AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-30 13:50

Razer Tartarus Pro – Analog gaming keypad

Er et programmerbart keypad med analoge kontakter - din nye bedste ven til gaming, programmering og editing. Vi har testet Tartarus Pro fra Razer.





I denne test løfter vi sløret for Razers seneste skud på stammen indenfor keypads, så du får et indblik i, hvad du måske går glip af, med deres opgradering af Tartarus V2.





Speficikationer

Razer oplyser følgende specifikationer:

Razer Analog Optical Switches

Dual-function keys

Adjustable actuation

32 fully programmable keys with programmable 8-way directional thumb-pad

Chroma backlighting with 16.8 million customizable color options

Instantaneous switching between 8 key maps

Unlimited macro lengths

Razer Synapse enabled

Braided fiber cable

Tartarus Pro fra Razer, er udstyret med producentens analoge optiske kontakter, som skiller sig ud fra andre kontakter ved, at de måler, hvor hårdt du trykker i modsætning til et almindeligt tastatur, som blot registrerer om kontakten er aktiveret eller ej. Du kender formentlig analoge kontakter fra en controllers thumbstick, hvor du kan styre, hvor skarpt du drejer i bilspil eller hvor hurtigt din character bevæger sig.

Razers analoge optiske kontakter har givet keypaddet endnu en funktion i form af “Dual-function keys”. Hver tast kan derved have to funktioner, alt efter hvor langt man trykker kontakten ned.

Razers Tartarus Pro byder på 32 fuldt programmerbare taster, som kan alt fra at starte din helt egen uendelige liste af macroer, åbne et hvilket som helst program eller hjemmeside, eller bare fungere som dine WASD-keys. Groft sagt er det kun din fantasi, der sætter grænser for mulighederne.

Du kan skifte instant mellem 8 forskellige keymaps på keypaddet. På siden er der 3 LED-dioder, som indikerer, hvilket keymap du har valgt. Udover de 8 keymaps er der ingen begrænsninger på antal profiler, som man kan tilføje i Razer Synapse softwaren.





Design:

Indledningsvis er det første, der springer i øjnene det lækre finish og design udført i mat sort plastik og kunstlæder, som i øvrigt også fåes i en hvid udgave. Keypaddet ser og føles robust som et rigtigt kvalitetsprodukt.

Lad os først se nærmere på Razers Analog Optical Switches. De fungerer rent teknisk ved at der er placeret lys på den ene side af den mekaniske kontakt og en sensor på den modsatte side. I takt med at kontakten trykkes længere ned slipper der mere lys forbi kontakten, som sensoren opfanger og konverterer til et analogt signal. De analoge kontakter registrerer ifølge Razer fra 1,5 mm til 3,6 mm. Det vil sige alt før 1,5 mm bliver ikke registreret, med andre ord at kontakten ikke er aktiveret. Trykker du kontakten længere ned end 3,6 mm, bliver det registreret som 100% input.

Hver enkel kontakt kan finjusteres til, hvor følsom den er indenfor ovenstående område, uanset om du anvender kontakten med eller uden den analoge del.

Det er desværre ikke muligt at udskifte kontakterne som med andre mekaniske kontakter, hvis ikke du er tilfreds med følelsen af dem.

RGB belysningen på Tartarus Pro har masser af power og bleeder ikke meget ud under tasterne. De 5 forreste taster er placeret således, at de lyser fremad.

Ud af de 32 taster er det kun de 20 almindelige tastaturtaster, som er analoge. Denne funktion er nok den største opgradering fra Razer Tartarus V2. De resterende taster dækker over et 8-vejs D-pad, et ”musehjul” og en enkelt tast over D-paddet.

Selve D-paddet kan du justere, alt efter om du ønsker joystick følelse eller almindelig D-pad.





Håndledsstøtten har to indstillinger med ca. 1,5 cm til forskel i længderetningen og er forsynet med en pude.





Selve keypaddet har en mindre hældning ned til venstre.





