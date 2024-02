SteelSeries Apex Pro TKL 2023

Nogen gange kan det være dumt at lave noget, som ikke er gået i stykker. Det er også tilfældet med SteelSeries, hvor de i stedet for at lave noget nyt, vælger at opdatere deres eksisterende lineup. I denne omgang handler det om deres Apex Pro TKL, som har fået en 2023 udgave. Hvilket giver det komplette navn Apex Pro TKL 2023.

Vi starter med at kigge nærmere de centrale features på Apex Pro TKL 2023 fra SteelSeries, som jeg har fundet via deres hjemmeside.

Centrale Features

Type: TKL

TKL Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: Omnipoint 2.0 udjustable HyperMagnetic switches (Analog Hall Effect Magnetic Sensor)

Omnipoint 2.0 udjustable HyperMagnetic switches (Analog Hall Effect Magnetic Sensor) Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Kompatible styresystemer: Windows, Xbox, PlayStation, Mac OS X

Rundt om SteelSeries Apex Pro TKL 2023

Som tidligere nævnt er Apex Pro TKL 2023, en opdatering af den tidligere Apex Pro TKL. Hvor forskellen ligger i at 2023 modellen, har fået opdateret kontakterne til at have Omnipoint 2.0, som er 11x hurtigere i respons og 20x hurtigere i registrering end traditionelle mekaniske kontakter. Udover det kan du også tildele flere funktioner til samme tast. Et eksempel kunne være W, som både kunne bruges til at gå eller løbe, an på hvor langt ned du trykker.

Kigger vi på indholdet, har vi udover selve tastaturet, håndledsstøtte, USB-C til Usb-A kabel og en manual.

Apex Pro TKL 2023 har et flot design. Samt virker det heller ikke til at det har fået den store overhaling i designet, men ligner utrolig meget den gamle mode. Vi har multimedie styring oppe i højre hjørne, sammen med en lille skærm. Tastaturet har en lav vægt, i forhold til andre, som jeg har haft inde. Kvaliteten føles dog stadig i top.

Apex Pro TKL 2023 er som navnet indikerer et TKL-tastatur. Hvilket gør der ingen numpad er på tastaturet. Det har valgt at tilføje nogle enkelte funktioner igennem deres FN tast, hvor det primært er styring af lys niveauet på tastaturet.

Da det er kablet version, skal den selvfølgelig have tilsluttet et kabel. På Apex Pro TKL 2023 bliver kablet tilsluttet i venstre side af tastaturet, hvilket også gør kablet ikke skal ligge midt på bordet, men kan føres nemt rundt, om blandt andet skærmen.

På bagsiden har vi belægning til at holde tasturet på plads. Det er også muligt at justere højden i tre forskellige niveauer.

Sammenlignet med andre modeller, er Apex Pro TKL 2023 en smule højere, hvor den rammer 42mm. Den medfølgende håndledsstøtte er med til at skabe en glidende overgang.

Software

Steelseries gør brug af deres egen software SteelSeries GG. Inde i softwaren, skal man ind i menuen Engine, som giver muligheden for at opdatere firmware på tastaturet, men det er også muligt at gå ind i forskellige indstillinger og tilpasse tastaturet. Første menu er Key bindings. Som bruges til at justere kontakternes funktion.

Den næste menu, er actuation, som kan bruges til at indstille hvornår kontakterne skal registrere trykket. Jo lavere tal, jo hurtigere registrerer den også trykket. Hvilket gør, man ikke behøver trykke kontakten helt ned.

Den tredje menu, er Dual bindings, og giver muligheden for at give en kontakt flere funktioner.

Fjerde menu er Dual Actuation, som igen kan dele kontakten op i flere funktioner.

Efterfølgende har vi macro, som vi springer over. Men i stedet tager et kig på OLED & Settings. Her er det muligt at ændre teksten Steelseries til noget andet. Enten ved at uploade en fil, eller du kan selv sidde og tegne/skrive noget.

Testen – Brugen og komfort

Vi er kommet til test delen på Apex Pro TKL 2023 fra Stellseries. Som altid bliver mit eget tastatur skiftet ud, og jeg bruger dette i en periode, til at kunne teste det igennem, gaming, skrivning og generelt almindelig brug ved computeren. Udover det gør jeg også brug af en hjemmeside, som kan give nogle oplysninger omkring ms på tastatur tryk og en estimeret scan rate.



