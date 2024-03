AI-drevet enhed hjælper med tale

UCLA-ingeniører har udviklet en banebrydende teknologi, der kan hjælpe mennesker med kommunikationsproblemer, og som kan revolutionere vores kommunikation for dem med larynxkræft eller dysfunktionelle stemmebånd.

19 mar. 2024 kl. 10:16 Af Maria DEL:

UCLA-ingeniører har udviklet en banebrydende teknologi, der kan hjælpe mennesker med kommunikationsproblemer. Dette kan på sigt revolutionere måden, vi kommunikerer på, for dem der gennemgår larynxkræftoperationer eller har dysfunktionelle stemmebånd, rapporterede Lab Manager.

Det rapporteres i tidsskriftet Nature Communications, at en sådan enhed, der er omtrent 2,5 x 2,5 cm, bliver påført på huden uden på halsen og bruger de bioelektriske signaler fra stemmebåndsmusklerne til at generere artikuleret tale med en nøjagtighed på næsten 95%. Jun Chen og hans team designede den bærbare enhed, der er lavet af en selv-dreven sensorkomponent og en aktiverende komponent, der hver består af silikone og magnetisk inducerede lag.

Sensoren, der registrerer bevægelsen i stemmebåndsmusklerne ved hjælp af magnetoelastisk teknologi, omdanner dem til elektriske signaler, som derefter bliver behandlet gennem en maskinlæringsalgoritme, der resulterer i tale. Aktiveringen forsyner motoren med strøm for at omdanne signalerne til den ønskede tale.

Enheden er ekstremt let (7 gram) og kun 1,5 mm tyk, så den er næsten usynlig og fastgjort til halsen med biokompatibel tape. I modsætning til de eksisterende løsninger, der kan være komplekse eller invasive, er denne ikke-invasive enhed et noget mere praktisk redskab.

I testfasen på en sund testgruppe viste enheden fremragende nøjagtighed, idet den korrekt matchede stemmebåndsbevægelserne med forudbestemte sætninger. Forskningsholdet forventes at opnå yderligere forbedringer inden for maskinlæring for at udvide enhedens ordforråd. Dette vil blive fulgt af forsøg med personer påvirket af taleforstyrrelser, hvilket potentielt kan ændre millioner af menneskers liv.