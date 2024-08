AI-chip startup Groq værdsat til $2,8 mia.

Semiconductor-startup Groq har rejst 640 mio. USD i serie D-finansiering, hvilket bringer firmaets værdi til 2,8 mia. USD. Groq specialiserer sig i AI-inference chips og udfordrer Nvidia's dominans på markedet.

6 aug. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Semikonduktor-startup selskabet Groq med base i Silicon Valley meddelte mandag, at de har rejst $640 millioner i en serie D-finansieringsrunde ledet af Cisco Investments, Samsung Catalyst Fund og BlackRock Private Equity Partners. Dette bringer virksomhedens vurdering op på $2.8 milliarder.

Groq, grundlagt af en tidligere ingeniør hos Alphabet, er specialiseret i at producere AI inference chips - en type semikonduktor, der optimerer hastigheden og udfører kommandoer fra forudtrænede modeller. Ligesom mange andre startups, heriblandt Groq, forsøger at tage en del af Nvidias dominerende position i det boomende AI chip-industri.

Sidste år adapterede Groq Meta Platforms' store sprogmodel, LLaMA, så den kunne køre på deres egne chips i stedet for Nvidias. Meta forskere byggede LLaMA ved hjælp af Nvidias chips. Cloud-tjenesteudbydere, der kæmper for at udvikle deres egne AI-produkter, søger også efter alternativer til Nvidias top-of-the-line processorer på grund af høj efterspørgsel og begrænset udbud.

"Groq vil bruge finansieringen til at skalere kapaciteten af deres tokens-as-a-service (TaaS) tilbud og tilføje nye modeller og funktioner til GroqCloud," sagde virksomheden om den seneste runde af midler. Groq vil implementere mere end 108.000 Language Processing Units, fremstillet af Global Foundries, inden udgangen af første kvartal 2025.

Groq har også annonceret udnævnelsen af Stuart Pann, en tidligere leder hos Intel og HP Inc, som virksomhedens Chief Operating Officer, mens Metas Chief AI Scientist Yann LeCun er blevet udnævnt som teknisk rådgiver.