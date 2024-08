3D Print finder vej til Smart Phone reparation

3D Print teknologi kan meget mere end bare være en sjov hobby. En amerikansk virksomhed har sammen med Motorola og Bambu Lab lavet en løsning der giver telefon reparatører mulighed for at printe dele og værktøjer. Rigtigt gode tiltag i forhold til både miljø og repairability.

15 aug. 2024 kl. 10:12 Af Kenneth Johansen DEL:

Red Wolf Technology, en udbyder af skærmbeskyttelse on-demand og 3D-printløsninger baseret i Utah, annoncerer et samarbejde med Motorola Mobility. Dette partnerskab vil give reparationsværksteder mulighed for at 3D-printe originale OEM Motorola-værktøjer, der bruges til at reparere mobiltelefoner. Disse værktøjer, herunder fiksturer og forme, produceres ved hjælp af Red Wolf Technologys innovative 3D-printplatform, Primo Print3D, hvilket markerer en historisk første i mobilreparationsbranchen.

Red Wolf Technologys Primo Print3D-system, der primært bruges til 3D-print af telefoncovers og tilbehør, producerer nu højtkvalitets reparationsværktøjer til Motorola Mobility. Dette stemmer overens med Motorola Mobilitys engagement i at gøre reparationer nemmere og mere tilgængelige ved at tilbyde løsninger direkte til reparationsværksteder. Uanset om de printes i et værksted eller købes online, vil brugerne have øjeblikkelig adgang til OEM-kvalitetsværktøjer gennem digital produktion.

"Vi er utrolig begejstrede for at samarbejde med Motorola Mobility om dette initiativ," sagde Brad Bacigalupi, grundlægger og CEO af Red Wolf Technology. "Digital produktion gør store fremskridt mod mainstream, og vi er stolte af at være en leder i spidsen for denne bevægelse. Vores ekspertise inden for 3D-print kombineret med Motorola Mobilitys fremsynede tilgang placerer os unikt til at revolutionere reparationsbranchen."





Dette partnerskab repræsenterer et betydeligt spring i tilgængelighed og effektivitet for reparationsprofessionelle. "Adgang til reparationsværktøjer kan være dyrt, tidskrævende og logistisk udfordrende," sagde Darwin Garcia, Service Engineering Manager hos Motorola Mobility. "3D-print er en ny og spændende tilgang til at løse disse problemer. Red Wolf Technology har været utrolig støttende i at tilføje vores reparationsværktøjer til deres 3D-printplatform."

Samarbejdet eksemplificerer, hvordan innovativ teknologi kan drive forandringer på tværs af branchen, til gavn for både reparationsprofessionelle og forbrugere. Reparationsværksteder kan nu producere OEM-kvalitets fiksturer og forme på stedet, hvilket reducerer gennemløbstider og sikrer reparationer af højeste kvalitet.





Bambu Labs rolle i innovationen

Red Wolf Technology valgte Bambu Lab 3D-printere på grund af deres hastighed, færdige delkvalitet, lave vedligeholdelse, brugeroplevelse og værdi. Bacigalupi forklarer: "Vi havde forsket i 3D-print som en metode til at levere produkter til kunder på stedet i detailbutikker og reparationsværksteder i mange år, men tidligere løsninger var for langsomme, producerede dårlige færdige dele, havde forfærdelig software og hardware-brugerflade og var meget dyre. Bambu Labs kombination af hurtig printning, næsten fejlfri færdige dele, minimal brugervedligeholdelse, poleret brugeroplevelse og stor værdi gjorde os sikre på, at markedet ville være begejstret for at bringe denne nye teknologi ind i deres butikker, reparationsfaciliteter og lagre."





Samarbejdet med Bambu Labs produkter har åbnet nye markeder for Red Wolf Technology, der tidligere ikke var mulige på grund af begrænsninger i andre platforme. Bacigalupi deler: "Givet den utrolige ydeevne af hardwaren og den gode software er vi nu i stand til at fokusere vores ressourcer på et raffineret bibliotek af dele og støtte vores kunder mere effektivt."





Forståelse af fiksturer og fastgørelsesanordninger

For dem, der ikke er bekendt med begreberne, er fiksturer og fastgørelsesanordninger essentielle værktøjer i reparationsprocessen. Bacigalupi forklarer: "Når man udskifter en ødelagt telefonskærm, skal reparatøren præcist justere specialiseret lim og pakningsdele, der fastgør det nye glas til telefonens krop. Disse dele skal presses ensartet for at sikre en korrekt forsegling, der forhindrer vand og støv i at trænge ind. Producenterne leverer værktøjer og fiksturer, der hjælper reparatører med at justere disse limstrimler og pressværktøjer."