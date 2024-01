Razer Blackwidow v4 Pro

Razer er endnu engang kommet med en opdatering til en af deres tastaturer. Vi er kommet helt op på version 4, når der er tale om Blackwidow som startede i 2014. En del er sket siden, men ser man på et billede af den første Blackwidow, er det tydeligt at se det overordnet layout er fulgt med til den nyeste version. Vi tager et kig på Blackwidow v4 Pro fra Razer.

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på Blackwidow v4 Pro fra Razer, som jeg har fundet via deres hjemmeside.

Specifikationer på Razer Blackwidow V4 Pro

Type: Full size

Full size Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: Razer Yellow Mechanical switches (Linear)

Razer Yellow Mechanical switches (Linear) Baggrundsbelysning: Ja, Razer Chroma RGB

Ja, Razer Chroma RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Batteri: -

- Polling Rate: 8000 Hz

8000 Hz Response Rate: -

- Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja

Ja Baggrundslys intensitet knap: Ja

Ja Windows lås knap: Ja

Ja Software: Razer Synapse

Razer Synapse Dimensioner: 466 x 152.5 x 44mm

466 x 152.5 x 44mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 1128.5 gram (uden kabel og håndledsstøtte)

1128.5 gram (uden kabel og håndledsstøtte) Kompatible styresystemer: Windows

Rundt om Razer Blackwidow V4 Pro

Blackwidow v4 Pro er et mekanisk kablet tastatur. Den model jeg har fået til test er med Razers egne yellow switches, som er lineær og silent. Det er også muligt at vælge green kontakter, som er clicky og tactile og orange som er tactile og quiet. Tastaturet byder på otte Macro kontakter, som er fordelt fra M1-M5, samt tre kontakter på siden af tastaturet.

I æsken finder vi selvfølgelig selve tastaturet, sammen med håndledsstøtte, to ledninger med USB-A til USB-C og en manual.

Blackwidow v4 Pro byder på et flot sort design. Hvor selve rammen er i aluminium. Kontakterne har en ru overflade. Oppe i højre hjørne har vi kontakter til at styre multimedie, blandt andet til at skifte sang, men også lydstyrke mm. I modsatte side har vi også en kontakt, som kan drejes til at skifte mellem forskellige funktioner, lige fra at skifte mellem Apps, styre lysstyrke, skifte mellem browser tabs mm.

Som nævnt tidligere byder det ene hjørne på kontrol af multimedie. Hvor vi kan starte/pause, skifte frem og tilbage, mute og til sidst styre lydstyrken.

Tastaturet er med kabel, og derfor har vi tilslutning til USB-C bag på. Udover det, er der en ekstra USB-C indgang og USB-A indgang.

På bagsiden har vi belægning til at holde tastaturet fast, selv på lidt mere glatte overfalder. Du kan også justere højden på tastaturet. Hvor den kan justeres med tre forskellige højder. Der er også en lille kontakt overflade, som skal bruges til håndledsstøtten og give strøm til RGB på håndledsstøtten.

Blacwidow V4 Pro, er som tidligere nævnt full size tastatur. Med den ekstra kontakt til at styre flere forskellige ting, samt makro kontakterne, bliver tastaturet dog lidt større end mange andre.

Software

Som mange andre Razer produkter, er det selvfølgelig muligt at gøre brug af Razer Synapse, til at ændre, styre og justere.

Tastaturet byder dog kun på to menuer, hvor første menu har lidt mere at byde på, og fylder mere end billedet viser. Her har vi blandt andet mulighed for at justere funktionen af kontakterne.

Stadig i samme menu, har vi mulighed for at aktivere gaming mode, som automatisk deaktiver nogle funktioner, såsom windows knappen og menu key.

Vi har også mulighed for at ændre polling rate på tastaturet.

Næste menu er lighting. Hvor som navnet indikerer, har vi mulighed for at justere RGB lyset i tastaturet.

Testen – Brugen og komfort

Det er nu blevet til at teste Blackwidow v4 Pro fra Razer. Som altid, bliver mit eget tastatur skiftet ud, og Blackwidow v4 Pro kommer til at blive kastet igennem lidt forskellige ting, både for at mærke komforten, kvaliteten, response. Det gør jeg ved at tage den igennem almindeligt PC-brug, sammen med noget gaming, og som noget nyt, gør jeg brug af en hjemmeside, som kan give nogle oplysninger omkring ms på tastatur tryk og en estimeret scan rate.