***Husk dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve response på tastaturet.

Hvis vi starter med at kigge på tallene, så fik jeg spammet med tastaturet på hjemmesiden, som endte med at give mig nogle tal der hed, korteste tastatur tryk, med 6ms og en estimeret scan rate på 166.6667Hz.

Går vi videre til den lidt mere personlige del af testen, hvor det er min oplevelse med tastaturet. Så starter vi med selve skrivning og almindeligt brug af tastaturet. Selve overfladen ved mange af tastaturer begynder at minde meget hinanden, hvor de har en ru overflade, hvilket også er tilfældet med Apex Pro TKL 2023. Fordelen med denne type overflade, gør personligt at skrivning kommer til at fungere bedre, og det føles det giver et bedre greb på selve kontakten, på tastaturet. Apex Pro TKL 2023, er et hurtigt tastatur, og det er utrolig lækkert at skrive med, hvor selve hastigheden er utrolig hurtig. Det er uden tvivl en kombination med OmniPoint kontakterne, som jeg har indstillet til laveste registrering. Det har dog også nogle problemer, i forhold til hvis jeg kommer til at hvile en finger på en tast, kan den hurtigt begynde at indtaste et bogstav eller mellemrum.

Apex Pro TKL 2023 har et lineært tryk, og der er ikke meget ”støj” fra kontakterne. Når det så er sagt, så føles det heller ikke at de er meget lyddæmpet, hvilket gør man stadig kan høre når kontakterne rammer, rammen på tastaturet, hvilket genere en smule støj, som selvfølgelig er højere, jo hårde og hurtigere man trykker.

Min positive oplevelse med tastaturet under almindelig skrivning, fortsætter ved gaming. For med den hurtige reaktion, kan jeg mærke at tastaturet reagerer med det samme når jeg trykker, og selve kontakten skal ikke langt ned, før knappen reagerer.

Håndledsstøtten er i noget gummi, og det gør også den hurtigt kan tage noget snavs til sig. Her skulle SteelSeries, måske overveje en lidt anden tilgang, for jeg er heller ikke i tvivl over længere tid, kan den del hurtigt se kedelig og slidt ud.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på Apex Pro TKL 2023 fra SteelSeries, som lyder på 1699,- DKK. Det virker uden tvivl som en høj pris for et kablet tastatur.

Konklusion

Det er nu blevet tid til runde af på Apex Pro TKL 2023. SteelSeries har i sin helhed holdt tastaturet simpelt, og sørget for at gameren får det nødvendige, uden alle mulige tilføjelser. Men det som tastaturet kommer med fungerer utrolig godt.

Starter vi med det store salgspunkt, som er deres OmniPoint kontakter. Så er der ingen tvivl om de er behagelige at bruge, og det giver en rigtig god oplevelse. Selv, hvis du bare ønsker et nyt tastatur til arbejdscomputeren, ville jeg næsten mene, du kunne få glæde af tastaturet her. Måske i Full-Size i stedet.

Selve designet og materialerne, føles ikke anderledes end tidligere SteelSeries modeller. Det er dog ikke en negativ observation, da deres kvalitet altid har føltes høj. Det samme gør sig gældende med selve belysningen, som også holder standarden og kommer med nogle utrolig flotte farver.

Kigger vi på prisen, så er der ingen tvivl om de fleste vil syntes 1699 kroner er en høj pris, for et tastatur med kabel. Men ser vi på kvaliteten, sammen med et tastatur som kan optimere din reaktionstid når du spiller, kan prisen hurtigt argumenteres for at være tilpas. Ved siden af det ser vi bare et højere prisskilt, når det handler om et produkt fra et anerkendt brand, som også leverer kvalitet.

Der hvor jeg godt kunne se en ændring, ville være med håndledsstøtten, som tidligere nævnt er i en form for gummi materiale. Hvilket hurtigt kan samle fnuller og andet snavs til sig, og kan virkelig være svært at tørre af. Det en er lille ting, men en ting som også hurtigt kan få helheden til at se hurtigere slidt ud, end det måske er.

Jeg slutter af med at give Apex Pro TKL 2023, en score på 9 ud af 10. Om det kan betale sig at skifte fra Apex Pro TKL til Apex Pro TKL 2023, skal næsten være op til den enkelte. Men 2023 modellen, er uden tvivl en opgradering i forhold til mange andre tastaturer, og vil du være sikker på at du også får noget for pengene, så er dette en kandidat.

Pros

Flot design og finish

OmniPoint 2.0

Flot RGB-Belysning

Solide og ru knapper

Solide materialer

Cons

Håndledsstøtte i gummi materiale

(Pris)

Score: 9