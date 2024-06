Logitech lancerer G515 LIGHTSPEED TKL Wireless

I dag lancerer Logitech G det nye G515 LIGHTSPEED TKL Wireless Gaming Keyboard. Dette tastatur kombinerer avancerede teknologier og højtydende funktioner i et slankt, moderne design.

25 jun. 2024 kl. 09:23 Af Kenneth Johansen

Flade tastaturer giver et renere og mere æstetisk tiltalende udseende og leverer samtidig en højt ydende tasteoplevelse. Med G515 får man en mere effektiv og komfortabel tasteoplevelse ved at kombinere flade switches med et strømlinet design.

Vi har her på Tweak modtaget det nye G515 LIGHTSPEED TKL Wireless så følg med her på siden for en anmeldelse inden længe.

"Med det ikoniske G915 gaming-tastatur leverede Logitech G et unikt fladt tastatur, kendt for sin enestående kvalitet, toppræstation og førsteklasses designfunktioner. Med det flade G515-design har vi rykket grænserne endnu længere," siger Arnaud Perret-Gentil, Head of PC Gaming, Logitech G. "G515 bevarer det strømlinede design og inkluderer vores nyeste teknologiske innovationer, såsom LIGHTSPEED, LIGHTSYNC og KEYCONTROL, for at give gamere en avanceret og højt ydende gaming-tastaturoplevelse."





G515 er kun 22 mm højt og eliminerer behovet for en håndledsstøtte, hvilket sikrer en behagelig gaming-oplevelse. Det har flade switches, der aktiveres med en minimal afstand på kun 1,3 mm og en total bevægelsesafstand på 3,2 mm, hvilket er kortere end traditionelle switches. Dette gør det muligt for gamere at øge deres handlinger per minut.

Tastaturet er også udstyret med lyddæmpende skum, fabrikssmurte switches, integrerede stabilisatorer og førsteklasses PBT-taster for optimal komfort og en glattere skriveoplevelse med mindre støj.

G515 tastaturet inkluderer Logitech G's nyligt lancerede KEYCONTROL teknologi, der giver gamere tilpasningsmuligheder langt ud over standardtastaturer. Hver tast kan udføre op til 15 forskellige handlinger, så gamere kan personliggøre deres tastatur med makroer, lydsignaler, lyseffekter og mere. KEYCONTROL inkluderer lag og tilpasningsværktøjer som G SHIFT, der øger tilpasningsmulighederne med hele tasteopsætninger, der kan skiftes ved et tryk på en knap.





Yderligere funktioner i G515 LIGHTSPEED TKL Wireless Low Profile Gaming Keyboard inkluderer:

Praktisk 2:1 LIGHTSPEED Wireless Paring: Gamere kan forbinde deres gaming mus, såsom G502 X PLUS, via G515 LIGHTSPEED donglen, hvilket frigør en ekstra USB-port.

LIGHTSYNC RGB-belysning: Gamere kan få adgang til ~16,8M farver for at tilpasse deres oplevelse og forbinde alt deres Logitech G-udstyr med G HUB.

Alsidig Tri-Mode Tilslutning: Gamere kan vælge mellem LIGHTSPEED trådløs, Bluetooth® og USB-C kablet datatilstand.

Op til 36 timers kontinuerlig, uafbrudt spilletid.

Pris og tilgængelighed

Logitech G515 LIGHTSPEED TKL Wireless Gaming Keyboard er nu tilgængeligt i sort og hvid på LogitechG.com og hos udvalgte forhandlere til en vejledende udsalgspris på 1099 DKK for den trådløse udgave samt 799 DKK for den kablede version, der kommer senere på året.