Bunden af keypaddet er forsynet med 5 gummifødder, som sikrer, at det er stabilt og forbliver, hvor du placerer det.

Tilslutningen af Tartarus Pro sker via et 2,1 m vævet sort fiberkabel med USB-A tilslutning. Hertil er der også monteret en sort gummi kabel manager.





Software:

Softwaren til keypaddet er Razer Synapse, som også anvendes til Razers øvrige produkter. Det er her du kan ændre selve opsætningen af Tartarus Pro. Hvilke taster der skal gøre hvad, hvor følsomme kontakterne skal være og hvilken vej RGB-regnbuen skal vende.

Softwaren er desværre nødvendig for, at man kan anvende Tartarus Pros funktioner. Ens keymaps og profiler gemmes nemlig ikke på selve Tartarus Pro, men i din brugerprofil i Synapse.

Som tidligere nævnt har du adgang til 8 forskellige key maps, som du øjeblikkeligt kan skifte til ved en tast på dit keypad. Er 8 key maps ikke nok, kan du nemt og hurtigt oprette flere profiler i Synapse, som hver kan have 8 key maps. Der er ikke nogen begrænsninger på antal af profiler, så du er helt sikker på, at du aldrig løber tør for forskellige keymaps til forskellige spil/opgaver.

I Synapse har du mulighed for at navngive dine forskellige profiler og keymaps. Så kan du (som mig) fx ikke huske, hvad den midterste LED indikator betyder, kan du blot åbne Razer Synapse og i en dropdown menu vælge dit keymap istedet.

Razer Synapse softwaren, som jeg personligt ikke tidligere har stiftet særlig meget bekendtskab med, var nem at gå til. Indlæringskurven var minimal og funktionerne var nemme at overskue. Flere af funktionerne har jeg ikke dækket, da de i forvejen er gældende for Razers øvrige produkter.





Test:

Selve kontakterne føltes gode, var stabile og gav sig næsten ikke i andre retninger end den tiltænkte. Derudover føltes de faste og var relativt stille.

Tasterne var dejlig standard udformet og behagelig at anvende også gennem længere tid. Tast nr 13 er som standard “S”, og er fordelagtigt forsynet med en en lille forhøjning så man har et referencepunkt for sine fingre.

Ved mine tests registrerede de forskellige analoge optiske kontakter ca. fra 1,5 mm til ca. 3,6 mm, men kunne presses næsten dobbelt så langt ned. Personligt havde jeg gerne set at de 3,6 mm kunne justeres længere ned, således tasterne kunne indstilles til at være mindre følsomme. Et spektre på 2,1 mm føles ikke som meget, hvis man ønsker præcision. Men det er stadig en kæmpe opgradering fra et ikke-analogt tastatur, og i Synapse kan man justere, hvor følsomme tasterne er efter ens egne personlige præferencer. Det opvejer en del for at spektret ikke er større.

Anvendelsen af de analoge kontakter i spil var en fornøjelse og byggede den bro mellem konsol og pc, som jeg havde forventet. Det skal dog nævnes, at de spil jeg prøvede ikke fuldt ud havde implementeret, at man både gav dem controller inputs og keyboard inputs. Det betød, at de hjælpe-pop-ups der kom og vejledte en i, hvad man skulle trykke på, konstant skiftede mellem controller og keyboard vejledninger. Dette var forvirrende, men kan ikke bebrejdes Tartarus Pro, men derimod de forskellige spil. Når funktionerne endelig ligger i fingrene, ser man alligevel ikke på de popups.





Jeg er nødt til at nævne, at jeg havde småproblemer med at få de analoge kontakter til at virke i spil, hvor de ikke registrerede inputs. Jeg forsøgte diverse indstillinger/ændringer uden held. Men pludselig efter flere genstarts virkede de pludselig, uden jeg havde foretaget nogen ændringer. Siden da har jeg ikke haft nogen form for problemer med dem, og de har virket upåklageligt.