***Husk dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve response på tastaturet.

Hvis vi starter med at kigge på tallene, så fik jeg spammet med tastaturet på hjemmesiden, som endte med at give mig nogle tal der hed, korteste tastatur tryk, med 44ms og en estimeret scan rate på 22,7273Hz.

Starter vi med at kigge videre på komforten, så er min oplevelse ret positiv omkring tastaturet. Selve overfladen er en smule ru, og det giver en god følelse med tastaturet, når man bruger det, både til skrivning, men også gaming. De gule kontakter fra Razer, har et lineært tryk og med en lydløs profil, som godt kan minde om de røde kontakter, man normalt har haft det kendetegn.

Kigger vi lidt på layout, så havde jeg svært ved at forholde mig til macro kontakterne, som var blevet placeret yderst til venstre. Jeg havde flere gange, med blandt andet funktionen Ctrl+x, blev til M1+x. Det havde forhåbentligt ændret sig, over endnu længere tidsbrug. Personligt, syntes jeg sagtens de kunne have droppet de makrokontakter, og fået multimedie knappen mere til højre, og skubbet esc hen til F1.

Min oplevelse med at skrive med tastaturet, følger også med over til gaming. Selve kontakterne fungere rigtig godt, og giver en rigtig fin response. Jeg har haft svært ved at mærke forskel mellem 1000Hz og 8000Hz polling rate. Jeg føler ikke de gule kontakter adskiller sig markant fra de røde. Men de er meget på linje med i oplevelsen.

Kort vil jeg slutte af med håndledsstøtten, som følger med. Selve looket, har lidt carbon look over sig. Men selve komforten er utrolig god. Den har en god støtte og højde, som giver ekstra komfort til hele oplevelsen.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på Blackwidow v4 Pro fra Razer, som lyder på 1829,- DKK. Som uden tvivl er en høj pris, for et tastatur som ikke er trådløst. Men der følger også nogle ekstra features med, og RGB i håndledsstøtten, som gør omkostningerne også bliver højere.

Konklusion

Selvom Blackwidow ikke er en ny serie, så kræver det uden tvivl noget fra Razer, hvis de skal sørge for at forny modellen, og lokke både nye og gamle brugere til at skifte over til den nyeste model. Det er ikke fordi jeg har haft Blackwidow v3 Pro i hænderne. Men med en hurtig sammenligning, kunne jeg se at makrokontakterne er en tilføjelse. Hvilket jeg personligt godt kunne have været foruden, selve placeringen er utrolig dum, og som nævnt oplevede jeg flere gange, jeg fik trykket forkert når jeg skrev.

Der hvor Blackwidow v4 Pro skiller sig positivt ud, er blandt andet med deres opsætning omkring ekstra features. Knapperne på siden, som kan justeres, en knap til at kunne gøre forskellige ting, lige fra at zoome ind og ud, til at skifte mellem programmer. Som giver en god fleksibilitet og er et godt arbejdsværktøj, som jeg oplevede gav et mere flow for mig, specielt på skrivebordet.

Selve designet er meget neutralt, og det er ikke fordi den adskiller sig ud, hverken positivt eller negativt. Materialerne føles solide, og knapperne føles holdbare. De gule kontakter gav en god stille lyd, når der blev trykket på dem.

Kigger vi på prisen, kan dette godt være en showstopper. Blackwidow v4 Pro er ikke trådløs, så rammer vi en høj pris. Det skal virkelig være nogle af de features eller fordi du er fan af Razer, som gør at den pris kan godtgøres. For der findes mange andre gode tastaturer, som enten er trådløse eller billigere kablet, men hvor man selvfølgelig mister nogle af de ekstra features som Blackwidow v4 Pro byder på.

En anden ting, som virker underligt at muligheden for at bruge USB indgangen. Hvis man skal gøre brug af passthrough, så skal man have tilsluttet to kabler til tastaturet, hvilket virker overkill, og nok de færreste som vil gøre brug af denne feature.

Jeg slutter testen af med at give 8 ud af 10. Hvor det primært her er prisen som trækker ned i forhold til hvad man får. Når det så er sagt, så kan de features der følger med sagtens være relevant, og kombineret med kvaliteten begynder vi at nærmer os en pris som til dels kan forsvares.

Pros

Flot design og finish

Yellow Razer Mechnaical switches

Flot RGB-Belysning

Solide og ru knapper

Solide materialer

Numpad

Multimedie knap

Macro på siden af tastaturet

Cons

Pris

Placering af makro M1-M5 kontakterne

USB pass through kræver to USB-C kabler

Score: 8