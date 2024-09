Logitech lancerer Logitech G915 X serien

I dag lancerer Logitech G, det nye Logitech G915 X Gaming tastatur. Det er mest af alt en opdatering af det allerede eksisterende G915 Lightspeed. Hvis man var vild med designet på G915, men har haft en ønske om opdateret hardware og lavere aktiveringshøjde, så er det nu man skal følge med.

"Da vi lancerede G915 LIGHTSPEED tastaturet tilbage i 2019, var det et banebrydende og prisvindende gaming-tastatur, der for mange gamere åbnede døren til fordelene ved flade tastaturer. Siden da har vi lyttet nøje til vores G915-brugere og deres ønsker til den næste generation. I dag er vi derfor stolte af at kunne præsentere G915 X, som både indeholder de funktioner, gamerne elsker, og de forbedringer, der er blevet efterspurgt mest," udtaler Arnaud Perret-Gentil, Head of PC Gaming hos Logitech G.

G915 X er udstyret med en nyudviklet galvanisk switch. De oprindelige switches i hook-style stem er blevet erstattet med POM-krydsformet stem. Denne nye konstruktion forbedrer tasternes stabilitet og giver en bedre og mere lydsvag skriveoplevelse samt gør det lettere at udskifte eller tilpasse tastaturknapperne.

Desuden er aktiveringspunktet for switches reduceret fra 1,5 mm til 1,3 mm, hvilket giver en hurtigere respons. Tastaturet har også fået PBT-taster, der er opgraderet fra ABS til dobbeltstøbte, gennemskinnelige PBT-taster, som er mere slidstærke og reducerer synligheden af eventuelt fedt fra fingrene.





For at sikre en førsteklasses tasteoplevelse er det afgørende, at kvaliteten er i top. Aluminiumspladens tykkelse er øget fra 1,2 til 1,5 mm, hvilket styrker produktets konstruktion og giver det sidste touch til den i forvejen anerkendte skriveoplevelse.

G915 X LIGHTSPEED tilbyder den lynhurtige LIGHTSPEED trådløse teknologi, Bluetooth® og USB-kablet tilslutning samt bevarer den oprindelige trådløse tri-mode-forbindelse.

Desuden er batterilevetiden blevet forbedret sammenlignet med den oprindelige model, uden at der er gået på kompromis med ydeevnen. Når baggrundslyset er slukket, kan G915 X LIGHTSPEED i fuld størrelse levere op til 800 timers batterilevetid. Ved fuld RGB-belysning og LIGHTSPEED-forbindelse kan den klare op til 36 timers uafbrudt brug, hvilket er en forbedring på 20 procent i forhold til den tidligere model. Tenkeyless versionen kan tilbyde op til 1000 timers batterilevetid med lyset slukket og 42 timer ved 100 procent lysstyrke.

Udover den originale volumen roller (G key) og medieknapper, tilføjer G915 X et ekstra stærkt værktøj for at opnå kontrol og personlig tilpasning. Nemlig KEYCONTROL, der kan forvandle enhver tast om til en stærk makro, og som samler flere kommandoer i ét tastetryk. Numpad’en kan omformes til et fuldt gaming-kommandocenter, eller kombineres med G shift-tasten på ens mus for på den måde, at give alle tasterne på tastaturet en ny kommandoopsætning.





Yderligere funktioner i G915 X Serien inkluderer:

Tri-mode forbindelse. Vælg mellem den bedste 2,4 GHz LIGHTSPEED trådløse teknologi, Bluetooth® og kablede dataforbindelser.

Bløde medieknapper, 9 G-taster og en kraftig volume roller for hurtig adgang og kontrol.

LIGHTSYNC RGB med adgang til cirka 16,8 millioner farver, så du kan tilpasse og synkronisere alt dit Logitech G-udstyr gennem G HUB.





Priser og tilgængelighed:

G915 X-serien inkluderer:

G915 X LIGHTSPEED tastatur i fuld størrelse (LINEAR, TACTILE & CLICKY) – 1899 DKK

G915 X LIGHTSPEED TKL (LINEAR, TACTILE & CLICKY)- 1699 DKK

G915 X Wired Gaming tastatur (LINEAR & TACTILE) – 1499 DKK

Alle tre produkter fås i sort og hvid og bliver tilgængelige den 17. september 2024 på LogitechG.com og hos større forhandlere.