Razers Dual-Function Keys har jeg ikke personligt kunne finde noget fornuftigt at teste på, men kunne forestille mig, at man som caster/healer i WoW kunne anvende funktionen. Fx et let tryk til en mindre healing spell og et hårdere tryk til en større healing spell, hvorved man så ville aflyse sin første mindre healing spell.

Jeg forsøgte at anvende dual-function keys i fx Red Dead Redemption 2, men de forskellige funktioner, tasterne havde, var mere i vejen for hinanden, da man ikke kunne undgå at ramme den første funktion for at tilgå den næste.

Hertil virkede det langt bedre at anvende Razers Hypershift funktion, hvorved man giver alle tasterne en ekstra funktion ved at holde Hypershift knappen nede og i bund og grund får 31 nye knapper. Hertil skal det siges at enhver knap kan programmeres til at være din Hypershift tast.

Det er desværre ikke muligt helt at droppe sit alm. tastatur ved gaming, idet der ofte er flere knapper, man har behov for end der er plads til på Tartarus Pro. Hypershift funktionen gør det dog næsten muligt.

Leder du efter optimerings potentiale til mere professionelt brug end blot gaming som fx redigering af videoer/fotos, anvendelse af autocad, mv. er der også fordele ved at have Tartarus Pro. Lav et keymap til netop dine arbejdsopgaver, hvor du kan starte macroer, et program, en hjemmeside eller bare nemmere have overblik over simple genvejstaster. Det er næsten kun din fantasi, der sætter grænser for hvad du kan optimere.

RGB lyset var jeg generelt meget tilfreds med, og det leverede som lovet. Men jeg var ikke nødvendigvis tilhænger af, at de 5 forreste taster lyste fremad og dermed gav en smule genskin i min skærm. Dette oplevede jeg dog ikke som noget problem under mine tests, (hvor lyset var sat til max) hverken i mørke spil, videoer eller redigering af fotos mv. Det kan selvfølgelig også vendes til en fordel, hvis man er fan af, at lyset bliver kastet op foran en på fx sin væg eller andre effekter, man har stående foran keypaddet. Desuden afhænger det også helt af, hvor skærmen er placeret i forhold til keypaddet og ikke mindst, hvor skarpt du har skruet op for lyset.

Ergonomisk ser jeg store fordele ved Tartarus Pro sammenlignet med et klassisk tastatur, idet man i langt nemmere grad kan placere den, hvor og i hvilken vinkel man har lyst til. Her ses det hvor tæt man fx kan sætte mus og keypaddet.

I forhold til selve layoutet og udformningen af Tartarus Pro er der tydeligvis tænkt over detaljerne. Tommelfingeren kan nemt hvile på spacebaren, D-paddet eller funktionsknappen, alt efter hvad du har behov for.

D-paddet havde en god følelse, selvom det umiddelbart larmede lidt mere end de “almindelige” kontakter. Som standard var det sat til tastaturets almindelige piletaster, hvilket var helt naturligt at anvende.

Selve scrollhjulet virkede upåklageligt, men derudover havde jeg svært ved at få det ind under huden med min venstre hånd når det skulle gå stærkt. Det er meget mere naturligt at anvende det med min højre hånd. Har man på sit tastatur ikke et dedikerede multimedie keys fungerede scroll hjulet dog upåklageligt som volume roller. Endnu et tegn på at alle muligheder er åbne med Razer Synapse.

Håndledsstøtten virkede efter hensigten og føltes naturlig, afslappet og generelt lækker at anvende. Hvilken indstilling man er til må være op til den enkelte, da det er meget individuelt. For mit vedkommende med en alm. håndstørrelse (str. 8-9) fungerede de to indstillinger til enten at have et fladt greb eller et mere krum greb om Tartarus Pro.

Puden på håndledsstøtten var generelt meget behagelig, selvom jeg personligt havde foretrukket en smule mere polstring.





