Apple fremskynder flytning til Indien

Apple sigter mod at fremstille 100 millioner iPhones i Indien inden 2025. Apple har ambitiøse planer, som flytter produktionen af iPhones til Indien. Målet er at overskride 50 millioner enheder årligt og omforme det globale iPhone-produktionslandskab

Apple intensiverer indsatsen for at flytte produktionen af iPhones væk fra Kina, og fokus er nu rettet mod Indien. Ifølge en nylig rapport fra The Wall Street Journal har Apple sammen med sine leverandører en vision om at producere mere end 50 millioner iPhones årligt i Indien inden for de næste to til tre år. Kilder antyder, at dette potentielt kan stige til 'tens of millions of units' i de følgende år.

Sidste år oversteg globale iPhone-forsendelser 220 millioner enheder, som rapporteret af forskningsfirmaet Counterpoint.

Hvis Apples planer materialiseres, kan Indien stå for over 25% af verdens årlige iPhone-produktion. Denne ændring markerer en betydelig afvigelse fra Kinas historiske dominans, som primært produktionshub for iPhones.

Beslutningen om at diversificere produktionen stammer fra udfordringer, som Apple står over for i Kina, herunder strenge arbejdsregler og stigende spændinger i forholdet mellem USA og Kina. Kina vil utvivlsomt forblive et afgørende produktionscenter, men Apples fokus på Indien indikerer et strategisk skift for at mindske risici forbundet med overafhængighed af en enkelt produktionslokation.

Arbejdsrelaterede forhindringer, såsom restriktive 12-timers arbejdsdage, har fået Apple til at udforske alternative produktionssteder. Virksomheden sigter mod at navigere disse udfordringer samtidig med at bidrage til Indiens voksende betydning i den globale tech forsyningskæde. Så kan man så måske tillade sig at være en anelse skeptisk overfor den slags målsætninger hvis man også skal have medarbejdernes velvære i tankerne. En begrænsning på 12 timer for en arbejdsdag burde være meget fair.

Fra et arbejdsmiljø synspunkt og generel medarbejder politik, så burde man måske være lidt kritisk overfor virksomheder, der synes at der er for mange restriktioner for arbejdsmiljø i Kina! Der er dog naturligvis også andre ting der spiller ind, i forhold til flytning af produktion til Indien.

Det geopolitiske landskab, især de anspændte relationer mellem USA og Kina, har fremskyndet Apples orientering mod Indien. Dette strategiske skift går nu ind i en fase af betydelig ekspansion, ifølge kilder inden for forsyningskæden.

Som led i denne ekspansion planlægger Apple at etablere nye produktionsfaciliteter og optimere eksisterende. Det overordnede mål er at opnå en produktionskapacitet på mindst 50 til 60 millioner iPhones årligt i Indien inden for de næste to til tre år. Dette skridt stemmer overens med Apples forpligtelse til diversificering, modstandsdygtighed og placering af Indien, som en central spiller i virksomhedens globale produktionsøkosystem.

Sammenfatningsvis er Apples strategiske skift mod Indien ikke blot en produktionsoflytning, men en transformerende initiativ for at omforme dynamikken i global iPhone-produktion. De kommende år vil være vidne til et betydeligt kapitel i Apples produktionsfortælling, hvor Indien spiller en afgørende rolle i virksomhedens vision for fremtiden for iPhone-produktion.





