AI-forventning øger Samsungs Q2 overskud

Samsung Electronics forventes at poste en 13-fold stigning i Q2 overskud takket være AI teknologi og stigende hukommelseschips priser.

4 jul. 2024 kl. 11:27 Af Maria DEL:

Samsung Electronics forventes at offentliggøre en 13-gangs stigning i sit andet kvartals overskud i forhold til året før, da efterspørgslen efter kunstig intelligens teknologi driver en genopretning i hukommelseschip priser. Ifølge en gennemsnitlig LSEG SmartEstimate fra 27 analytikere steg driftsoverskuddet for verdens største producent af hukommelseschip, smartphones og tv'er sandsynligvis til 8,8 billioner won ($6,34 milliarder) i kvartalet, der sluttede den 30. juni.

Disse estimater er tilpasset til analytikere, der er mest konsekvente og nøjagtige. Dette beløb ville være Samsungs højeste overskud siden tredje kvartal 2022. Det svarer til et driftsoverskud på 670 milliarder won i andet kvartal sidste år. Præstationen i tech-gigantens vigtigste halvlederdirektorat forventes at have fortsat med at forbedre sit andet kvartalsoverskud, da hukommelseschippriserne fortsat stiger fra en midlertidig nedgang fra midten af 2022 til slutningen af 2023, som blev forårsaget af svag post-pandemisk efterspørgsel efter gadgets, der bruger chipene.

Eksplosiv efterspørgsel efter high-end DRAM chips, såsom høj båndbredde hukommelse (HBM) chips, der bruges i AI chipsets, samt chips, der bruges i datacenter servere og gadgets, der kører AI-tjenester, understøtter en bred genopretning i chipindustrien, siger analytikere. I andet kvartal steg hukommelseschippriserne med cirka 13% til 18% i forhold til det foregående kvartal for DRAM-chips, der bruges i teknologiske enheder og 15% til 20% for NAND Flash-chips, der bruges til dataopbevaring, ifølge dataprovideren TrendForce.

Estimeret driftsoverskud i Q2 i Samsungs chipdivision var 4,6 billioner won ifølge et gennemsnit af 10 analytikeres forudsigelser. Dette sammenlignes med et tab på 4,36 billioner won for samme periode sidste år. Dets mobilforretning så sandsynligvis sit driftsoverskud i andet kvartal skrumpe i forhold til sidste år, på trods af at de sender et lignende antal smartphones, siger analytikere.

Dette skyldes stejlere omkostninger til dele og højere markedsførings- og udviklingsomkostninger til AI-tjenester. Mobilforretningen forventes at have rapporteret et driftsoverskud på omkring 2,2 billioner won ifølge et gennemsnit af prognoser fra 10 analytikere, ned fra et overskud på 3,04 billioner won for et år siden. Samsung forventes at konkurrere med rival Apple i topsegmentet, når de lancerer deres seneste flagskibsformede telefoner og mobiltilbehør, herunder en ny ring til sundhedsovervågning, den 10. juli i Paris.