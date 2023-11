Logitech Waves Keys

Det skal selvfølgelig ikke altid handle om gaming udstyr, og denne gang kigger vi på et produkt, som uden tvivl henvender sig mere til den almindelige kontorbruger, og specielt dem som sidder mange timer ved computeren, hvor ergonomi er nøgleordet, for at undgå eventuelt små skader. Vi kigger på Waves Keys fra Logitech.

20 nov. 2023 kl. 08:54 Af Berger

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på Waves Keys fra Logitech, som jeg har fundet via deres hjemmeside.

Specifikationer på Logitech Waves Keys

Type: Full-size

Full-size Materialer: Plastik (Grafitplastik: 61% genbrugsmateriale / Offwhite-plastik 46% genbrugsmateriale)

Plastik (Grafitplastik: 61% genbrugsmateriale / Offwhite-plastik 46% genbrugsmateriale) Kontakter: -

- Baggrundsbelysning: Nej

Nej Tilslutning: Bluetooth og 2.4 GHz

Bluetooth og 2.4 GHz Batteri: 2x AAA (Op til 36 måneder)

2x AAA (Op til 36 måneder) Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Logi Options+

Logi Options+ Dimensioner: 375,97 x 218,91 x 30,53 mm

375,97 x 218,91 x 30,53 mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 750 gram (uden kabel og håndledsstøtte)

750 gram (uden kabel og håndledsstøtte) Kompatible styresystemer: Windows, MacOS, iPadOS, ChromeOS, Linux, Android

Rundt om Waves Keys

Waves Keys er et tastatur, hvor ergonomi og miljøet er de store emner. Som det ses er en stor del af tastaturet, lavet af genbrugsplast. Ved siden af det har tastaturet certificering for at være CO2-neutral. Selve formen er lavet, for at give en behagelig oplevelse ved brugen af tastaturet, som gælder hele dagen.

I æsken, kommer ikke meget tilbehør. Vi har faktisk kun tastaturet, og en dongle som er gemt inde i tastaturet.

Wave Keys er et flot og stilrent tastatur, med et meget specielt design. De bølgede former, skal være med til at give en god komfort, hvor hænderne bliver placeret naturligt på tastaturet, og gør de er behagelige at bruge en hel dag. Håndledsstøtten er udstyret med tre lags hukommelsesskum, som igen sikre komfort.

Wave Keys skal ikke oplades eller have ledning i. I stedet bruges to AAA batterier, som også sikre en batteritid på op til tre år. Hvilket nok skal sørge for du når at glemme alt om hvornår den sidst fik skiftet batterierne.

For at kunne tilslutte tastaturet, skal du enten bruge den medfølgende dongle eller gør brug af bluetooth, hvor tastaturet har tre profiler den kan gemme på. Det giver også muligheden for at du kan have tastaturet tilsluttet til flere forskellige enheder, som du kan skifte imellem.

På bagsiden har vi belægning til at holde tastaturet fast, selv på lidt mere glatte overfalder. Du kan også justere højden på tastaturet. Hvor den kan justeres med to forskellige højder.

Testen – Brugen og komfort

Normalt ville denne del, gå ud på jeg testede tastaturet i nogle forskellige scenarier, ud fra kontorbrug, komfort og gaming. Men siden tastaturet, som sådan ikke henvender sig til gameren, vil jeg have fokus på de to andre områder.

Jeg har derfor valgt at bruge opsætningen med Waves Keys ved min arbejdscomputer, hvor jeg i en længere periode har brug den. Først og fremmest, komforten, det er en rigtig fed oplevelse. Selvom det ser lidt fjollet ud med bølgerne på tastaturet, så fungere det rigtig godt. Det gør også hænderne, får skabt en naturlig placering ved tastaturet.

I starten krævede det dog lidt tilvænning, blandt andet ved at tasterne er placeret i forskellige højder, men det går hurtigt til at vende sig til dette. Jeg oplevede dog nogle tastefejl, når jeg skulle bruge Alt knappen, hvor jeg tror formen af tastaturet, er en smule anderledes end jeg normalt er van til, og derfor ramte CTRL i stedet for.

Det er ikke fordi jeg oplevede en hurtigere skrivning med Waves Keys, men jeg oplevede helt klart under testen, at mine hænder slappede mere af når jeg sad ved tastaturet, og brugte det i lang tid.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på Waves Keys fra Logitech til en pris på 599,- DKK.

Konklusion

Logitech Waves Keys, kan uden tvivl skabe et anderledes design, når det ligger på dit skrivebord. Hvis det så også kombineres med Logitech Lift, som er deres mus, så har vi virkelig en speciel kombination af udstyr. Men det virker, og selvom det kræver noget tilvænning, så giver det en utrolig høj komfort, og side med når man arbejder, og specielt hvis det handler om at sidde ved computeren i flere timer. Ved siden af det, så giver det også mening med brugen af batterier, da man i mange tilfælde gerne vil have et clean look ved skrivebordet, og ikke skulle til at finde et kabel frem, for at oplade tastaturet i tide og utide.

Ved siden af det, så kan næsten tre års batteritid, gøre at man skal skifte batteri til den tid, har så lille en betydning, så man hurtigt er klar igen. Selvom designet er lidt specielt, falder det også godt ind, og det er muligt at vælge imellem sort og hvid, hvilket gør man nemt kan finde det sæt som passer bedst til hvordan du vil have skrivebordet ser ud.

Igen ved komforten, så overraskede Waves Keys, og selvom bølgerne, nemt kan virke fjollet, så er det noget som giver mening, og specielt når man har siddet med det i noget tid. Det hele bliver støttet op ved en håndledsstøtte, som også fungerer utrolig godt, med at skabe bedre støtte og komfort.

Prisen som ender på 599,- DKK, har sat den skarpt, og ved siden af de også har valgt at bruge genbrugsmaterialer, gør det også man som forbruger eller virksomhed, ikke kan få dårlig samvittighed over at vælge Waves Keys, som en mulig kandidat til skrivebordet, når man ønsker at tænke på ergonomi og miljø.

Jeg slutter testen af på Waves Keys fra Logitech, med en score på 9 ud af 10. Selvom jeg ikke kan komme frem til noget nævneværdigt under cons på Waves Keys, så mangler jeg dog stadig lidt mere, som vi normalt ikke ser, for at tastaturet fortjener at komme helt op i en top score.

Pros

Lang batteritid

Stilrent design og finish

Komfort

Pris

Håndledsstøtte

Cons

Intet nævneværdigt

Score: 9