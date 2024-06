Logitech lancerer Keys-To-Go 2

Logitech har i dag lanceret Keys-To-Go 2, et ultra-bærbart trådløst tastatur designet til tablets, mobile enheder og laptops. Det har et indbygget cover for at beskytte det mod skader eller spild, mens det slanke, lette design gør det nemt at pakke ned og tage med.

18 jun. 2024 kl. 09:56 Af Kenneth Johansen DEL:

I forbindelse med lanceringen af det nye kompakte tastatur har Logitech udsendt denne pressemeddelelse:

Keys-To-Go 2 er skræddersyet til mobil databehandling og er multi-OS-kompatibel, så brugere ubesværet kan arbejde, lære og skabe fra enhver enhed, ethvert sted, når som helst.

"I dagens tempofyldte verden er det afgørende at være produktiv på farten," siger Joseph Mingori, general manager for mobile løsninger og partnerskaber hos Logitech.

"Vi forstår de udfordringer, mobile professionelle står over for, og deres ønske om at finde løsninger, der gør det muligt for dem at have mindre med og gøre mere, fra hvor som helst. Keys-To-Go 2 er en meget personlig enhed, der skaber et ideelt arbejdsområde, uanset hvor arbejdsområde måtte være."

Keys-To-Go 2, er tilgængelig i bleg grå og grafit, har saksetaster for en behagelig, effektiv og mere præcis skriveoplevelse. Forbind via Bluetooth med op til tre enheder via Easy-Switch-tasterne, og skriv problemfrit på tværs af tablets, telefoner og bærbare computere. Dette kompakte tastatur fås i to layout: Universal (Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, iOS og MacOS) og dedikeret Apple layout (iPadOS, iOS og MacOS).

Logitech er dedikeret til at designe en positiv fremtid gennem løbende bestræbelser på at reducere vores CO2-fodaftryk, og vi mener, at der ikke er behov for at gå på kompromis med portabilitet med bæredygtighed. Keys-To-Go 2 er ansvarligt designet til at være kraftfuldt bærbar med et mindre fodaftryk for at sætte brugerne fri til at arbejde, lære og skabe på farten med stil, og med ro i sindet om, at de har truffet et godt valg.

Plastdelene i Keys-To-Go 2 inkluderer certificeret genbrugsplastik for at give et nyt liv til slutbrugt plastik fra gammel forbrugerelektronik: 36 % for Pale Grey og Graphite. Aluminiumet i Keys-To-Go topkassen er lavet med vedvarende energi i stedet for fossile brændstoffer for en lavere kulstofpåvirkning, og dens papiremballage kommer fra FSC™-certificerede skove og andre kontrollerede kilder.





Tilgængelighed og prissætning

Keys-To-Go 2 vil være tilgængelig globalt i juni 2024 på www.logitech.com og hos udvalgte forhandlere til en vejledende udsalgspris på 649 kr.