Razer Huntsman V3 Pro

Razer har endnu engang fået opdateret en eksisterende serie. Denne gang er det deres tastatur Huntsman, som er kommet op i version 3. Den kommer i tre udgaver, nemlig Huntsman V3 Pro, Huntmans V3 Pro Tenkeyless og til sidst Huntsman V3 Pro Mini. Det er den første vi har fået ind, som er tastaturet i sin fulde størrelse, med alt hvad det indebærer. Tastaturet gør brug af analog optiske kontakter, og giver mulighed for at tilpasse tastaturets følsomhed ned til 0.1ms.

17 apr. 2024 kl. 09:10 Af Berger

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på Huntsman V3 Pro fra Razer, som jeg har fundet via deres hjemmeside.

Specifikationer på Razer Huntsman V3 Pro

Type: Full-size

Full-size Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: Razer Analog Optical Switch Gen-2

Razer Analog Optical Switch Gen-2 Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Batteri: -

- Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz Response Rate: -

- Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja

Ja Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Razer Synapse software

Razer Synapse software Dimensioner: 445 x 139 x 39mm

445 x 139 x 39mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 880 gram

880 gram Kompatible styresystemer: Windows

Rundt om Razer Huntsman V3 Pro

Razer Huntsman V3 Pro er et kablet optisk tastatur. Det er kun muligt at få den med Razers egne analog optiske kontakter Gen-2. Hvilket giver muligheden for at tilpasse følsomheden enten på enkelte kontakter eller hele tastaturet. Det er selvfølgelig full-size tastatur, så det fylder en del, men ønsker man et mindre tastatur, er det muligt at gå ned i størrelse. Hvor TKL-versionen stadig har knap til at styre lydstyrken.

I æsken finder vi selvfølgelig selve tastaturet, sammen med en ledning med USB-A til USB-C, håndledsstøtte, og nogle manualer.

Huntsman V3 Pro har et flot sort aluminiums design. Kombineret med kontakter som har en ru overflade. Selve håndledsstøtten i føles som noget læder eller imiteret læder, der bringer et ekslusivt design, sammen med komfort. Der er intet logo på selve fronten af tastaturet, til at afsløre det er et Razer tastatur.

Udover at tasturet er full-size og har blandt andet numpad, så er det også et tastatur som har flere profiler pre-konfigureret fra start. Udover det finder vi også nogle ekstra kontakter, oppe i hjørnet, som fra start er indstillet til at gøre det nemmere på skrivebordet.

For at kunne tilslutte tastaturet, medfølger der et USB-A til USB-C sleeved kabel. Der er kun én indgang i tastaturet, som sidder i venstre side bagpå.

På bagsiden har vi belægning til at holde tastaturet fast, selv på lidt mere glatte overfalder. Du kan også justere højden på tastaturet. Hvor den kan justeres med tre forskellige højder.

Selvom tastaturet er et full-size tastatur, er der stadig mange funktioner som er gemt i tastaturet. Razer har også prøvet at gøre det nemt for at kunne bruge tastaturet, uden at skulle have fat i softwaren hele tiden. Blandt andet med nogle af kontakterne som har genvej til at skifte mellem de forskellige profiler.

Software

Vi er ved at have været igennem Razer Synapse et par gange, og til forskel fra første gang jeg prøvede at beskæftige mig med det, er der sket en stor del i stabiliteten. Selve funktionerne er meget det samme, og det er også kun få ting med Huntsman V3 Pro, som adskiller sig fra andre Razer produkter.

Første menu, er ”costumize”. Hvor det er muligt at vælge profil, aktivere gaming mode, eller binde kontakter op til controller funktioner.

Den næste menu er ”Actuation”. Her er det muligt at justere følsomheden ved hver tryk på en kontakt. Det er dog også vigtigt at huske, jo lavere et tal, jo mere følsom og jo nemmere bliver det at blandt andet at lave skrivefejl.

Den sidste menu er ”Lighting”, og det er jo ikke noget Razer produkt, uden at vi også kan ændre på lyset i tastaturet. Her er det muligt at vælge mellem nogle effekter, og hvis man ønsker mere avanceret styring, skal man hente anden software fra Razer.

