer:

Mekaniske tastaturer har de seneste mange år vundet indpas hos især gamere, da de tilbyder nogle fordele og har nogle features, som membrantastaturer ikke kan tilbyde. Dette har dog også en ulempe, da de som oftest er dyrere end membrantastaturer, hvilket skyldes, at der ligger langt mere arbejde i at fremstille et mekanisk tastatur.

Hvor man på et membrantastatur sådan set kan fremstille hele det elektriske kredsløb på én gang, skal man ved et mekanisk tastatur fremstille en knap, eller en switch, under hver tast. Dette er også den mekanisme (bl.a. deraf navnet ”mekanisk tastatur”), der registrerer tastetrykket.

Der findes mange forskellige slags ”switches”, og tyske Cherry Corporation er den producent af switches, de fleste kender. De har navngivet de forskellige switches efter farver, så man kan skelne dem fra hinanden. De mest populære switches er Black, Red, Blue og Brown. Hver switch har forskellige fordele, ulemper og primære anvendelsesområder, men fællesnævneren er, at ved mekaniske tastaturer er man ikke nødsaget til at trykke tasten helt i bund for, at tastetrykket registreres. Mekaniske tastaturer har også endnu et es i ærmet. Det er nemlig muligt at tage tasterne af, så man f.eks. kan rengøre det. Dog kan dette også gøres på visse membrantastaturer, men der er det undtagelsen frem for reglen.

Fordele ved et mekanisk tastatur: Det er meget modstandsdygtigt.

Det kan holde til op mod 60 millioner tastetryk pr. tast

Tasterne kan tages af for rengøring og udskiftning af taster

Det holder ofte længere tid end membrantastaturer

Der er større mulighed for at få et tastatur, der passer til ens brug Ulemper ved et mekanisk tastatur: Det er knapt så bærbart, da det ofte vejer mere

Det er som udgangspunkt dyrere end membrantastaturer

Det larmer som udgangspunkt mere end membrantastaturer