Logitech MX Keys S

Logitech har opdateret deres MX Keys tastatur med et par mindre forbedringer, men i den samme populære formfaktor.

19 jun. 2023 kl. 07:40 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Højde: 131,63 mm

131,63 mm Bredde: 430,2 mm

430,2 mm Dybde: 20,5 mm

20,5 mm Vægt: 810 g

810 g Genopladeligt Li-Po-batteri: (1500 mAh)

(1500 mAh) Afstandssensorer registrerer hænderne og tænder bagbelysningen

Sensorer for omgivende lys justerer bagbelysningens lysstyrke

Genopladelig via USB-C.

Tænd/sluk-knap

Caps Lock og strømindikator-lys

Kompatibel med Logitech Flow-aktiveret mus

Trådløs rækkevidde på 10 meter

Bæredygtighed (MX Keys S)

Grafitplastik: 26 % genbrugsmateriale 6Omfatter ikke PWA-plast (plast i trykt ledningssamling), modtager, ledninger, FFC-kabel og emballage.

Pale Grey plastik: 11 % genbrugsmateriale 7Omfatter ikke PWA-plast (plast i trykt ledningssamling), modtager, ledninger, FFC-kabel og emballage.

Etui i aluminium: Aluminium med lavt kulstofindhold

Papirindpakning: FSC™-certificeret

Certificeret CO2-neutral

På overfladen er der ikke sket det store siden den seneste version af MX Keys, som jeg kiggede på for lidt over et år siden.





En tur rundt om Logitech MX Keys S

Helt som jeg lige var inde på, så er der på designet heller ikke sket det store siden den sidste version. Det gør mig dog ikke noget, for jeg var rigtigt glad for designet og det er jeg stadig.

MX Keys S kan fås i to farver, med den klassiske grafitgrå variant, og så den hvide (Pale Grey), som vi har fået forbi til test.

Placerer vi MX Keys ved siden af den tidligere MX Keys version, så er det meget svært, ud over farven i dette tilfælde, at se forskel på de to. Formfaktor, størrelse osv er det samme, som vi allerede har set fra Logitech i MX serien.

Selve kroppen på MX Keys er kun 6 mm tyk, men står grundet en forhøjning i toppen, som indeholder batteriet, i en vinkel på bordet med en maks højde på omkring 2 cm. Der er ingen mulighed for højdejustering. Personligt synesjeg det er en god og behagelig vinkel at arbejde med.

Tasterne på MX Keys er Logitechs Perfect Stroke Keys. Det er rubber dome Scissor-Switch kontakter, men det har et tilfredsstillende feedback og et ret taktilt bump når man skriver.

Der er baggrundsbelysning i alle taster, som i mørke omgivelser giver et godt og brugbart hvidt lys, uden at være forstyrrende. Uden lys er der dog også gode tydelige symboler på alle tasterne. Så hvis man vil spare på batteriet, er der ikke noget problem i det.

Baggrundslyset er dog sat til som udgangspunkt at være slukket, når man er i oplyste omgivelser, hvilket er meget praktisk. Man kan godt slå det til, så det er aktivt hele tiden. Jeg oplevede dog, at baggrundslyset i dagslys faktisk gjorde det sværere at aflæse tasterne, end hvis det bare var slukket.

Designet er skåret ind til benet og er afdæmpet og funktionelt. Det er helt som vi kender det fra MX Serien tidligere. Det er produkter, der vil passe godt ind på både kontoret og derhjemme. Der er en række funktionsknapper, som er lagt ind på F1 til F12 tasterne.

Det er blandt andet muligheden for mediekontrol sammen med andre Windows funktioner. Ud over dem er der også et par ekstra enkeltstående funktionsknapper, som blandt andet er til at skifte imellem de op til tre tilsluttede enheder.

Det er faktisk i de funktionsknapper, at vi kan se en af de små ændringer, da der er blevet skiftet ud i et par af funktionerne. Der er blandt andet kommet en emoji-knap sammen med en diktering (som ikke virker på dansk) og en mikrofon-mute knap.

Personligt havde jeg helst set de Windows Desktop genveje, der var på den tidligere version var beholdt, men det vil nok variere alt efter, hvordan man bruger sin PC.

I toppen af MX Keys S finder vi en power knap og et USB C stik til opladning.

Logitech MX Keys S er stadig rigtigt lækkert bygget, med gode materialer og et lækkert finish hele vejen rundt. Vægten kommer stadig ind lige over 800 gram og tastaturet står med de gode gummifødder godt fast på bordet.

En anden af opdateringerne er i tilslutningen. MX Keys S er blevet opdateret med den nye Logi Bolt USB Dongle, over den tidligere Unifying USB Dongle.