Testen – Brugen og komfort

Vi er nu kommet til testen af Huntsman V3 Pro. Det er derfor blevet tid til at skifte mit primære tastatur ud, og lade Huntsman V3 Pro få pladsen for en tid. Testen skal give mig mulighed for at få et indtryk af funktionen, respons og komfort af tastaturet. Det gør jeg ved at tage den igennem almindeligt PC-brug, sammen med noget gaming, og som noget nyt, gør jeg brug af en hjemmeside, som kan give nogle oplysninger omkring ms på tastatur tryk og en estimeret scan rate.





***Husk dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve response på tastaturet.

Hvis vi starter med at kigge på tallene, så fik jeg spammet med tastaturet på hjemmesiden, som endte med at give mig nogle tal der hed, korteste tastatur tryk, med 2ms og en estimeret scan rate på 500.0000Hz. Hvilket er det hurtigste jeg har oplevet indtil videre.

Dykker vi ned i den lidt mere personlige del af testen, hvor jeg skal dele min oplevelse med tastaturet, må jeg først og fremmest sige, jeg er positivt overrasket. Selve følelsen med tastaturet fra start føles highend for produktet, selve tastaturet føles solid og i utrolig gode materialer og designet viser det samme.

Kontakterne er ru, som for mig giver en utrolig god oplevelse med tastaturet, og giver en utrolig god overflade at skrive på. Jeg prøvede at justere actuation ned på omkring 0.5 ms, men måtte erkende, til at skrive, hvor omkring 1 ms bedre. Det gav færre fejl, og det gjorde stadig jeg kunne skrive i et fornuftigt tempo.

Til gaming, havde jeg samme oplevelse. Her endte jeg med at beholde actuation, selvom jeg måske godt kunne have haft den lavere her. Selve kontakterne som er optiske gør også det er meget lidt ”støj” som kommer fra tastaturet, jeg har dog stadig oplevet andre mekaniske og optiske, som har været en smule mere støjsvage.

Som prikken har vi håndledsstøtten, den giver en perfekt støtte til tastaturet, og med valg af materiale, er jeg også sikker på at den kommer til at holde udseendet over længere tid, hvis man passer på den.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på Huntsman V3 Pro fra Razer, som lyder på 2199,- DKK. Som godt virke som en høj pris for et kablet tastatur.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Huntsman V3 Pro fra Razer

Konklusion

De optiske kontakter vinder mere og mere frem, og det er der selvfølgelig en grund til. Det giver en mere fleksibel løsning, hvor brugeren kan justere kontakternes følsomhed, så de passer præcis til din stil, samt er støjniveauet utrolig lavt på dem. Det kommer dog også med en pris, for at have noget som ud over det sædvanlige, og det kan tydeligt ses med Huntsman V3 Pro fra Razer. Vi har ramt en pris, som uden tvivl ligger i toppen og specielt når vi kigger på at det er kablet og ikke engang trådløst.

Selve tastaturet har et flot finish, og jeg syntes Razer har fået skabt et produkt som også giver et eksklusivt look, med sit sorte børstet aluminium. Selve RGB lyset er som altid Razer standard, og det er flotte farver som de levere.

Det eksklusive look følger også trop i forhold til følelsen af materialerne, som holder en høj standard, og giver et keyboard som også føles solidt, som sluttes af med håndledsstøtten, som gør hele oplevelsen komplet.

Min oplevelse med tastaturet i brug, var også rigtig god, og det tog lidt tid at finde frem til hvilken følsomhed kontakterne skulle have, for at minimere skrivefejl, men stadig give en god response. Da den del var på plads, så fungerede det uden problemer og som det også kunne ses i testen, så havde jeg stadig en utrolig god response på tastaturet.

Jeg slutter testen af med at give Huntsman V3 Pro fra en Razer en score på 9 ud af 10. Det er et tastatur, som helt klart vil levere og give dig en god oplevelse. Men det kommer også med et dyrt prisskilt, hvor mange nok vil blive skræmt væk, i forhold til hvad tastaturet reelt kommer med af features.

Godt

Utrolig flot design og finish

Optiske kontakter

Flot RGB-Belysning

Solide RU Kontakter

Solide materialer

Justering af følsomhed af kontakter

Håndledsstøtte

Skidt

Pris

Score: 9