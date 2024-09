Logitech udvider Pro X serien med Rapid Trigger

Logitech annoncerede ved Logi PLAY lanceringen deres nyeste PRO-serie, som er udviklet til at opfylde esportsudøvere og dedikerede gameres krav til udstyr.

Den nye serie omfatter den nydesignede PRO X SUPERLIGHT 2 DEX gaming mus, den opgraderede PRO 2 LIGHTSPEED gaming mus og det banebrydende PRO X TKL RAPID Gaming Tastatur.

“Vi lægger meget arbejde i vores PRO-serie produkter, der med fokus på innovation, giver tydelige forbedringer i præstationen. Samtidig arbejder vi tæt sammen med professionelle gamere for at opfylde deres behov. Denne forskning og designproces gør det muligt for os ikke kun at identificere og skabe banebrydende produkter, men også at teste ydeevnen, hvilket i sidste ende gavner hele gaming-fællesskabet,” udtaler Chris Pate, leder af PRO Series produktudvikling hos Logitech G. “Med vores nye PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, vores ambidekstrale PRO 2 LIGHTSPEED, og vores første magnetiske analoge rapid trigger keyboard, PRO X TKL RAPID, imødekommer vi gamernes behov for udstyr på højeste niveau.”

De seneste tre år har Logitech G samarbejdet med hundredvis af professionelle esportsudøvere for at udvikle den næste generation af udstyr i PRO-serien. De nye produkter giver sammen med det nuværende PRO-udvalg, spillerne mulighed for at vælge den form, spillestil og funktionalitet, der passer dem bedst. Samtidig med, at hvert PRO-serie produkt garanterer den højeste ydeevne inden for mus og tastaturer. De nyeste tilføjelser til PRO-serien inkluderer:





PRO X SUPERLIGHT 2 DEX: Den asymmetriske og skarpe gaming mus

Et af højdepunkterne blandt vores nye lanceringer er Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, som har et helt nyt, asymmetrisk design til højrehåndede. Det er udviklet over flere år med feedback fra professionelle gamere i spil som Counter-Strike og Valorant. Musen fokuserer ikke kun på ergonomi; den er også fyldt med avanceret teknologi.

LIGHTSPEED trådløs teknologi: Opgraderet til at understøtte 8KHz polling, hvilket sikrer ultrahurtig og reagerende ydeevne.

HERO 2 Sensor: Udviklet helt fra bunden til at understøtte 8KHz polling, giver denne sensor nu en fremragende sporingsevne med hastigheder på over 888 tommer per sekund og en acceleration på over 88G.

LIGHTFORCE switches: Forener optisk registrering, der sikrer lynhurtig aktivering og høj pålidelighed, med en mekanisk komponent, som giver en behagelig klikfornemmelse og lavt strømforbrug.

Bæredygtighed: Fremstillet med op til 55% genanvendt ABS-plast, hvilket reducerer produktets CO2-aftryk betydeligt.





DEX er et specialdesignet værktøj til højrehåndede, som mange professionelle spillere har ønsket at få tilføjet til PRO-serien. Som med alt vores PRO-udstyr har udviklingen af DEX strakt sig over flere år, hvor vi har samarbejdet med hundredvis af elite esportsudøvere for at imødekomme deres specifikke behov.

“PRO X Superlight 2 DEX føles som en forlængelse af min hånd, hvilket giver et højt niveau af komfort, som er afgørende i intense kampe,” udtaler Nikola “NiKo” Kovač fra G2 Esports, Counter-Strike 2. “DEX leverer den kvalitet, præcision og hastighed, jeg har fortalt Logitech, er nødvendig for at præstere.”





PRO 2 LIGHTSPEED: En opgradering af den ikoniske PRO Wireless

Samtidig med lanceringen af den nye højrehåndede PRO-gamingmus introducerer vi Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED. Den nye PRO 2 LIGHTSPEED bygger videre på det traditionelle ambidekstrale design fra PRO Wireless-gamingmusen og løfter den til et nyt niveau med avancerede komponenter og forbedret ydeevne. Det er en videreudvikling af en esports-klassiker, der nu er opdateret med de nyeste LIGHTSPEED- og HERO 2-teknologier.

“Hvis du er fan af en tungere mus, vil jeg varmt anbefale G PRO 2 LIGHTSPEED!” siger Evan “evv” De Couto fra FlyQuest RED i Valorant. “Det er en ekstremt hurtig og responsiv mus, og dens form sikrer et godt greb, hvilket gør det lettere at ramme dine mål præcist.”









PRO X TKL RAPID: Det første professionelt designede Rapid Trigger-tastatur

PRO X TKL RAPID er Logitechs G's første tastatur med magnetisk analog teknologi, der tilbyder justerbare aktiveringspunkter og rapid triggers. Disse funktioner giver professionelle mulighed for at udføre bevægelser og kommandoer med enestående hastighed og præcision. Tastaturets aktiveringspunkter og rapid triggers kan hurtigt justeres uden brug af software, hvilket gør det ideelt for esports-udøvere, der skal konfigurere nyt udstyr på systemer, hvor softwareinstallation ikke er tilladt.

Nogen vil måske sige, at Logitech har været en anelse langsomme med denne feature i deres lineup. Det var specielt et kritikpunkt, som de fik at høre, da de lancerede deres Pro X 60 Lightspeed. Logitech har dog forklaret, at det simpelthen bunder i den grundlige udvikling der går i skabelsen af produkterne i deres Pro serie af produkter.

"Jeg har prøvet mange analoge tastaturer, men det der adskiller PRO X TKL RAPID er, hvordan Logitech virkelig har lyttet til mine input," udtaler Ilya "m0NESY" Osipov fra G2 Esports. "De har taget sig tid til at forstå, hvad jeg havde brug for i et tastatur, og sørget for, at de funktioner blev integreret i det færdige produkt."









Vigtige funktioner inkluderer:

Magnetiske analoge switches: Har justerbare aktiveringspunkter og hurtig udløsningsfunktion for præcise og hurtige bevægelser.

Tastaturprioritet: Giver spillere mere præcision, hastighed og kontrol over bevægelser i spillet ved at tildele en eller flere taster til at måle og sammenligne handlinger, såsom rejseafstand, sidste tryk og neutral eller absolut prioritet.

Konfiguration på farten: Tillader professionelle at konfigurere nyt hardware uden brug af software, ideelt til systemer, hvor softwareinstallation ikke er tilladt.

G HUB-integration: KEYCONTROL giver detaljeret kontrol over rapid trigger og switches rejseindstillinger, multi-aktiveringstildelinger og flere kommando-lag. Brugere kan også få adgang til G HUB-fællesskabet og professionelle spillerindstillinger for at optimere tastaturets funktioner.

Bæredygtighed: Fremstillet af aluminium og plastik genanvendt fra forbrugere.