De bringer den i tråd med de nye enheder fra Logitech. Fordelen ved USB tilslutningen er, at op til seks Logi Bolt kompatible enheder kan forbindes til en modtager. Samtidigt er det også en krypteret forbindelse. Det betyder, at den kan bruges i miljøer, hvor sikkerhed er en faktor der skal tages højde for.

Det er stadig muligt at være tilsluttet op til tre enheder af gangen, og de tre Easy-Switch knapper er stadig at finde. Så kan man hurtigt skifte frem og tilbage mellem sine enheder, som kan forbindes enten via Logi Bolt eller Bluetooth.





Software

Et sted der også er kommet en opdatering er til softwaren. Det er nu igennem Logitechs Logi Options+ man kan tilpasse indstillingerne for sit MX Keys S tastatur.

Softwaren giver dig en oversigt over alle tilsluttede enheder og deres batteristatus.

Softwaren giver mulighed for tilpasning af 17 af knapperne på dit tastatur. Det er funktionsknapperne langs toppen og de fire over numpad delen. Du har mulighed for at tildele et hav af forskellige funktioner og genveje til tasterne.

Det kan endda gøres program specifikt, så tasterne har forskellige funktioner, alt efter hvilket program du befinder dig i.

Der er også kommet muligheden for at lave Smart Actions, som er en ny tilføjelse i Logi Options+. Det er basalt set Macro funktioner som kan binde en række forskellige ting sammen på en enkelt tast.

Det kunne fx være et “Start Dagen” som du bruger når du starter arbejdsdagen for at åbne de forskellige programmer du skal bruge.

Du kan vælge imellem og redigere en række skabeloner, som findes i Logi Options+ eller du kan lave dine helt egne.

I softwaren har du også mulighed for at tilpasse indstillingerne for baggrundsbelysningen i tasterne og Easy-switch enhederne.

Samlet set er softwareoplevelsen velkendt og super stabil. Der er en masse gode muligheder i softwaren, hvis man vil tilpasse tingene til selv meget specifikke arbejdsopgaver.





Testen

Jeg har brugt Logitech MX Keys S som mit primære tastatur til arbejde i et par uger nu. Det betyder en masse skriveopgaver til mit arbejde her på Tweak, og generelt arbejde og web browsing.

Det er naturligvis altid en smagssag, hvilken type tastatur man foretrækker. Til gaming foretrækker jeg et mekanisk tastatur, men til mere generel desktop brug og specielt til arbejde foretrækker jeg helt klart et fladt low profile tastatur som MX Keys.

I den forbindelse er MX Keys S en af de bedste oplevelser jeg har haft på den front. Skriveoplevelsen er dejlig behagelig og der er et lækkert feedback på tasterne, når der skrives.

Samtidigt er tasterne også meget stille, hvilket specielt min kone er glad for, hvis jeg arbejder om aftenen.

Samtidigt er muligheden for at tilslutte til flere enheder på samme tid fantastisk i en situation som min, hvor jeg ofte skifter imellem min primære PC, en laptop og en test bench i forbindelse med arbejdet.

Batteritiden er fra Logitechs side angivet til et sted i det ret store spænd fra 10 dage op til fem måneder alt efter hvor meget lys man har slået til osv. Om man kan klemme de fem måneder ud af den skal jeg ikke kunne sige, da jeg ikke har haft det så lang tid.

Jeg har dog brugt MX Keys S i omkring en måned nu med varierende brug af lyset og er pt på omkring 50% batteri. Så batteritiden er mere end tilfredsstillende for mit tilfælde.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Logitech MX Keys S med en onlinepris på 900 kroner. Det er et par hundrede mere end den tidligere version, der landede med sidste år. Den tidligere version kan stadig findes til en pris på omkring 700 kroner.





Konklusion

Logitech fortsætter med at give en fantastisk skriveoplevelse med deres MX Keys S. Hvis man er til den flade low-profile stil, er det svært at finde noget der giver den samme gode oplevelse.

Mulighederne for tilpasning via software er stadig super gode og der er masser af muligheder for at sætte tingene op til netop dine opgaver.

Prisen er i den høje ende, men den følger alt andet lige meget godt med design, materialer og funktionalitet. Det største problem med prisen er, at man stadig kan få den tidligere version for et par hundrede kroner billigere, og forskellen er ikke specielt stor.

Vi lander, helt som sidst, med en endelig karakter på 9 og en Editors Choice award, for et bundsolidt og lækkert tastatur, som er et af de bedste i sin klasse.





Godt

Gode materialer og byggekvalitet

God trådløs fleksibilitet med både USB og Bluetooth forbindelser

Eminent batteritid





Skidt:

Ikke store ændringer over sidste version