AI Chip Roadmap viser NVIDIA's dominans til 2027+

Få et godt kig på et AI roadmap for store firmaer som NVIDIA, AMD, Google og flere op til 2027. Se de nyeste teknologier, herunder Rubin R100 AI GPU'er, og hvad fremtiden bringer.

26 aug. 2024 kl. 11:01 Af Maria DEL:

For nylig blev der offentliggjort en AI-chips roadmap for datacentre på X, hvor vi får et godt kig på, hvad virksomheder allerede har på markedet, og hvad der er i AI-chips pipeline frem til 2027.

Listen inkluderer chip-producenter som NVIDIA, AMD, Intel, Google, Amazon, Microsoft, Meta, ByteDance og Huawei. NVIDIA's liste over AI-GPUs inkluderer Ampere A100 gennem Hopper H100, GH200, H200 AI-GPUs og videre til Blackwell B200A, B200 Ultra, GB200 Ultra og GB200A. Men derefter - som vi alle ved, er på vej - er Rubin og Rubin Ultra, begge udstyret med næste-generations HBM4-hukommelse.

Vi har også AMD's voksende serie af Instinct MI AI-acceleratorer, med MI250X gennem den nye MI350 og den kommende MI400, der er listet til 2026 og fremefter. Google er tæt på med sin TPU-serie af processorer, med TPU v5e gennem til den næste generation af TPU v7p, der kommer i 2025. Intel har Gaudi 2 og Gaudi 3 på listen, med deres næste generation af Falcon Shores AI-processor forventes først i 2H 2025.

Vi forventer, at NVIDIA's næste-generations Rubin R100 AI-GPUs vil bruge en 4x reticle design (sammenlignet med Blackwell med 3.3x reticle design) og blive fremstillet på TSMC's banebrydende CoWoS-L emballage teknologi på den nye N3 process node.

TSMC har for nylig talt om chips med reticle størrelse op til 5.5x, der ankommer i 2026, og som vil have en 100 x 100mm underlag, der kan håndtere 12 HBM-sites, sammenlignet med 8 HBM-sites på nuværende 80 x 80mm pakker.

TSMC vil skifte til en ny SoIC-design, der vil tillade en større end 8x reticle størrelse på en større 120 x 120mm pakkekonfiguration. Men, som Wccftech påpeger, er disse stadigvæk under planlægning, så vi kan sandsynligvis forvente omkring 4x reticle størrelse for Rubin R100 AI-GPUs.