Indledningsvis var jeg en smule bekymret for, hvor stejl indlæringskurven ville være til at anvende forskellige keymaps uden at skulle tænke over, hvilke knapper jeg skulle trykke på. Mine bekymringer forsvandt heldigvis hurtigt. Fx blev det hurtigt rutine at anvende tasterne, som udgjorde ctrl, shift, capslock og space, selvom de ikke havde samme udformning som normalt.

Man skal være villig til at bruge tid på opsætning af hvert enkelt spil/program, men til gengæld får man også muligheden for at anvende brugerdefinerede keymaps selv på spil, som ikke understøtter det.

Man ville kunne få lidt mere ud af Tartarus Pro såfremt man havde en Razer mus og fullsize tastatur, som er kompatible med Tartarus Pro, da de ville kunne tilgå de samme funktioner. Det har jeg desværre ikke haft mulighed for at teste.





Pris:

Prisen for Razer Tartarus Pro er i skrivende stund ca. 1125 kr. online. Hvis du kan se fordele i at have et tastatur, som understøtter analoge inputs, har mulighed for at understøtte dine arbejdsopgaver med macros eller nogle af de andre features er prisen passende. Har du derudover et ergonomisk behov får du større muligheder for at tilpasse din arbejdsstilling med et keypad i forhold til et almindelig tastatur.





Konklusion:

Min oplevelse af Razer Tartarus Pro har gennemgående været fantastisk, med et mikroskopisk bump på vejen i forhold til de analoge taster. Bumpet blev udjævnet, så snart tasterne gjorde som lovet. De få ting som i starten kunne irritere mig, kunne jeg nemt selv konfigurere mig ud af. Det er helt klart et af produktets forcer, at det kan indstilles præcist efter dine egne præferencer.

Indlæringskurven med en helt ny type af værktøj i hænderne har efter min vurdering været relativ lav, ift. hvad jeg forventede. Udbyttet er til gengæld højt i forhold til prisen, den korte tid man skal bruge på at vænne sig til det og ikke mindst tidsforbruget på opsætning til diverse programmer/spil.

De få ting, jeg har savnet ved Razers Tartarus Pro, har været en indbygget skærm, som kunne vise navnet på det keymap, man har valgt i stedet for de 3 forskellige LED dioder på siden. Det kan man selvfølgelig nemt se i Synapse, men for brugervenligheden havde det været et klart plus ikke at skulle åbne softwaren. Derudover var de analoge taster en kende for følsomme, idet det kun var 2,1 mm ud af det fulde bevægelsesområde på ca. 5-6 mm, som kunne konfigureres ift. det analoge. Det giver en følelse af, at den analoge funktion kunne have været en smule bedre.

Er du i tvivl om, om du ville få noget ud af Razer Tartarus Pro, så spørg dig selv om du normalt er villig til at arbejde lidt med dine opsætninger for at få det mest optimale ud af dine produkter. Hvis svaret er ja, så er Razer Tartarus Pro helt sikkert noget for dig. Hvis nej, så er der stadig lækre ting at hente som de analoge taster, som samler det bedste fra keyboards, controllere/joysticks og mus i et produkt. Til gengæld vil du måske gå glip af en masse af produktets funktionaliteter.

Tartarus Pro ser jeg som et fantastisk supplement til en bærbar, da den ikke fylder det samme som et fullsize tastatur. Ved brug kan den placeres ved siden af bærbaren, hvor det for de fleste stadig vil føles som en almindelig og komfortabel arbejds position.

Razer har efter min vurdering formået at skabe et lækkert og næsten gennemført produkt både ift. udseende men også i forhold til brugervenlighed og ergonomi. Produktet får en samlet karakter på 8, som er solidt, men hvor der er plads til små forbedringer af de analoge taster.





Godt:

Ergonomisk

Masser af tilpasningsmuligheder

Gennemført produkt

Analoge taster





Skidt:

Prisen kontra et standard tastatur

Analoge taster er “følsomme”

Kablet